El gobernador Ron DeSantis firmó la orden para ejecutar a Thomas Mitchell Overton mediante inyección letal en la Prisión Estatal de Florida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Florida tiene prevista para este jueves 19 de noviembre la ejecución de Thomas Mitchell Overton, condenado por los asesinatos de Michael MacIvor y Susan Michelle MacIvor, quien estaba embarazada de ocho meses, en una vivienda de Tavernier, en los Cayos de Florida. El caso se remonta a agosto de 1991 y llegó a una sentencia de muerte después de una investigación que incorporó pruebas genéticas.

El procedimiento está programado para las 18:00 h en la Prisión Estatal de Florida, en Raiford, por orden del gobernador Ron DeSantis. La sentencia llega después de más de tres décadas de procesos judiciales y de sucesivos intentos de la defensa por revertir las condenas.

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La Corte Suprema de Florida rechazó los últimos recursos estatales el 13 de noviembre. Overton también acudió a la Corte Suprema de Estados Unidos para intentar detener el procedimiento y conseguir una revisión del caso. Si la ejecución se concreta, Florida alcanzará 20 ejecuciones en 2026, nuevo récord desde el restablecimiento de la pena capital en 1976.

Ejecución programada para las 18:00 en la Prisión Estatal de Raiford

La ejecución de Thomas Mitchell Overton está programada para las 18:00 h de este jueves 19 de noviembre en la Prisión Estatal de Florida, ubicada en Raiford, en el norte del estado.

La fecha quedó establecida en una orden de ejecución firmada por el gobernador Ron DeSantis el 21 de octubre. La Corte Suprema de Florida confirmó ese calendario en la resolución emitida el 13 de noviembre, en la que también detalló los últimos recursos presentados por la defensa.

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El procedimiento se realizará mediante inyección letal, de acuerdo con la información incluida en los documentos oficiales del caso. La prisión de Raiford es una de las instalaciones del Departamento de Correcciones de Florida destinadas a la aplicación de sentencias capitales.

La orden fijó el horario después de que concluyeran las principales instancias de revisión estatal. La programación, sin embargo, no equivale a una confirmación de que el procedimiento ya se haya realizado: su concreción depende de que no exista una suspensión judicial de último momento.

El juez impuso dos condenas de pena capital contra Overton en 1999 tras la recomendación del jurado en el juicio. (Florida Department of Corrections)

Dos condenas a muerte dictadas en 1999 por el asesinato de la pareja

Overton fue declarado culpable de los asesinatos de Michael MacIvor y Susan MacIvor, ocurridos en agosto de 1991 en la vivienda de la pareja en Tavernier. Susan tenía ocho meses de embarazo cuando fue atacada y el niño que esperaba murió después de su madre.

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El expediente judicial recoge que la acusación incluyó dos cargos de asesinato en primer grado, la muerte de un niño no nacido, allanamiento de morada y agresión sexual. Overton se declaró inocente durante el proceso, pero el jurado lo encontró culpable de los delitos imputados.

En la etapa de sentencia, los integrantes del jurado recomendaron la pena capital por nueve votos contra tres por el asesinato de Susan y por ocho contra cuatro por el de Michael. El juez aceptó ambas recomendaciones y dictó dos condenas a muerte en 1999.

La Corte Suprema de Florida confirmó posteriormente las condenas y las sentencias. Desde entonces, Overton presentó distintos recursos para cuestionar el proceso y buscar la anulación de las penas, pero ninguno consiguió modificar el resultado judicial.

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El ataque de agosto de 1991 y los cuerpos hallados al día siguiente

Susan y Michael MacIvor regresaron a su casa la noche del 21 de agosto de 1991, después de asistir a una clase de preparación para el parto. No volvieron a ser vistos con vida. Sus cuerpos fueron encontrados al día siguiente dentro de la vivienda familiar en Tavernier.

Según la reconstrucción de los hechos incluida en la resolución de la Corte Suprema de Florida, Michael fue atacado dentro de la casa y recibió varios golpes antes de morir por estrangulamiento. Su cuerpo fue encontrado en la sala, con la cabeza cubierta con cinta adhesiva y un calcetín sobre los ojos.

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Susan fue hallada en el dormitorio, atada de pies y manos y con signos de agresión sexual. El examen forense determinó que murió por estrangulamiento.

La autopsia estableció que el bebé, un niño, sobrevivió aproximadamente 30 minutos después de la muerte de su madre. Este dato quedó incorporado en los antecedentes médicos presentados durante el proceso judicial.

La investigación también determinó que el atacante había ingresado a la propiedad durante la noche y que las líneas telefónicas de la vivienda fueron cortadas. Las pruebas recogidas en la escena, entre ellas muestras biológicas obtenidas de la ropa de cama, se convirtieron posteriormente en elementos centrales para esclarecer el caso.

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La defensa presentó una solicitud de suspensión y un recurso de certiorari ante la Corte Suprema de Estados Unidos. (Curt Anderson/AP)

La coincidencia de ADN en 1996 que vinculó a Overton con el crimen

La investigación no consiguió identificar inicialmente al responsable mediante las muestras genéticas recogidas en la vivienda. En 1993, las primeras pruebas de ADN realizadas sobre fragmentos de la ropa de cama no produjeron coincidencias con los perfiles disponibles.

El caso avanzó tres años después. En 1996, Overton fue detenido durante un intento de allanamiento mientras permanecía bajo vigilancia policial. Después de su arresto, las autoridades obtuvieron una muestra de su ADN y la compararon con el perfil genético recuperado de la vivienda de los MacIvor.

La Corte Suprema de Florida indicó que ambas muestras coincidieron. En 1998, un segundo laboratorio, Bode Technology Group, realizó otra prueba mediante una técnica genética diferente y confirmó el resultado.

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La fiscalía presentó las pruebas genéticas durante el juicio junto con testimonios de dos personas que habían compartido prisión con Overton. Uno de ellos declaró que el acusado le había descrito detalles del ataque contra el matrimonio y había hablado de su intención de agredir sexualmente a Susan.

La coincidencia de ADN y los testimonios formaron parte de las pruebas utilizadas por la fiscalía para obtener la condena.

Durante los recursos posteriores, la defensa cuestionó la investigación y sostuvo que los investigadores habían introducido o manipulado las pruebas genéticas. Sin embargo, los tribunales rechazaron sus planteamientos y mantuvieron las condenas.

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La solicitud de suspensión ante la Corte Suprema federal

Después de que la Corte Suprema de Florida rechazara sus últimos recursos el 13 de noviembre, la defensa de Overton acudió a la máxima instancia judicial federal para intentar detener la ejecución.

Los abogados presentaron una solicitud de suspensión de la pena de muerte y una petición de revisión del expediente, conocida como certiorari. Esta última busca que la Corte Suprema de Estados Unidos examine una decisión de un tribunal inferior cuando considera que existen cuestiones jurídicas que justifican su intervención.

Entre los argumentos planteados figuraban cuestionamientos al procedimiento de clemencia de Florida y a las restricciones para acceder a determinados documentos públicos relacionados con el caso. La defensa sostuvo que esas condiciones afectaron las posibilidades de Overton de presentar nuevos argumentos para obtener un alivio de su condena.

El expediente federal número 26-6154 registra la presentación de la petición el 14 de noviembre. La respuesta del estado de Florida y las réplicas de la defensa fueron incorporadas el 17 de noviembre.

Al cierre de esta nota, el registro público de la Corte Suprema de Estados Unidos mostraba esas presentaciones sin resolución definitiva sobre la solicitud de suspensión.

La decisión de la Corte Suprema de Florida sí quedó firme en el ámbito estatal: el tribunal rechazó los planteamientos de Overton, denegó su petición de hábeas corpus y dispuso que no había motivos para suspender la ejecución.

El estado de Florida alcanzará veinte ejecuciones en el año 2026 si concreta la sentencia de pena de muerte contra Overton. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Florida llegaría a 20 ejecuciones en 2026, récord desde 1976

Florida tenía registradas 19 ejecuciones en 2026 antes del procedimiento programado para Overton. Si la sentencia se aplica este jueves, el estado alcanzará las 20 ejecuciones en un mismo año y superará el máximo que había establecido en 2025.

El registro del Departamento de Correcciones de Florida permite seguir las ejecuciones realizadas desde el restablecimiento de la pena de muerte en 1976. La cifra alcanzada durante 2025 fue de 19 procedimientos, que representó el máximo anual del estado hasta ese momento.

La programación de Overton forma parte de un año de intensa actividad de la pena capital en Florida.

El calendario también contempla otros procedimientos previstos para diciembre. Sin embargo, cada uno corresponde a una condena y un expediente independiente, por lo que no modifica la situación judicial particular de Overton.