Nvidia suspendio los envios de sus procesadores de inteligencia artificial de la serie Hopper hacia China. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

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Nvidia suspendió los envíos a China de sus chips de inteligencia artificial Hopper, una decisión anunciada el martes en medio de cuestionamientos sobre sus operaciones en el mercado chino y de un escándalo de presunto espionaje que involucra a la compañía.

Los procesadores de la serie Hopper, utilizados para entrenar y ejecutar sistemas de inteligencia artificial, figuran entre los componentes más demandados del sector. Su comercialización se ha vuelto especialmente sensible por la competencia tecnológica entre Estados Unidos y China, así como por las restricciones que Washington ha impuesto a la exportación de tecnología avanzada.

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La directora ejecutiva interina de Nvidia, Colette Kress, informó durante la presentación de resultados que la empresa ya no contempla ventas de productos Hopper para centros de datos con licencia en China.

Nvidia registro ingresos trimestrales superiores a 115.000 millones de dolares y una utilidad neta de 65.300 millones. (REUTERS/Go Nakamura)

“Las ventas de productos de centros de datos Hopper con licencia a China ascendieron a USD 2.400 millones en el tercer trimestre”, declaró Kress. Sin embargo, añadió que las proyecciones de la empresa dejaron de incluir esos envíos y que Nvidia ya había interrumpido los despachos de esos productos al país asiático.

Kress no explicó los motivos de la medida. Dilin Wu, estratega de investigación de Pepperstone, señaló a AFP que todavía no está claro qué impulsó la suspensión, aunque consideró que la compañía busca delimitar con mayor precisión su actividad en China y demostrar ante los reguladores que prioriza el cumplimiento de las normas.

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Las acusaciones de espionaje aumentaron la presión sobre la empresa

El anuncio coincidió con la difusión de acusaciones según las cuales los chips de Nvidia habrían llegado a China a través de terceros países, pese a los controles estadounidenses. La empresa también enfrenta un escándalo por un presunto caso de espionaje vinculado a una mujer que mantuvo una relación extramatrimonial con el exdirector ejecutivo Jensen Huang, de acuerdo con funcionarios estadounidenses citados en la información.

Jensen Huang renuncio a la direccion ejecutiva tras la difusion de un caso de presunto espionaje. (REUTERS/Ann Wang)

El caso llevó a Huang a renunciar el jueves y afectó la valoración de mercado de la compañía, que ocupa una posición central en la expansión de la inteligencia artificial y en el avance reciente de los mercados bursátiles.

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Los ingresos trimestrales superaron los USD 115.000 millones

Pese a la controversia, Nvidia comunicó resultados superiores a las expectativas. La compañía indicó que sus ingresos del tercer trimestre se duplicaron hasta superar los USD 115.000 millones, mientras que la utilidad neta ascendió a USD 65.300 millones.

La empresa también elevó su previsión de crecimiento para el próximo año al 75 %, frente al 70 % estimado anteriormente. Los datos reflejan que la inversión en inteligencia artificial se mantiene elevada, aun cuando persisten dudas sobre la capacidad del sector para traducir el gasto actual en rendimientos de corto plazo.