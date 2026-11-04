Netflix estrena una IA que recomienda qué ver según el estado de ánimo

Netflix pruebas nuevas funciones de IA para dar recomendaciones a sus usuarios. (Netflix)

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Elegir una película o serie para ver en Netflix puede convertirse en una tarea que consume varios minutos, especialmente cuando ninguna de las recomendaciones parece despertar interés. Para intentar resolver este problema, la plataforma de streaming está probando AI Discover, una nueva función impulsada por inteligencia artificial que busca sugerir contenido de acuerdo con las emociones, preferencias y situaciones de cada usuario.

La herramienta propone una experiencia diferente a los tradicionales algoritmos de recomendación. En lugar de limitarse a mostrar producciones similares a las que una persona ya vio, busca interpretar qué tipo de entretenimiento necesita en ese momento. Así, alguien que quiera relajarse, compartir una película con su familia o pasar una noche de terror podrá encontrar sugerencias relacionadas con esas situaciones.

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Según explicó Netflix en un comunicado, AI Discover se incorporará como una pestaña independiente dentro de su aplicación para televisores. Desde allí, los usuarios podrán explorar diferentes categorías creadas mediante inteligencia artificial y recibir recomendaciones personalizadas sin tener que recorrer manualmente todo el catálogo.

AI Discover es la nueva función de Netflix para sus usuarios. (Netflix)

Por ahora, la función se encuentra en una fase de pruebas y está disponible para un grupo reducido de usuarios. La compañía busca evaluar su funcionamiento y determinar si esta experiencia puede mejorar la manera en que las personas descubren películas y series.

Cómo funciona AI Discover, la nueva inteligencia artificial de Netflix

Al ingresar a la pestaña AI Discover, los usuarios encontrarán diferentes categorías que funcionan como puntos de partida para encontrar contenido. Estas opciones están diseñadas para representar estados de ánimo, preferencias o situaciones específicas.

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Entre las alternativas disponibles aparece «Algo ligero», pensada para quienes buscan una película entretenida que no requiera demasiada atención. También figura “Noche de cine en familia”, orientada a encontrar producciones para compartir con otras personas.

Otra de las opciones es “Asústame”, dirigida a quienes prefieren las películas y series de terror. Asimismo, la plataforma contempla categorías relacionadas con la duración de las producciones, como aquellas que permiten encontrar películas cortas.

Netflix prueba nueva función para recomendar a sus usuarios qué ver dependiendo de su estado de ánimo. (Netflix)

Cada tema incluye un avance de una película o serie que sirve como referencia para mostrar el tipo de contenido que puede aparecer en los resultados. Cuando el usuario selecciona una categoría, la inteligencia artificial genera una lista de recomendaciones basándose en ese criterio.

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La experiencia también permite afinar los resultados mediante temas adicionales y situaciones más específicas. De esta manera, Netflix intenta reducir el tiempo que las personas dedican a buscar algo que coincida con lo que quieren ver.

Si las sugerencias no resultan satisfactorias, existe una opción llamada “Algo diferente”, que permite explorar alternativas alejadas de las recomendaciones habituales.

Con sus nuevas herramientas, Netflix busca que los usuarios pasen menos tiempo buscando qué ver. (AP foto/Richard Drew)

Netflix permitirá ajustar las recomendaciones de su inteligencia artificial

Uno de los aspectos más interesantes de AI Discover es que no se limita a ofrecer sugerencias. También incorpora un mecanismo para que los usuarios puedan indicar si los resultados fueron de su agrado.

La herramienta incluye un botón llamado “Ajusta tus recomendaciones”, desde el cual es posible señalar si una película o serie resultó útil o si, por el contrario, no debería volver a aparecer entre las sugerencias.

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Este sistema busca que la inteligencia artificial aprenda progresivamente de las preferencias de cada persona. Así, las recomendaciones podrían volverse más precisas con el uso y evitar producciones que no despiertan interés.

Netflix permitirá realizar ajustes en su IA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Netflix explicó que AI Discover funciona mediante una nueva capa de inteligencia artificial desarrollada internamente. El sistema procesa en tiempo real la información que proporciona el usuario y utiliza esos datos para generar propuestas de entretenimiento.

Sin embargo, existe una limitación importante: la herramienta no funciona como un chatbot. Es decir, no permite escribir o hablar directamente con una inteligencia artificial para solicitar recomendaciones con condiciones específicas.

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Por ejemplo, no es posible pedirle que encuentre películas protagonizadas por un actor determinado, que duren menos de 90 minutos o que pertenezcan a un género concreto. En su lugar, el usuario debe desplazarse entre las categorías disponibles y utilizar las opciones que ofrece la plataforma para acotar los resultados.