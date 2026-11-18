Rockstar Games programó el estreno oficial de Grand Theft Auto VI para el 19 de noviembre mediante un desbloqueo escalonado por husos horarios.

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El estreno oficial de Grand Theft Auto VI está fijado para el 19 de noviembre, pero hay un método conocido como el “truco de Nueva Zelanda” que permite adelantar el acceso al juego. La estrategia aprovecha que Rockstar Games desbloquea el título de forma escalonada según la medianoche de cada país.

El procedimiento consiste en modificar la región de la consola o de la cuenta para que figure como residente de Nueva Zelanda, el primer territorio donde el juego queda disponible. El resultado varía según la plataforma en la que está disponible el título, ya sea en Xbox Series X|S o PlayStation 5.

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Cómo funciona el truco de Nueva Zelanda y a qué hora se desbloquea el juego

El mecanismo se basa en la diferencia horaria entre Nueva Zelanda y el resto del mundo. Como GTA VI se habilita a las 00.00 horas según el huso horario local de cada país, los jugadores que figuren registrados en territorio neozelandés ya pueden comenzar antes que el resto.

Esa medianoche neozelandesa equivale a las 12:00 del mediodía del 18 de noviembre en España peninsular. En el caso de América Latina, el horario de desbloqueo varía según cada país: a las 5:00 en México, El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Costa Rica; a las 6:00 en Ecuador, Colombia, Perú, Cuba y Panamá; a las 7:00 en Venezuela, Bolivia y República Dominicana, y a las 8:00 en Argentina, Paraguay, Uruguay y Chile.

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La modificación de ubicación en consolas Xbox ya se utilizó en lanzamientos anteriores de Call of Duty sin consecuencias reportadas para los usuarios. (REUTERS/Nadja Wohlleben

Cómo cambiar la región en Xbox Series X|S

En las consolas de Microsoft, el cambio de ubicación no requiere aplicaciones externas y puede revertirse con facilidad. Los pasos consisten en encender la consola, pulsar el botón del mando para abrir la guía y entrar en “Perfil y sistema”.

Desde ahí, hay que seleccionar “Configuración”, luego “Sistema” y después “Idioma y ubicación”. En ese apartado se elige “Nueva Zelanda” como región y se confirma con la opción “Reiniciar ahora” para que el cambio surta efecto.

Una vez reiniciada la consola, el usuario puede comprobar si el sistema permite iniciar la partida de GTA VI antes de la hora de desbloqueo habitual en su país. El procedimiento es el mismo que utilizaron algunos jugadores con Call of Duty en lanzamientos anteriores, sin que se conocieran consecuencias en sus cuentas.

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Por qué el método no funciona igual en PlayStation 5

En PlayStation 5, la situación es distinta porque Sony vincula las compras digitales al país configurado en la cuenta de PlayStation Network y no permite modificar esa región una vez creada la cuenta.

En PlayStation 5 el procedimiento requiere la creación de un nuevo perfil radicado en Nueva Zelanda y la compra de una segunda copia digital del título. (Rockstar)

La única alternativa consiste en abrir una cuenta nueva y declarar Nueva Zelanda como país de residencia. Esto obliga a comprar el juego de nuevo en la tienda correspondiente a ese territorio, sin que la compra original quede vinculada a la cuenta principal del usuario.

Las advertencias antes de hacer el truco de Nueva Zelanda

Pese a la ausencia de una confirmación oficial, varios usuarios de PlayStation han reportado en redes sociales haber perdido el acceso a sus cuentas, compras y servicios después de crear perfiles con Nueva Zelanda como país de residencia.

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El origen del riesgo está en los términos de servicio de Sony, que piden a los usuarios declarar información veraz, incluido el país de residencia real. Cuando la compañía detecta el uso de datos falsos para obtener un beneficio, considera que existe un incumplimiento que puede derivar en el bloqueo de la cuenta.

Usuarios de PlayStation reportaron pérdidas de acceso a sus cuentas y compras previas, aunque Sony y Rockstar Games no emitieron comunicados oficiales sobre sanciones. (Rockstar)

Esas restricciones pueden ser temporales o permanentes, y en algunos casos reportados impidieron el acceso a productos que el jugador ya había adquirido con anterioridad. Pero ni Sony ni Rockstar Games han emitido un comunicado oficial sobre baneos vinculados a este método.

Rockstar Games también podría incorporar verificaciones adicionales que bloqueen el acceso anticipado pese al cambio de región, según se advirtió. Ante este panorama, cualquier usuario que decida aplicar el truco de Nueva Zelanda debe asumir el riesgo de sufrir restricciones en su cuenta, sin garantías de que el adelanto de unas horas compense una eventual sanción.

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