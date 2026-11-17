El Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos actualizó unas 70 disposiciones fiscales para el año fiscal 2027. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos anunció los ajustes tributarios por inflación para el año fiscal 2027, que modificarán los montos utilizados para calcular cuánto deben pagar los contribuyentes y qué beneficios pueden reclamar. Las actualizaciones abarcan unas 70 disposiciones de la legislación fiscal federal.

Los cambios incluyen modificaciones en las deducciones, los tramos del impuesto sobre la renta y distintos créditos destinados a trabajadores y familias. También contemplan nuevos límites para las donaciones, las herencias y determinados gastos empresariales.

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Las nuevas disposiciones se aplicarán, por lo general, a los ingresos obtenidos durante 2027 y a las declaraciones que se presenten en 2028. Su efecto dependerá de la situación económica y familiar de cada contribuyente, así como de los requisitos establecidos para acceder a cada beneficio.

La deducción estándar aumentará según la situación tributaria del contribuyente

La deducción estándar es una cantidad que los contribuyentes pueden restar de sus ingresos antes de calcular el impuesto federal sobre la renta. Quienes optan por esta modalidad no necesitan detallar individualmente sus gastos deducibles, siempre que cumplan las condiciones establecidas por el Servicio de Impuestos Internos (IRS).

Para el año fiscal 2027, las personas solteras y los matrimonios que presenten declaraciones por separado tendrán una deducción estándar de USD 16.600. En el caso de las parejas casadas que declaren conjuntamente, el monto será de USD 33.200, mientras que los contribuyentes que califiquen como jefes de hogar podrán descontar USD 24.925.

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El incremento para los matrimonios que presenten una declaración conjunta será de USD 1.000 respecto de 2026. Para los contribuyentes solteros, el aumento será de USD 500 frente al monto vigente durante ese período.

Esta deducción disminuye la cantidad de ingresos sobre la que se calcula el impuesto federal. Por ejemplo, una persona soltera que obtenga USD 60.000 durante 2027 y utilice la deducción estándar tendrá USD 43.400 sujetos al cálculo tributario antes de considerar otros ajustes que puedan corresponderle.

El IRS conservará las siete tasas marginales del impuesto federal sobre la renta con nuevos umbrales de ingresos. (REUTERS/Kent Nishimura)

Los siete tramos del impuesto federal mantendrán sus tasas

El IRS conservará las siete tasas marginales del impuesto federal sobre la renta: 10%, 12%, 22%, 24%, 32%, 35% y 37%. La actualización por inflación modificará los límites de ingresos que determinan cuándo comienza a aplicarse cada porcentaje.

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Para los contribuyentes solteros, los tramos del año fiscal 2027 quedarán distribuidos de la siguiente manera:

10%: ingresos gravables de hasta USD 12.800.

12%: más de USD 12.800 y hasta USD 52.025.

22%: más de USD 52.025 y hasta USD 109.125.

24%: más de USD 109.125 y hasta USD 208.325.

32%: más de USD 208.325 y hasta USD 264.550.

35%: más de USD 264.550 y hasta USD 661.375.

37%: más de USD 661.375.

Para los matrimonios que presenten declaraciones conjuntas, el umbral a partir del cual se aplicará la tasa máxima del 37% será de USD 793.650. Los demás estados de declaración también cuentan con límites específicos.

El sistema tributario estadounidense es progresivo. Esto significa que una persona no paga la tasa más alta sobre todos sus ingresos por el simple hecho de alcanzar un tramo superior. Cada porcentaje se aplica únicamente a la parte de los ingresos gravables comprendida dentro de ese rango.

El crédito tributario por hijos llegará a USD 2.300

El Crédito Tributario por Hijos (Child Tax Credit) tendrá un monto máximo de USD 2.300 por cada menor que reúna los requisitos durante el año fiscal 2027. La cifra representa un incremento de USD 100 respecto del límite establecido para 2026.

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La parte reembolsable del beneficio también aumentará. Los contribuyentes que cumplan las condiciones podrán recibir hasta USD 1.800, incluso cuando el crédito supere el monto de impuestos federales que deben pagar. Esta característica permite que determinadas familias puedan obtener un reembolso por la parte correspondiente, aunque no tengan una obligación tributaria suficiente para utilizar el crédito completo.

Para reclamarlo, el menor debe cumplir los requisitos de parentesco, edad y convivencia establecidos por el IRS. También debe reunir las condiciones de ciudadanía estadounidense, nacionalidad o residencia que exige la normativa y contar con un número de Seguro Social válido para trabajar. El contribuyente que solicita el beneficio debe cumplir, a su vez, los requisitos de identificación tributaria y las demás condiciones de elegibilidad.

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El aumento forma parte de las disposiciones tributarias que el Gobierno federal agrupa bajo la denominación Working Families Tax Cuts. Sin embargo, la actualización del monto máximo no significa que todas las familias recibirán automáticamente USD 2.300 por cada hijo: el beneficio efectivo dependerá de sus circunstancias y de las reglas aplicables.

El Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo llegará a un máximo de USD 8.496 para trabajadores con tres o más hijos. (REUTERS/Dado Ruvic)

También aumentarán el EITC y el crédito por adopción

El Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo, conocido como EITC por sus siglas en inglés, también tendrá un límite mayor durante 2027. El monto máximo llegará a USD 8.496 para los contribuyentes elegibles que tengan tres o más hijos que cumplan los requisitos, frente a los USD 8.231 establecidos para 2026.

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Este beneficio está dirigido principalmente a trabajadores y familias con ingresos bajos o moderados. La cantidad que puede reclamar cada persona depende de sus ingresos, su estado civil para efectos tributarios y el número de hijos que califican. Por ello, el máximo anunciado no representa un pago uniforme para todos los beneficiarios.

Por otro lado, el crédito por gastos de adopción calificados tendrá un límite de USD 18.250 por adopción, frente a los USD 17.670 de 2026. De ese monto, hasta USD 5.280 podrán ser reembolsables durante el año fiscal 2027, de acuerdo con las disposiciones publicadas por el IRS.

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Los dos beneficios tienen condiciones diferentes. Mientras el EITC está vinculado con los ingresos del trabajo y la composición familiar, el crédito por adopción permite recuperar parte de los gastos elegibles relacionados con el proceso, dentro de los límites y requisitos establecidos por la normativa federal.

La exclusión anual para donaciones subirá a USD 20.000

El IRS también elevará el límite de la exclusión anual para donaciones. Durante el año calendario 2027, una persona podrá entregar hasta USD 20.000 a otra sin que esa cantidad se incluya en el cálculo de las donaciones sujetas al impuesto federal correspondiente. En 2026, el límite era de USD 19.000.

Para las transferencias a un cónyuge que no tenga ciudadanía estadounidense, el límite anual será de USD 201.000, frente a los USD 194.000 establecidos para el año anterior.

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Estos montos corresponden a las reglas federales sobre donaciones y no deben confundirse con las deducciones que los contribuyentes pueden reclamar al presentar su declaración anual de impuestos. Se trata de límites específicos para las transferencias de bienes o dinero entre personas, sujetos a las condiciones previstas en el código tributario.

La exención básica del impuesto federal sucesorio ascenderá a USD 15,48 millones para los patrimonios en 2027. (REUTERS/Shannon Stapleton/File Photo)

La exención del impuesto sucesorio llegará a USD 15,48 millones

Los patrimonios de las personas que fallezcan durante 2027 tendrán una exclusión básica de USD 15.48 millones antes de que pueda aplicarse el impuesto federal sucesorio. El monto representa un incremento frente a los USD 15 millones establecidos para los fallecimientos registrados durante 2026.

Este límite corresponde al impuesto federal sobre patrimonios (federal estate tax), que se calcula sobre los bienes y activos de una persona fallecida. No significa que todas las herencias estén exentas de cualquier obligación tributaria, ya que algunos estados tienen sus propios impuestos sucesorios o sobre patrimonios, con umbrales y condiciones diferentes.

La actualización también contempla cambios para las empresas. Bajo la sección 179 del código tributario, el límite de gastos que pueden deducirse de manera inmediata por la adquisición de determinados bienes empresariales aumentará a USD 2.64 millones durante 2027, frente a los USD 2,56 millones permitidos en 2026.

Esta disposición permite que las empresas elegibles deduzcan determinados costos de adquisición de bienes utilizados en sus operaciones, en lugar de distribuir necesariamente esa deducción a lo largo de varios años. Su aplicación está sujeta a los requisitos y límites establecidos por el IRS para este tipo de gastos.