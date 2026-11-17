Los especialistas en ciberseguridad aconsejan mantener apagada la depuración inalámbrica y desconfiar de peticiones de accesibilidad en el móvil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un programa malicioso para teléfonos Android llamado ArcticRAT usa la inteligencia artificial Grok, de la empresa xAI, para revisar los mensajes de texto robados a sus víctimas y separar claves de un solo uso, avisos de transferencias y saldos. La firma de seguridad Zimperium lo detalló en un informe publicado el 12 de noviembre de 2026.

Según la compañía de seguridad digital, la función apareció en muestras analizadas hacia mediados de julio de 2026. Un comando enviado por los atacantes instala en el teléfono una clave de acceso a la interfaz de programación de xAI, y el propio dispositivo consulta a Grok con instrucciones escritas de antemano.

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Hay dos instrucciones. La primera recibe la lista de aplicaciones instaladas y selecciona las bancarias, de criptomonedas, de pagos y de inversión. La segunda recibe los mensajes de texto, descarta publicidad y mensajes sociales, y conserva códigos de verificación, movimientos de dinero y cambios de saldo.

El programa malicioso ArcticRAT utiliza la inteligencia artificial Grok para filtrar datos financieros de mensajes de texto en teléfonos Android. (REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración)

Además, pide a la IA que mencione el último saldo y estime el saldo actual de la víctima. Los resultados quedan guardados en el teléfono en formato ordenado y se envían a los operadores cuando estos lo piden.

La IA solo analiza datos que el programa ya robó. No da acceso directo a ninguna cuenta ni confirma cuánto dinero tiene realmente la persona.

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De espiar 11 apps de criptomonedas a controlar el teléfono

ArcticRAT empezó como un programa espía dirigido a usuarios de 11 aplicaciones de criptomonedas. Zimperium identificó 78 muestras, entre ellas 42 programas instaladores y 36 cargas finales, en versiones desde la 6.3 hasta la 6.5.2, y catalogó 129 comandos distintos.

Los atacantes atraen a las víctimas con publicidad maliciosa, mensajes de texto fraudulentos y foros de terceros. Los llevan a páginas que imitan Google Play y ofrecen aplicaciones que aparentan ser de Amazon, TikTok, administradores de archivos o criptomonedas. En algunos casos, la descarga proviene de almacenamiento de Amazon Web Services.

Antes de instalar el componente final, el instalador pide permiso para crear una conexión VPN y bloquea todo el tráfico del teléfono. Según Zimperium, eso impide que los avisos de Google Play Protect, el sistema de seguridad de Google, lleguen a la empresa durante esa fase.

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Las instrucciones predeterminadas del troyano ordenan a la inteligencia artificial que clasifique aplicaciones bancarias y estime los saldos disponibles. (SAMSUNG)

Pantalla negra mientras el atacante opera

Con el permiso de accesibilidad de Android, que permite leer y tocar la pantalla, el programa registra lo que la víctima escribe, graba la pantalla, escucha por el micrófono y roba mensajes, contactos y registro de llamadas. Un control remoto oculto le permite al atacante usar las aplicaciones bancarias.

Para que el dueño no note nada, muestra una capa negra y baja el brillo, de modo que el teléfono parece apagado. También despliega pantallas de bloqueo falsas para obtener el PIN, el patrón o la contraseña, y simula una pantalla de secuestro de archivos que no cifra nada.

Las versiones más recientes usan la depuración inalámbrica de Android. Requiere emparejar el equipo con un código de seis dígitos que entrega el atacante. Una vez conectado, puede quitar el bloqueo de pantalla o fijar uno nuevo, y dejar afuera al propietario.

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Nico Chiaraviglio, científico jefe de Zimperium, dijo a Dark Reading que el malware usa IA para leer información como los mensajes y filtrar datos financieros útiles para un fraude. Describió como especialmente difícil de detectar la combinación de control remoto oculto con pantalla negra.

Zimperium no atribuye el programa a un grupo concreto. Dos tercios de los servidores de control están en Hong Kong y cerca del 20% en Alemania. La empresa no precisó cuántas personas resultaron infectadas.

Para reducir el riesgo, conviene instalar aplicaciones solo desde la tienda oficial, desconfiar de las que pidan permiso de accesibilidad o una conexión VPN durante la instalación y mantener apagada la depuración inalámbrica. Zimperium publicó en GitHub los indicadores técnicos del programa, como direcciones de servidores y códigos de archivos.

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