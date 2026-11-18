Los investigadores detectaron que el uso de chatbots como compañía coincide con reportes más frecuentes de soledad, sin probar causa y efecto (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Uno de cada tres jóvenes de entre 15 y 22 años recurre a la inteligencia artificial como compañía, según un estudio de la firma de encuestas Gallup y el Digital Wellness Lab del Hospital de Niños de Boston. El informe se basa en 15.925 entrevistas realizadas en 16 países entre el 28 de mayo y el 21 de agosto.

Según Wired, el porcentaje es de 33% en el conjunto de la muestra, sube a 50% entre quienes usan IA todos los días y llega a 42% entre quienes tienen amigos que solo conocen por internet. Gallup define esa categoría como amistades con personas a las que nunca se vio en persona.

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El estudio también midió otros usos. De acuerdo con 404 Media, el 82% de los encuestados usó IA para buscar información y el 68% le pidió consejo. La compañía es el uso menos frecuente de los tres. Las diferencias entre países son marcadas. En Estados Unidos, Canadá y Reino Unido, solo el 20% usa IA una vez al día o más, mientras que en Brasil lo hace casi el 40%. Japón e Italia rondan el 35%, según el mismo medio.

Más soledad entre quienes usan IA como compañía

Los investigadores observaron que los jóvenes que usan IA como compañía declaran sentirse solos con más frecuencia. Los autores advierten que los datos no permiten saber si recurren a los chatbots porque ya están solos, si la IA influye en su vida social o si otras circunstancias explican la relación.

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El 82% de los jóvenes consultados utilizó herramientas de inteligencia artificial para buscar información y el 68% solicitó consejos (Imagen Ilustrativa Infobae)

David Bickham, director de investigación del Digital Wellness Lab, dijo a Wired que no ve el fenómeno como un déficit. “Son jóvenes que crecen en una época de IA”, explicó, y cuanto más la usan, más se involucran con su faceta social. También señaló que los jóvenes solitarios buscan conexión en los chatbots.

Andrew Dugan, investigador principal de Gallup, afirmó que no sería sorprendente que la compañía con IA se vuelva más común en los próximos cinco años. Aclaró que sigue abierta la pregunta de si los jóvenes recurren a ella por soledad o si esta puede reforzar ese sentimiento.

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La calidad que los usuarios atribuyen a esa relación varía según el país. Casi la mitad de los australianos con una compañía de IA la calificó de alta calidad, frente al 12% de los jóvenes de Polonia. En la mayoría de los países predominó la calificación media, según 404 Media.

Las amistades presenciales siguen pesando más

Entre los 16 países, una mediana del 93% de los jóvenes tiene un amigo cercano en persona y el 37% tiene uno solo en línea, informó Gallup. El 41% califica de alta calidad su amistad presencial; el 26% hace lo mismo con la que mantiene solo en línea.

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Las amistades presenciales se asocian con un mayor bienestar general frente a las relaciones mantenidas de forma exclusiva en internet (Imagen Ilustrativa Infobae)

Gallup halló que tener una amistad presencial se asocia con mayor bienestar, algo que no ocurre con las amistades solo en línea. Quienes tienen un amigo solo en línea declaran más soledad, ansiedad y depresión moderada o grave, sin importar la calidad que le atribuyan.

Otro dato: el 72% de los jóvenes pasa su tiempo en línea viendo contenido corto, sobre todo en TikTok e Instagram, y seis de cada diez recurren a ese desplazamiento cuando se sienten solos, según 404 Media. En Estados Unidos, Instagram y Discord son dos de las plataformas más populares para hablar con amigos de internet.

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En 14 de los 16 países la encuesta se hizo en línea con muestras no probabilísticas, es decir, sin selección aleatoria de los participantes. Solo en Kenia y Sudáfrica se entrevistó cara a cara con muestras representativas del país, según la metodología publicada por Gallup.