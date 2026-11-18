Meta permite que se publiquen videos hechos con IA en sus diferentes redes sociales, siempre que tengan una etiqueta que asi lo indique. REUTERS/Benoit Tessier/File Photo

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Alexandr Wang, director de inteligencia artificial de Meta, publicó en Instagram un video falso, hecho con IA, de Sam Altman, el director ejecutivo de OpenAI, su principal competidor. Según The Verge, la política de Meta lo permite porque el clip lleva la etiqueta que identifica contenido generado con IA.

Wang compartió el video a comienzos de noviembre para promocionar Muse, el asistente de IA de Meta para el público general. En la escena, Wang, el director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, Altman y Jolly, la mascota de Muse, participan en una videollamada de cuatro personas.

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Cuando Altman se une a la llamada, aparece vestido como Jolly: lleva un traje peludo con capucha y la cara pintada para parecerse al personaje. El texto que acompaña al clip dice: “Cuando los amigos se reúnen para hablar de la estrategia de producto de OpenAI”, una referencia a la competencia entre asistentes de IA y a la popularidad reciente de Muse.

Meta exige que los videos generados con IA que muestran personas lleven una etiqueta. El de Wang la tiene. La regla no alcanza a las imágenes fijas, que pueden circular sin ningún aviso, según The Verge.

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Alexandr Wang, jefe de IA de Meta, publicó video usando la imagen de Sam Altman, CEO de OpenAI. REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo

Tracy Clayton, portavoz de Meta, respondió al medio que la publicación de Wang está etiquetada como contenido de IA. También señaló que Altman puso su imagen a disposición para generar contenido con IA, como ocurrió cuando OpenAI lanzó la aplicación Sora, que se llenó rápidamente de videos falsos de Altman.

Wang promociona Muse con un estilo que algunos describen como “anti-publicidad”, según The Verge. Publicó cientos de mensajes en X y llamó “corposlops” (un juego de palabras con la expresión inglesa para el contenido basura de IA) a los publicistas tradicionales.

Para The Verge, que un alto ejecutivo tecnológico publique un video de IA de un competidor es llamativo, sobre todo en una plataforma criticada en los últimos meses por el contenido generado con IA.

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Meta permite que se publiquen videos de personas hechos con IA, siempre que lleve una etiqueta de inteligencia artificial. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

De las protestas a la costumbre

Hace unos años, el contenido de IA que retrataba a personas reales provocaba duras declaraciones públicas contra esa tecnología y, en algunos casos, amenazas de acciones legales. Según el medio, hoy ese material formó parte de la textura cotidiana de las redes sociales.

En octubre, una imagen creada con IA de la actriz Mia Goth ganó difusión en Instagram. La representante de la actriz dijo a The Verge que era “incomprensible” que la plataforma permitiera que se difundiera en lugar de proteger la imagen de una figura pública.

La imagen de Goth no tenía ninguna aclaración, porque las imágenes fijas no requieren etiqueta. Además, la había compartido una cuenta de fans con la insignia azul de verificación que otorga Instagram.

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Los video e imágenes hechos con IA de personas de la vida real se ha vuelto común en las redes sociales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

The Verge también recordó que otras celebridades, entre ellas Scarlett Johansson, son con frecuencia objeto de imágenes sexualizadas hechas con IA. Meta eliminó en el pasado algunas cuentas que suplantaban a otra persona y usaban su imagen.

OpenAI no respondió a los pedidos de comentarios de The Verge.