Los efectivos policiales emplearon una soga de sujeción para extraer al adulto mayor frente a la Alcaidía de Tribunales

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Un hombre de 83 años fue rescatado por efectivos policiales tras caer accidentalmente al interior de un canal pluvial en la ciudad de Río Cuarto, provincia de Córdoba, en la mañana de este miércoles. El episodio se registró a las 9 horas en calle Balcarce al 451, en el barrio Santa Rosa, frente a la sede de la Sección Alcaidía de Tribunales.

Según informó la Policía de Córdoba, el hombre caminaba junto a su esposa por ese tramo de la vía pública cuando, por causas que aún se tratan de establecer, habría resbalado y caído al canal. Personal de la dependencia policial ubicada en ese mismo sector actuó de inmediato: los uniformados utilizaron una soga de sujeción para sacar al octogenario del agua y ponerlo a salvo.

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El operativo de rescate se completó sin que el adulto mayor sufriera lesiones que requirieran atención hospitalaria. Un servicio de emergencias médicas se hizo presente en el lugar, cuyos profesionales evaluaron el estado de salud del hombre y determinaron que no era necesario su traslado a ningún centro asistencial.

El servicio de emergencias descartó lesiones de gravedad en el anciano y una patrulla lo trasladó a su domicilio

Dado que el rescatado se encontraba completamente empapado, los propios efectivos se encargaron de trasladar tanto al damnificado como a su esposa hasta su domicilio en un móvil policial, priorizando el bienestar del adulto mayor.

Un hombre cayó en un pozo de 15 metros mientras trabajaba en Córdoba

Este martes por la mañana, un hombre de 36 años fue rescatado después de caer dentro de un pozo de unos 15 metros de profundidad. El pozo se encontraba situado en el patio trasero de una vivienda ubicada en la calle Juan Montes de Oca al 3300, en el barrio Corral de Palos de la ciudad de Córdoba. El accidente se produjo mientras la víctima llevaba a cabo trabajos de remodelación en ese inmueble.

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El operativo de rescate estuvo a cargo de efectivos de la Subdirección General de Bomberos del Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR). Del procedimiento también participaron el DUAR Capital, el DUAR Base Polo 52 y el Cuartel número tres. Las características irregulares que presentaba el socavón complicaron la extracción del hombre, por lo que fue necesario montar un dispositivo de rescate que incluyó técnicas de trabajo vertical.

Para realizar el operativo, los efectivos utilizaron materiales rígidos y flexibles, además de sistemas de ventaja mecánica. También emplearon una escalera como punto de apoyo durante las tareas de extracción. Una vez concluidas las labores, los bomberos lograron retirar con vida al hombre que había caído al pozo.

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Un operario cayó en un pozo de 15 metros de profundidad en una vivienda del barrio Corral de Palos en Córdoba

El comisario Martín Fernández, subdirector general de Bomberos, explicó en declaraciones que difundió la Policía de Córdoba: “Personal de la Subdirección General de Bomberos del DUAR Capital, DUAR Base Polo 52 y Cuartel número tres, trabajaron en conjunto para realizar el rescate de una persona caída en el interior de un pozo ubicado en el patio trasero de una vivienda en calle Montes de Oca al 3300 del barrio Corral de Palos”.

Según indicó el funcionario, al momento en que arribó la dotación al lugar, “mediante sistemas, técnicas y materiales adecuados para el rescate, se procedió a extraer a un hombre mayor de edad de unos treinta y ocho años, que se encontraba realizando tareas de remodelación en la vivienda, en el patio trasero de la misma”.

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Tras ser rescatado, el hombre recibió asistencia en el lugar por parte de personal médico del servicio de emergencias 107. Fernández informó que los profesionales que lo atendieron le diagnosticaron un traumatismo lumbar de espalda. Más tarde, la víctima fue trasladada al Hospital de Urgencias, donde sería sometida a una evaluación médica.