La empresa de Elon Musk explora usos tecnológicos en nueve organismos chilenos - REUTERS/Evan Vucci/File Photo

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SpaceXAI, la compañía que reúne los negocios espaciales de SpaceX y de inteligencia artificial xAI, sostuvo nueve reuniones con organismos del Gobierno de Chile para presentar propuestas vinculadas con IA.

Las audiencias se habrían realizado entre el 6 de julio y el 14 de octubre de 2026, de acuerdo con los registros de la Ley de Lobby revisados por Diario Financiero.

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La actividad llama la atención por el alcance de los contactos: las reuniones abarcaron ministerios y subsecretarías de áreas como salud, energía, economía, trabajo, previsión social, niñez y obras públicas.

La presencia de la empresa de Elon Musk en dependencias estatales chilenas coincide con la expansión de las aplicaciones de inteligencia artificial en procesos administrativos, servicios públicos y sistemas de atención.

SpaceXAI presenta propuestas de inteligencia artificial al Gobierno de Chile - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo

SpaceXAI tuvo reuniones en nueve reparticiones públicas

Las audiencias se distribuyeron en nueve organismos del Estado chileno. SpaceXAI se reunió con autoridades de los ministerios de Obras Públicas, Salud y Energía.

La empresa también acudió a las subsecretarías de la Niñez, Previsión Social, Servicios Sociales, Economía y Hacienda. La lista se completa con la Dirección del Trabajo.

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Los registros muestran que el objetivo de los encuentros fue presentar propuestas relacionadas con inteligencia artificial. No se detallaron públicamente los proyectos, herramientas o servicios específicos expuestos ante cada repartición.

La amplitud de las áreas involucradas abre distintos escenarios de aplicación. Obras Públicas administra proyectos de infraestructura; Salud opera redes y sistemas de atención; Energía trabaja con planificación y regulación sectorial. Las subsecretarías y la Dirección del Trabajo, por su parte, atienden ámbitos asociados con políticas sociales, economía, empleo y fiscalización.

La empresa vinculada a Elon Musk mantuvo nueve reuniones con organismos públicos chilenos para explorar aplicaciones de inteligencia artificial, aunque todavía no se conocen acuerdos, contratos ni proyectos concretos derivados de esos encuentros - REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo

Neil Perkins participó en las nueve audiencias

El representante de SpaceXAI en los nueve encuentros fue Neil Perkins, quien figura en LinkedIn como Líder de Salida al Mercado para Gobiernos Globales de la compañía desde marzo de 2026.

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Su cargo está orientado al vínculo entre las soluciones de la empresa y las administraciones públicas de distintos países. Diario Financiero, el medio que reveló la información, contactó a Perkins mediante LinkedIn para conocer el propósito concreto de las reuniones y las propuestas presentadas ante las autoridades chilenas, pero no obtuvo respuesta.

La falta de detalles públicos limita el alcance de la información disponible. Los registros de lobby permiten identificar las fechas, las instituciones y la representación de la empresa, aunque no incluyen una descripción técnica de las soluciones de IA que se abordaron en cada reunión.

Tampoco se informó de acuerdos, contratos, licitaciones o programas que hayan surgido de las audiencias. Las reuniones constituyen presentaciones ante funcionarios públicos, no la confirmación de una implementación estatal.

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Grok acerca los modelos de lenguaje a los servicios públicos (xAI)

xAI desarrolló Grok, el modelo de lenguaje del conglomerado

SpaceXAI reúne los negocios de cohetes de SpaceX y los de inteligencia artificial de xAI. Esta última desarrolló Grok, un modelo de lenguaje de gran tamaño integrado en el conglomerado de Musk.

Los modelos de lenguaje procesan texto y generan respuestas a partir de instrucciones escritas. Sus posibles usos abarcan la clasificación de documentos, asistentes virtuales, atención al público, búsqueda de información y automatización de tareas administrativas. Cada aplicación en servicios estatales requiere definir qué datos se utilizan, qué controles existen sobre las respuestas y qué responsabilidades mantiene la institución que adopta la tecnología.

Las nueve audiencias en Chile se produjeron en un periodo de poco más de tres meses. El primer registro corresponde al 6 de julio y el último al 14 de octubre de 2026.

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La actividad institucional de la compañía ocurre mientras SpaceX mantiene otro frente de desarrollo tecnológico: el sistema Starship. El 14 de noviembre de 2026, la nave superior regresó a la Tierra tras un vuelo de más de 22 horas y 14 vueltas alrededor del planeta, y fue capturada por la torre de lanzamiento en Texas.

SpaceX mantiene su apuesta por vehículos reutilizables

El sistema Starship está formado por el propulsor Super Heavy y la nave superior. Ambos fueron diseñados para regresar a la plataforma y ser recuperados por brazos mecánicos de una torre que la empresa denomina Mechazilla.

Durante la prueba de noviembre, SpaceX recuperó la nave superior, aunque el propulsor Super Heavy cayó en el golfo de México después de que se abortara su intento de retorno. La captura del propulsor ya se había logrado en octubre de 2024.

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El objetivo de la empresa es reutilizar los vehículos para reducir los costos de acceso al espacio. Sin embargo, la recuperación es solo una etapa: SpaceX todavía debe demostrar que puede inspeccionar, reparar y preparar los sistemas para nuevos vuelos con menos trabajo y gasto que fabricar unidades nuevas.

Mientras esos desarrollos continúan, las reuniones de SpaceXAI con organismos chilenos dejan abierta la posibilidad de nuevas conversaciones sobre el uso de inteligencia artificial en el sector público.