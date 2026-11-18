GTA 6 llegará a medianoche según la región

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GTA 6 se estrenará oficialmente el jueves 19 de noviembre de 2026 en PlayStation 5 y Xbox Series X|S, con un desbloqueo a las 00:00 según la hora local de cada región. Esto hará que el lanzamiento de Grand Theft Auto VI ocurra de forma escalonada y que algunos mercados de Oceanía accedan antes que América Latina y Europa.

La fecha y la hora de salida importan porque el videojuego requiere hasta 212 GB libres en la unidad SSD y llegará mediante un código de descarga, incluso en las copias físicas. Quienes no hayan realizado la predescarga tendrán que completar la instalación antes de recorrer Leonida y Vice City.

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GTA 6 se habilita el 19 de noviembre a las 00:00 en cada país

Rockstar Games eligió un lanzamiento regional, en lugar de activar el juego de manera simultánea en todo el mundo. Por eso, la disponibilidad avanza a medida que cada país llega al jueves 19 de noviembre de 2026.

Oceanía jugará GTA 6 antes que América Latina - REUTERS/Nadja Wohlleben

En América Latina, GTA 6 se habilitará a las 00:00 de la hora local de la tienda digital de cada país. El criterio se aplicará en Argentina, Colombia, Chile, México y Perú, donde los jugadores tendrán acceso al comenzar el jueves.

En España y el resto de Europa, el juego también se desbloqueará a medianoche según la hora local. La diferencia entre los husos horarios hará que el estreno ocurra antes en Europa que en gran parte de América Latina.

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Los jugadores deben revisar la hora que indiquen PlayStation Store o Microsoft Store en su consola. La región configurada en la tienda digital determina el momento en que se activa la descarga completa y se puede iniciar la partida.

Oceanía y Asia tendrán acceso antes que América Latina

Los primeros mercados que recibirán Grand Theft Auto VI serán los ubicados en los husos horarios más adelantados. Nueva Zelanda y Fiyi podrán jugar antes de que llegue el 19 de noviembre a países como Colombia, Argentina o México.

La predescarga de GTA 6 ocupa hasta 212 GB - (Rockstar)

Después se habilitará en Australia, con ciudades como Sídney y Melbourne entre los primeros grandes mercados. Más tarde, el acceso llegará a Asia Oriental, con países como Japón y Corea del Sur.

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Este sistema explica por qué, mientras en América Latina aún transcurra el miércoles 18 de noviembre, algunos jugadores de Oceanía ya podrán entrar al videojuego. La salida oficial mantiene la misma fecha global, aunque la llegada práctica se produce en momentos distintos según el territorio.

En Xbox Series X|S, algunos usuarios modifican la región de la consola para utilizar el llamado “truco de Nueva Zelanda”. En PlayStation 5, esta posibilidad requiere adquirir el juego desde una cuenta secundaria creada para esa región.

Estados Unidos podrá jugar desde la noche del miércoles 18

En Estados Unidos, las tiendas digitales tomarán como referencia la Hora del Este. Esto permitirá que los jugadores de las regiones central, de montaña y del Pacífico accedan antes de su medianoche local.

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Las cajas destinadas a PlayStation 5 y Xbox Series X|S incluirán un código en lugar de un disco, por lo que será necesario conectarse a internet antes de acceder al contenido - (Rockstar)

Los horarios previstos son:

Hora del Este , como Miami y Nueva York: jueves 19 de noviembre a las 00:00.

Hora Central , como Chicago y Houston: miércoles 18 de noviembre a las 23:00.

Hora de la Montaña , como Denver: miércoles 18 de noviembre a las 22:00.

Hora del Pacífico, como Los Ángeles: miércoles 18 de noviembre a las 21:00.

La diferencia no implica una edición especial ni un acceso anticipado oficial. Es el resultado de la referencia horaria elegida para las tiendas digitales de Estados Unidos.

La predescarga exige hasta 212 GB de almacenamiento

La predescarga de GTA 6 está disponible desde el 10 de noviembre para quienes reservaron la edición digital. En PlayStation 5, se inicia desde la biblioteca o desde PlayStation Store. En Xbox Series X|S, se activa desde Xbox Store después de completar la reserva.

El juego requerirá hasta 212 GB de espacio libre en la consola. Las copias físicas tampoco incluirán un disco: la caja contendrá un código de descarga. Por tanto, será necesaria una conexión a internet y suficiente almacenamiento, sin importar la edición elegida.

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El lanzamiento inicial estará limitado a PlayStation 5, Xbox Series X y Xbox Series S. No habrá una versión para PC el día del estreno y Rockstar Games no anunció una fecha para computadoras. Los usuarios de Xbox One podrán acceder mediante Xbox Cloud Gaming con la configuración gráfica de Xbox Series S.