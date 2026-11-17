El Gobierno deberá afrontar en 2027 vencimientos de deuda por USD 28.000 millones. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo

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El Gobierno enfrentará en 2027 un desafío financiero de magnitud: tendrá que afrontar vencimientos de deuda por USD 28.000 millones y transferir otros USD 5.600 millones netos al Fondo Monetario Internacional (FMI). Frente a esos compromisos, las fuentes de financiamiento que actualmente tiene disponibles no serían suficientes y dejarían un faltante estimado en USD 17.000 millones, que obligaría al equipo económico a recurrir de manera intensiva a las reservas del Banco Central.

La advertencia surge de un informe del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL), que analizó los principales condicionantes económicos y financieros de cara al próximo año. El centro de estudios señala que el problema de la deuda externa argentina no está relacionado con la solvencia, sino con la liquidez, y advierte que el país no aprovechó los períodos en los que el riesgo país se ubicó cerca de los 400 puntos para realizar operaciones de canje de deuda, como las que llevó adelante Ecuador.

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En ese contexto, el investigador Jorge Vasconcelos plantea que, “si se consideran de manera realista las fuentes de financiamiento hoy disponibles”, el resultado es un déficit de USD 17.000 millones. Para cubrirlo, sostiene, se requeriría “un uso intensivo de reservas del Banco Central”.

“Los swaps con Estados Unidos y China, en caso de poder ejecutarse, deberían formar parte de un ‘Plan B’, no ser el ‘Plan A’. Por caso, cuando el Tesoro de Estados Unidos intervino el año pasado comprando pesos, lo hizo a un tipo de cambio cercano al ‘techo’ de la banda cambiaria. Hoy esa brecha es del 30%“, sostuvo el IERAL.

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En lo que va de 2026, el Banco Central compró USD 16.000 millones. REUTERS/Enrique Marcarian

El panorama contrasta con la situación del sector externo durante 2026. Según las estimaciones del centro de estudios, la cuenta corriente del balance de pagos, en base caja, podría cerrar este año con un superávit de USD 7.000 millones. A ese resultado se sumaría un saldo positivo de los flujos de capitales, lo que explicaría una mejora de aproximadamente USD 9.000 millones en las reservas de la autoridad monetaria durante el año.

Sin embargo, esa dinámica favorable no alcanza para despejar las dudas sobre la capacidad de afrontar los compromisos financieros del período siguiente. En particular, el informe advierte que la suba del riesgo país —que llegó a ubicarse en torno a los 850 puntos— dificulta las condiciones de acceso al financiamiento externo. Si bien atribuye parte del movimiento a la volatilidad de los mercados internacionales, estima que seis de cada diez puntos del incremento responden a factores políticos y económicos locales.

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Las reservas y el desafío monetario

Otro de los puntos que destaca el IERAL es la distancia entre las reservas argentinas y las de otros países de la región. Actualmente, equivalen a apenas el 6,6% del Producto Bruto Interno (PBI), frente al 21,5% que representan en Perú.

La acumulación de divisas aparece así como una de las principales exigencias para la política económica. En lo que va de 2026, el Banco Central compró USD 16.000 millones. No obstante, el trabajo advierte que el desafío hacia adelante será compatibilizar esas adquisiciones con las necesidades de pesos del Tesoro y las condiciones del mercado de deuda local.

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Hasta mediados de año, casi la totalidad de los pesos emitidos para comprar dólares fue retirada de circulación mediante instrumentos del Tesoro y del Banco Central. En los últimos meses, en cambio, se moderó el ritmo de adquisición de divisas y también perdió intensidad la política de esterilización.

El IERAL propuso revisar el esquema monetario y cambiario ante las necesidades financieras previstas para 2027 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un cambio en la estrategia económica

Las tensiones financieras también podrían obligar al Gobierno a revisar el esquema de política monetaria y cambiaria. Según el análisis, la caja del Tesoro es limitada y las intervenciones recurrentes en el mercado secundario de bonos podrían requerir una mayor participación del Banco Central.

En ese sentido, el informe considera que mantener el objetivo de desinflación exclusivamente a través del control de la cantidad de dinero podría resultar incompatible con un escenario en el que se vuelvan frecuentes las operaciones de mercado abierto de la autoridad monetaria.

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“Se requiere un cambio profundo en el mix de política monetario-cambiaria”, sostiene el informe. Como referencia, propone observar la experiencia de Perú hacia fines de la década de 1990, antes de la implementación de su régimen de metas de inflación.

El riesgo, además, es que una mayor volatilidad en los rendimientos de los títulos públicos locales termine desalentando la oferta de crédito al sector privado. Esto complicaría otro de los objetivos que el IERAL considera prioritarios: recuperar el nivel de actividad económica.

El informe también advierte que la evolución de la economía durante 2027 no dependerá exclusivamente de las variables financieras. Uno de los interrogantes es si los sectores más dinámicos, como la minería, los hidrocarburos y el agro, conseguirán trasladar su desempeño al resto de las provincias y actividades productivas.

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En particular, señala que la brecha entre los sectores que muestran mayor dinamismo y el resto de la economía es más amplia que durante la convertibilidad. Además, considera que la minería, los hidrocarburos y el agro todavía no consiguen reflejarse de manera significativa en el desempeño de las economías regionales, el turismo, la industria y el comercio.

Por último, el IERAL remarca que las proyecciones están sujetas a distintas hipótesis sobre el escenario político y económico, tanto local como internacional. La evolución del proceso electoral, la gobernabilidad y las condiciones financieras globales serán factores determinantes para definir el panorama del próximo año.

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