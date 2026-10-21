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Netflix superó las expectativas de ganancias, pero sus acciones cayeron por el temor a perder audiencia

La compañía había despedido al 6% de su plantilla y reemplazado a su jefa de contenidos una semana antes del balance

Las acciones de Netflix caen por el temor a que siga perdiendo más suscriptores.
Las acciones de Netflix caen por el temor a que siga perdiendo más suscriptores.
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Netflix reportó sus ganancias del tercer trimestre por encima de lo previsto, pero sus acciones cayeron con fuerza en las operaciones posteriores al cierre de Wall Street tras recortar la proyección de ingresos publicitarios y reconocer dudas sobre el crecimiento de las horas de visualización.

La compañía facturó USD 12.870 millones entre julio y septiembre, un 12% más que un año antes, en línea con lo que esperaban los analistas. La ganancia por acción llegó a 87 centavos, por encima de los 82 previstos y de los 59 centavos del mismo trimestre de 2025.

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Pese a esas cifras, el mercado castigó al título: las acciones de Netflix cayeron cerca de un 6% en las operaciones posteriores al cierre, según informó CNBC. La compañía redujo su previsión de ingresos publicitarios para 2026 de USD 3.000 millones a USD 2.700 millones, algo que atribuyó a demoras en el despliegue de nuevas herramientas para anunciantes.

Netflix tuvo mayores ganancias este tercer trimeste, pero sus acciones igualmente cayeron. (AP foto/Richard Drew)
Netflix tuvo mayores ganancias este tercer trimeste, pero sus acciones igualmente cayeron. (AP foto/Richard Drew)

Netflix también achicó el rango de su proyección de ingresos anuales a USD 51.100 millones, en el extremo más bajo de lo que había anticipado y por debajo del consenso de Wall Street, según el portal especializado Deadline. Los mayores gastos, entre ellos los vinculados a despidos recientes, también presionarán los márgenes operativos del último trimestre del año.

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La audiencia que no termina de crecer

El reporte llegó después de que la empresa despidiera, la semana pasada, a unos 1.000 empleados, el 6% de su plantilla global y el recorte más profundo desde 2022, según Deadline. Los despidos golpearon sobre todo a las áreas de producto, tecnología, legales y recursos humanos.

El trasfondo es una preocupación persistente por el tiempo que la gente pasa mirando Netflix. Según estimaciones del banco Jefferies, el promedio mensual de horas vistas por usuario cayó de 66 horas en la primera mitad de 2023 a 49 horas en el mismo período de 2026, una baja de alrededor del 26%.

La firma de medición Apptopia agregó que la cancelación de suscripciones en Estados Unidos subió 16,6% interanual en el tercer trimestre, el doble de ritmo que en los tres trimestres anteriores, mientras que las descargas de la aplicación en Estados Unidos y Canadá bajaron 20%.

Un celular vertical en una mesa de madera muestra el logo de Netflix; un televisor inteligente en la pared del fondo también lo muestra en una sala de estar.
La audiencia de Netflix ha disminuido en Estados Unidos en los últimos años. (Imagen Ilustrativa Infobae)

YouTube, de Google, es hoy el destino de streaming más visto en Estados Unidos desde hace tres años y casi duplica el tiempo de consumo de Netflix, de acuerdo con datos de Nielsen citados por Reuters.

En su carta a los accionistas, la compañía admitió la inquietud de los inversores: “sabemos que hay cierta preocupación de los inversores sobre nuestro crecimiento en horas de visualización”, aunque sostuvo que el compromiso de los usuarios “sigue siendo saludable”.

Un recambio completo en el área creativa

La presión sobre la audiencia ya había provocado un recambio en la cúpula creativa. Bela Bajaria dejó la dirección de contenidos y será reemplazada por Peter Rice, exejecutivo de Disney, a partir del 26 de octubre. También salieron el jefe de cine Dan Lin, su segundo Doug Belgrad y la directora de series originales Carolina Garcia.

El codirector ejecutivo Ted Sarandos había anticipado el malestar semanas antes, en la cumbre Screentime de Bloomberg, al admitir que la plataforma “no está creciendo tan rápido” como él quisiera. Su socio al mando, Greg Peters, calificó de todas formas el nivel de compromiso de los usuarios en Estados Unidos como “sólido”.

Un televisor muestra el logo de Netflix con retroiluminación cálida, junto a un smartphone con el logo de Netflix sobre una mesa de centro y una taza.
Netflix hizo un recambio creativo, además de despedir al 6% de su planilla. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No todas las señales fueron negativas. Netflix destacó que el consumo de contenido no hablado en inglés ya supera un tercio del total, frente a menos del 10% hace unos años, impulsado por series como la surcoreana Plastic Beauty y la india Lock Upp, que ayudó a que el país sumara su mayor cantidad de altas pagas en un trimestre.

El próximo movimiento concreto llegará el 26 de octubre, cuando Rice asuma oficialmente como jefe de contenidos con la tarea de revertir la desaceleración que la propia compañía reconoció ante sus inversores.

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