La facturación trimestral del fabricante de microchips creció un 103 por ciento y totalizó 115.800 millones de dólares (REUTERS/Go Nakamura)

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Nvidia reveló el 17 de noviembre que sus participaciones en empresas privadas valen USD 65.500 millones, casi el triple de los USD 22.000 millones que había informado en enero. Es la primera vez que presenta resultados desde que Jensen Huang, su cofundador, renunció tras 33 años al frente de la compañía.

El aumento combina inversiones nuevas con revalorizaciones de las empresas en las que ya tenía acciones, según TechCrunch. Solo en el último trimestre, el fabricante de chips destinó USD 16.000 millones a comprar acciones, y en los primeros nueve meses de su año fiscal sumó USD 58.000 millones.

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La comparación con el año anterior muestra el cambio de ritmo. En noviembre de 2025, Nvidia había informado gastos por USD 5.000 millones en acciones durante el mismo período. La cifra actual incluye compras en empresas que cotizan en bolsa y en otras que no.

Jensen Huang renunció a su cargo al frente de Nvidia tras liderar la compañía durante 33 años (REUTERS/Ann Wang)

Nvidia dijo a fines de 2023 que invierte para ampliar el ecosistema de la inteligencia artificial y respaldar a compañías que considera capaces de abrir mercados. Desde entonces apoyó a casi 350 startups, según PitchBook, una firma que registra el capital de riesgo. Entre ellas figuran Anthropic y OpenAI.

Garantías por USD 118.000 millones

Las inversiones en acciones no son el único compromiso. Nvidia informó garantías financieras por USD 118.000 millones, de las cuales USD 105.000 millones corresponden al respaldo que dio a OpenAI para un centro de datos en Ohio, según TechCrunch. Una garantía implica que la empresa pagaría si el cliente no puede hacerlo.

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El propio balance mide el avance de ese negocio. En el trimestre, la compañía facturó USD 115.800 millones, el 103% más que un año antes, según su comunicado. Para el cuarto trimestre proyectó ingresos de USD 130.000 millones, sin contar ventas de chips para centros de datos a China.

La directora ejecutiva interina, Colette Kress, también es la directora financiera. En la conferencia con analistas dijo que Nvidia seguirá dando asistencia financiera a clientes sólidos, pero que “a medida que el mercado madure” evaluará “rigurosamente” futuras inversiones, compromisos y garantías.

La directora ejecutiva interina Colette Kress anunció que la empresa evaluará con rigor sus futuras inversiones y compromisos financieros (Nvidia/Handout via REUTERS/File Photo)

Kress agregó que la compañía pretende devolver a sus accionistas todo el flujo de caja libre sobrante, descontado lo que considere estratégico. Nvidia no precisó qué parte de ese dinero seguirá yendo a startups.

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Los inversores prevén un freno

En el sector de capital de riesgo, donde los fondos financian empresas jóvenes, anticipan un recorte. Según TechCrunch, Nvidia participó en 105 rondas de financiación este año, a menudo como mayor inversor. Varios inversores consultados esperan inversiones más selectivas y cheques más chicos en las empresas que ya integran su cartera.

Umesh Padval, socio gerente de Seligman Ventures, describió el efecto de esa presencia: “Cuando Nvidia estaba en la lista de accionistas, todos se sentían seguros”. Sin ese respaldo, dijo, los fondos tradicionales podrían pensarlo dos veces antes de invertir, e incluso pausar acuerdos.

La compañía respaldó a OpenAI con garantías financieras por 105.000 millones de dólares destinadas a un centro de datos en Ohio (Europa Press)

Maria Davidson, fundadora de Relational Capital, advirtió que un cambio de rumbo sería “un golpe grande” para muchas empresas jóvenes. Otros inversores esperan que Google, Amazon, Microsoft o AMD ocupen parte de ese lugar, aunque Dharmesh Thakker, del fondo Battery Ventures, dudó de que financien a empresas sin ingresos como lo hizo Nvidia.

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En paralelo, según TechCrunch, la empresa compró este año Hugging Face, una plataforma de modelos de IA de código abierto, por unos USD 13.000 millones. La operación se completaría en 2027. En el comunicado de resultados, Nvidia mencionó el acuerdo de adquisición.

En septiembre, el directorio de Nvidia aprobó ampliar en USD 150.000 millones su autorización para recomprar acciones propias. Al cierre del trimestre, la compañía tenía unos USD 227.300 millones disponibles bajo esa autorización, y pagará su próximo dividendo trimestral de 0,25 dólares por acción el 23 de diciembre.