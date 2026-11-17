El mapa 3D de Centroamérica, con las banderas de sus países, se sitúa junto a un gráfico de barras ascendente que indica 'GROWTH' y 'DOLLARS', y tres grandes pilas de billetes de cien dólares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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José Manuel Salazar-Xirinachs, secretario ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), resume así la fractura económica del istmo: Honduras depende de las remesas en un 30.1% de su producto interno bruto (PIB), mientras Costa Rica y Panamá ya superaron el ingreso promedio por habitante de América Latina. Esa brecha, según el economista costarricense, condiciona el futuro de 52 millones de personas.

El diagnóstico lo presentó el 26 de octubre en la Escuela de Estudios Internacionales Avanzados (SAIS) de la Universidad Johns Hopkins, en Washington, durante el foro Mareas cambiantes: transformaciones estratégicas y geopolíticas en Centroamérica, según documentó Expediente Abierto, sitio de periodismo de investigación centroamericano.

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Una joven centroamericana trabaja en un puesto de frutas en un mercado, mientras sus cuadernos y libros escolares reposan abiertos en su mochila a sus pies, reflejando la realidad de la exclusión y desigualdad en la región. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El medio recogió las palabras del titular de la CEPAL, quien identificó cuatro condiciones que marcan el presente regional: la disputa entre grandes potencias, el tránsito de actividades ilícitas, los flujos migratorios y la vulnerabilidad ante el cambio climático.

De la eficiencia a la seguridad como prioridad global

Salazar-Xirinachs explicó ante la audiencia de Johns Hopkins que el orden internacional transita de la hegemonía estadounidense hacia una competencia entre varias potencias, entre ellas China y Rusia. A ese cambio se suman el retroceso global de la democracia, la polarización política y el debilitamiento de los consensos sobre el clima.

“Hemos pasado de priorizar la eficiencia y confiar en la interdependencia y en las fuentes de suministro a priorizar la seguridad y desconfiar tanto de la interdependencia”, señaló el funcionario, según registró Expediente Abierto.

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Ese giro golpea de manera directa a Centroamérica por su cercanía geográfica y su dependencia económica de Estados Unidos.

El diagnóstico se desprende de un trabajo impulsado por la CEPAL desde 2022, cuando Salazar-Xirinachs asumió la dirección del organismo y convocó una comisión internacional de 13 integrantes, entre ellos la expresidenta chilena Michelle Bachelet y el expresidente colombiano Iván Duque.

La región combina una posición estratégica frente a Estados Unidos con instituciones débiles, alta dependencia de remesas y rutas activas del crimen organizado, factores que la CEPAL identifica como determinantes del nuevo orden mundial y que condicionan su margen de maniobra económica y política.

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Crecimiento regional por encima del promedio latinoamericano, sin cierre de brechas

Los seis países analizados superaron el crecimiento promedio latinoamericano entre 2010 y 2025. Panamá lideró con un 5.4% anual, seguido de Costa Rica (3.8%), Nicaragua (3.7%), Guatemala (3.6%), Honduras (3.5%) y El Salvador (2.6%), frente a un promedio regional del 1.9%.

Ese desempeño no cerró las diferencias sociales. En 2010, todas las economías del istmo tenían un PIB por habitante inferior al promedio de América Latina y el Caribe. Para 2025, solo Costa Rica y Panamá lo habían superado, con niveles cercanos a los USD 20,000 anuales.

La mayoría de las remesas se destina a alimentación, salud, educación y otros gastos básicos. (FOTO: La Prensa)

El resto de los países sigue rezagado. Según cifras del Banco Mundial citadas por Expediente Abierto, la pobreza alcanza el 30.3% en El Salvador, el 60.1% en Honduras y el 24.9% en Nicaragua, mientras en Guatemala podría llegar al 56% en 2026.

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“Panamá y Costa Rica, en particular, han mostrado un desempeño sólido durante los últimos quince años. Sin embargo, el crecimiento económico no ha sido suficiente para mejorar la inclusión social y generar suficientes empleos de calidad”, explicó el secretario ejecutivo a Expediente Abierto.

La concentración productiva también marca diferencias: Guatemala aporta cerca del 29% de la producción regional, Costa Rica el 25% y Panamá el 21%. El 25% restante se reparte entre Honduras, Nicaragua y El Salvador.

Remesas como principal ingreso en el norte centroamericano

Las transferencias de dinero desde el exterior son una de las principales fuentes de divisas del norte centroamericano. En 2025, Honduras recibió USD 12,212 millones, equivalentes al 30.1% de su PIB. Guatemala acumuló USD 25.530 millones (20,7%) y El Salvador, USD 9,988 millones (24%).

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El crecimiento de los envíos también evidencia la fuerte dependencia de la economía respecto al ingreso generado en el extranjero. (FOTO: Proceso HN)

En Costa Rica y Panamá, en cambio, las remesas apenas representan el 1% de sus economías respectivas, según los datos difundidos por Expediente Abierto.

Ese contraste reaparece en declaraciones más recientes de Salazar-Xirinachs. En una entrevista con El Confidencial, publicación digital centroamericana, publicada el 15 de noviembre, el funcionario advirtió sobre el efecto de las políticas migratorias de Estados Unidos en esos flujos: “La política social de varios de esos países son las remesas. Son la plata que les llega porque además el destino son las familias más necesitadas, las más vulnerables”, dijo al medio.

El economista agregó ante el diario que las restricciones y la represión migratoria en Estados Unidos golpean directamente ese ingreso: “Gente que tuvo que emigrar. Mal, muy mal”.

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Deuda y rezago educativo como límites al desarrollo

El pago de intereses de la deuda limita el margen de acción de los gobiernos. “Cada dólar destinado al pago de intereses (por deuda) es un dólar que no puede invertirse en prioridades de desarrollo”, planteó Salazar-Xirinachs, de acuerdo con Expediente Abierto.

A esa restricción se suman los rezagos en lectura, matemáticas y ciencias, que reducen la productividad y limitan la capacidad de la región para competir en manufacturas avanzadas y servicios digitales. Los sistemas de pensiones, además, resultan insuficientes en buena parte del istmo para garantizar condiciones dignas durante la vejez.

Un grupo de escolares con uniformes rojos lee y trabaja en sus pupitres dentro de un aula en Guatemala. (Ministerio de Educación de Guatemala)

Debilidad institucional como obstáculo estructural

El Índice de Estado de Derecho del World Justice Project, organización internacional dedicada a la promoción del estado de derecho, muestra diferencias marcadas: Costa Rica y Panamá mantienen mejores posiciones que El Salvador, Nicaragua, Honduras y Guatemala. Para Salazar-Xirinachs, el problema trasciende la democracia electoral y alcanza la capacidad de los Estados para ejecutar políticas y responder a las demandas ciudadanas.

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“En la CEPAL hemos detectado una característica como trampa del desarrollo de la región (centroamericana) y es la debilidad institucional y gobernanza poco efectiva”, advirtió el funcionario, según Expediente Abierto.

El organismo propone cuatro prioridades frente a ese escenario: fortalecer las capacidades estatales, recuperar legitimidad institucional, construir acuerdos en sociedades polarizadas y enfrentar la expansión del crimen organizado.

Coordinación pragmática entre países con agendas distintas

Salazar-Xirinachs insistió en que los países del istmo no necesitan coincidir en todo para cooperar en asuntos estratégicos. “Los países de la región (centroamericana) no necesitan estar de acuerdo en todo para cooperar. Necesitamos una coordinación pragmática en torno a objetivos concretos”, planteó ante la audiencia de Johns Hopkins.

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El secretario ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), José Manuel Salazar-Xirinachs, habla durante una entrevista con EFE el 13 de agosto de 2024, en Santiago (Chile). EFE/ Elvis González

Esa misma lógica aparece en el diagnóstico más amplio del organismo sobre la integración regional. En la entrevista con El Confidencial, Salazar-Xirinachs reconoció que el comercio intrarregional centroamericano ronda apenas el 14% del total, muy por debajo de bloques más integrados, aunque matizó que ese porcentaje “significa que hay un espacio de crecimiento importante”.

El panorama se complementa con un informe de la CEPAL presentado el 11 de noviembre en Santiago de Chile, que constató que Centroamérica mejoró su productividad laboral en 2025 pero sigue sin resolver la falta de empleo de calidad, de acuerdo con una nota de Infobae El Salvador sobre ese documento.

El Fondo Monetario Internacional proyecta para 2026 un crecimiento regional del 4,2%, liderado por Panamá y El Salvador, según la misma cobertura.