La declaración de Lourdes Fernández después de declarar en el juicio contra su ex

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Lourdes Fernández, integrante del grupo Bandana, declaró este martes como testigo en el juicio contra su expareja, Leandro García Gómez, acusado de varios delitos vinculados con episodios de violencia de género. A la salida del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 11, la cantante habló con prensa y dio algunos detalles de la audiencia, en la que tuvo un cara a cara con el imputado.

“Fue terrible recordarlo”, dijo la artista ante las preguntas de los periodistas. “Estoy triste, muy triste. Que algo que tiene que ver con el amor termine de esta manera es tristísimo. Pero son cosas que pasan. Me gustaría felicitar a la justicia porque fueron muy ágiles. Obviamente me encantaría que lo hagan también con casos que no sean solo de gente mediática, sino de mujeres que realmente no la están pasando bien, y hombres que tampoco. Uno no discrimina, puede pasar en cualquier momento. No a la violencia, eso es lo único que tenemos para decir”, dijo Fernández.

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Después, la cantante se refirió a la violencia de género, habló de su ex y a lo que, cree, fue el peso de su declaración en la jornada. “Entiendo que hay mucha gente que no comprende este tipo de procesos, pero les aseguro que si hablan con chicas que pasaron por cosas similares, en un momento empezás a pensar cuánto tuviste que ver en eso”, afirmó. Consultada sobre si consideraba tóxica la relación, respondió de manera afirmativa, aunque aclaró que no sentía resentimiento porque, según sus palabras, también fue parte de ese proceso.

Lourdes Fernández y Leandro García Gómez

“Yo quiero bienestar para él. Es alguien a quien he querido mucho. Jamás pensé estar en esta situación. Es una pesadilla. Trato de aferrarme a los momentos lindos que tuvimos, pero también sucedieron cosas que nos traen hoy a este lugar, y me parece triste y desgraciado. “Tengo entendido que esto no depende solo de mi caso ni de mi decisión. Esta vez la justicia lleva el caso, desde un lugar bastante excepcional. No tengo idea de cómo va a influir mi declaración en el juicio. Te juro que imaginate, es la primera vez que me pasa algo así”, dijo.

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Y continuó: “No siento resentimiento, porque siento que yo también fui parte de todo este proceso. No es una persona que de la nada me pusiera una mano encima. Fueron discusiones que fueron creciendo: desde una mala palabra hasta un empujón, hasta no sé. No sé cómo explicarlo”, dijo al finalizar la audiencia.

La cantante aconsejó a las mujeres que padecen de episodios de violencia de género y habló de los proyectos musicales que tiene en el corto plazo, respecto al grupo Bandana.

Lourdes en una entrevista con Infobe (Foto: Maximiliano Luna)

“Me parece que las chicas en esta situación tienen que acudir a gente que las quiera. Por suerte, a mi lado estuvo mi familia. Me voy con la sensación de que quiero presentar un video nuevo con las chicas, volver a tocar. Fue un año muy prolífico. Me sacaron el útero, tengo un tema de salud, pero estoy viva, así que valoro cada segundo. Les agradezco poder estar acá presente”, indicó.

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Finalmente, cuando le preguntaron sobre la posible condena contra su ex, la artista se mostró cauta: “La verdad que no sé si quiero que él vaya preso o haga terapia. Eso lo va a decidir la justicia”.

La causa

García Gómez, quien se encuentra preso en la cárcel de Ezeiza, no declaró sobre las acusaciones durante la primera audiencia y se remitió a sus descargos anteriores, en los que negó los hechos. Según confiaron fuentes del caso a este medio, el acusado podría enfrentar una pena en expectativa máxima de 28 años de cárcel.

La causa llegó a juicio pese a que Lourdes manifestó en distintas oportunidades que no quería denunciar a su ex, entre otras razones, “para no perjudicarlo”, según consignó la fiscalía en la elevación a juicio.

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Ante esa situación, el Ministerio Público Fiscal consideró necesario continuar la investigación de oficio por razones de seguridad e interés público.

Uno de los conceptos centrales del requerimiento fiscal es el de“entrampamiento vincular”, utilizado para describir la dependencia emocional, el control y la manipulación que, según la acusación, atravesaron la relación entre Fernández y García Gómez.

La fiscalía atribuye a García Gómez siete delitos vinculados con distintos episodios de violencia y amenazas ocurridos entre marzo de 2024 y octubre de 2025: dos hechos de lesiones leves agravadas, dos de privación ilegítima de la libertad agravada y tres de amenazas coactivas.

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