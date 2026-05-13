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Meta lanza Chat de incógnito en WhatsApp: así funciona la nueva IA que no guarda tus conversaciones

El sistema Procesamiento Privado de Meta asegura que ni la empresa ni terceros pueden acceder a los mensajes

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Primer plano de unas manos sosteniendo un smartphone negro con la aplicación de WhatsApp abierta, mostrando una lista de chats con nombres y mensajes en español.
Chat de incógnito en WhatsApp: así funciona la IA privada que no guarda ni utiliza tus mensajes - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Meta acaba de lanzar una de las funciones más esperadas para los usuarios preocupados por la privacidad: el Chat de incógnito en WhatsApp, impulsado por su avanzada Inteligencia Artificial. Esta novedad responde a la demanda creciente de herramientas que permitan interactuar con sistemas de IA sin dejar rastro de las conversaciones ni exponer datos personales.

Con este lanzamiento, Meta busca posicionar a WhatsApp como la primera plataforma global en ofrecer un chat inteligente totalmente privado, en un contexto donde la protección de datos se ha convertido en prioridad para millones de personas.

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De acuerdo con WABetaInfo, la importancia de esta función radica en su promesa: las conversaciones con Meta IA en el Chat de incógnito no se almacenan, no son accesibles para Meta ni para terceros y desaparecen al cerrar la sesión. Este avance llega en un momento en que otras plataformas solo ofrecen modos “privados” que, en realidad, siguen conservando registros o utilizando las instrucciones para mejorar sus algoritmos.

Así es el Chat de incógnito en WhatsApp: privacidad absoluta y tecnología de IA sin rastros ni riesgos - REUTERS/Francis Mascarenhas/Foto de archivo
Así es el Chat de incógnito en WhatsApp: privacidad absoluta y tecnología de IA sin rastros ni riesgos - REUTERS/Francis Mascarenhas/Foto de archivo

El Chat de incógnito de WhatsApp establece un nuevo estándar de confidencialidad en el uso de la IA aplicada a la mensajería.

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¿Qué es el Chat de incógnito en WhatsApp y por qué importa?

El Chat de incógnito es una modalidad de conversación con Meta IA donde la privacidad es absoluta. Utiliza una arquitectura de seguridad llamada Procesamiento Privado, que asegura que los mensajes se procesan de forma confidencial y se eliminan inmediatamente después de cumplir su función. Esto implica que ni Meta, ni WhatsApp, ni ningún tercero pueden acceder al contenido ni hacer seguimiento a las interacciones.

La función surge como respuesta a la preocupación creciente sobre el manejo de datos en los chats con IA. Muchos usuarios temen que sus mensajes puedan ser almacenados, analizados o utilizados para otros fines, como ocurre con otros asistentes virtuales o chatbots del mercado. El compromiso de Meta es que la información desaparece tan pronto como el usuario cierra el chat.

Procesamiento Privado: la tecnología detrás de la privacidad total

Meta desarrolló el Procesamiento Privado como una solución de seguridad de nueva generación. Esta arquitectura permite que las operaciones de IA se realicen en entornos protegidos, llamados Entornos de Ejecución Confiable, que aíslan y cifran toda la información procesada. Así, el contenido de los mensajes se mantiene oculto durante la transmisión y el análisis, y es eliminado de inmediato tras su uso.

La función, disponible progresivamente, responde a la demanda de seguridad en el uso de inteligencia artificial y marca un antes y un después en la protección de datos personales en mensajería digital
La función, disponible progresivamente, responde a la demanda de seguridad en el uso de inteligencia artificial y marca un antes y un después en la protección de datos personales en mensajería digital

El Procesamiento Privado ya se empleaba en WhatsApp en funciones como Ayuda para Escribir y el resumen automático de chats, pero ahora se extiende al nuevo Chat de incógnito, garantizando que ningún dato queda almacenado en los servidores.

¿Cómo funciona el Chat de incógnito y qué lo diferencia de otros modos privados?

  • Mensajes efímeros: Al cerrar la conversación, todos los mensajes desaparecen automáticamente, sin posibilidad de recuperación.
  • Sin registros: A diferencia de otros sistemas, Meta IA no almacena ni utiliza las conversaciones para entrenar modelos o mejorar futuras respuestas.
  • Cifrado y aislamiento: Todo el procesamiento ocurre en un entorno seguro, donde ni siquiera Meta tiene acceso al contenido.

El punto diferencial es que, aunque otros servicios de IA ofrecen “modos incógnito”, estos suelen guardar ciertos datos o instrucciones.

Cuándo estará disponible la nueva función

La función de Chat de incógnito con Meta IA está siendo implementada progresivamente en WhatsApp. La activación puede variar según la región y el tipo de cuenta, por lo que no todos los usuarios dispondrán de ella de inmediato.

Meta anunció que continuará extendiendo la función en los próximos meses, conforme se completen las fases de despliegue.

El lanzamiento del Chat de incógnito responde al auge global de la inteligencia artificial en aplicaciones de mensajería y al debate público sobre la seguridad de los datos personales. Con esta innovación, Meta plantea una nueva forma de interactuar con IA, donde la privacidad no es una opción, sino una garantía técnica.

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