Steam suma cuatro videojuegos gratuitos para PC

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Steam incorporó cuatro juegos gratis para PC que combinan terror psicológico, rol online, acción aérea y ciencia ficción, una selección disponible sin fecha límite que permite ampliar la biblioteca digital sin pagar. Los títulos son Demersus, EmberQuest, Mars Directive y One More Wave.

La novedad importa por la variedad de propuestas y por el formato de distribución: los cuatro juegos llegaron a la tienda en octubre y siguen disponibles de forma gratuita este martes 17 de noviembre. No es necesario reclamarlos de inmediato, aunque añadirlos a la cuenta permite conservarlos en la biblioteca para descargarlos más adelante.

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Cuatro lanzamientos independientes amplían la biblioteca sin coste (Imagen Ilustrativa Infobae)

Steam reúne terror psicológico, fantasía y combates espaciales

La lista ofrece estilos muy distintos. Demersus aborda el terror psicológico desde una historia centrada en la adicción al alcohol. EmberQuest propone un mundo persistente de fantasía para jugar con otras personas, mientras que Mars Directive utiliza inteligencia artificial para alterar las conversaciones. One More Wave apuesta por el ritmo arcade y los enfrentamientos aéreos.

La selección llega un día después de otra tanda de cuatro juegos gratuitos en la plataforma. Aunque comparten la condición de acceso sin pago, la propuesta del 17 de noviembre se centra en proyectos con mecánicas y escenarios alejados entre sí.

Demersus convierte los conflictos internos en un escenario de arcilla

Demersus, desarrollado por Darklim Studios, es una aventura de terror psicológico en primera persona. El jugador debe resolver puzles y reconstruir episodios de la vida del protagonista a través de entornos que representan su mente.

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Los interesados pueden vincular las obras a su cuenta desde la aplicación o la tienda web, conservarlas para después y decidir cuándo iniciar cada instalación en el ordenador - VALVE

Su apartado visual utiliza figuras y decorados de arcilla, un recurso que contrasta con los temas de la historia. El juego fue creado por dos estudiantes universitarios y está dirigido a un público adulto por el tratamiento de la adicción al alcohol.

La propuesta no se apoya en combates ni en una experiencia multijugador. Su avance depende de la exploración de los escenarios, la resolución de acertijos y la interpretación de elementos vinculados con el pasado del personaje.

EmberQuest propone un MMORPG con oficios, gremios y combates PvP

EmberQuest, de Faded Scroll Games, es un videojuego de rol multijugador masivo en línea, conocido como MMORPG. Ofrece cuatro clases de personaje y 10 habilidades que se pueden mejorar durante la partida.

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El mundo del juego permite pescar, cocinar, extraer minerales, fabricar equipamiento y comerciar con otros usuarios. También incluye misiones, gremios, jefes de mundo y enfrentamientos entre jugadores, una modalidad identificada como PvP.

Entre sus objetos aparece un anillo mágico que permite transformar al personaje en delfín. Esa posibilidad se suma a un sistema que combina exploración, progreso de habilidades y actividades compartidas dentro de un entorno de fantasía persistente.

One More Wave recupera la acción aérea con partidas cooperativas - VALVE

Mars Directive usa inteligencia artificial en las conversaciones

La propuesta más particular de la selección es Mars Directive, una aventura de ciencia ficción que comienza cuando una explosión interrumpe el viaje de una nave con destino a Marte.

El jugador observa la situación a través de cámaras de seguridad y se comunica con Patty, una mujer que despierta sin recordar qué ocurrió. A partir de ese momento, el diálogo no depende de respuestas fijas incluidas en un guion.

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Los personajes utilizan modelos de lenguaje para interpretar las frases escritas por quien juega, examinar objetos y tomar decisiones. La conversación puede cambiar según las palabras utilizadas por el jugador, lo que modifica la forma de abordar la situación dentro de la nave.

One More Wave apuesta por el cooperativo y las oleadas enemigas

One More Wave es un shooter arcade de desplazamiento lateral. El objetivo es pilotar un avión y sobrevivir a oleadas de aeronaves enemigas, ovnis y jefes de gran tamaño.

El juego admite partidas en solitario, cooperativo local y cooperativo online. Su estructura se centra en resistir ataques sucesivos y superar cada ronda con una combinación de reflejos, movimiento y disparos.

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Cómo añadir los cuatro juegos gratis a una cuenta de Steam

El proceso para reclamarlos se realiza desde la aplicación de escritorio o desde la tienda web:

Iniciar sesión en una cuenta de Steam .

Buscar Demersus, EmberQuest, Mars Directive y One More Wave.

Verificar que el precio figure como 0.

Pulsar “Obtener”, “Añadir a la biblioteca” o “Jugar”.

Confirmar que cada título aparezca en la biblioteca personal.

Reclamar un juego no obliga a descargarlo en ese momento. La adquisición queda vinculada a la cuenta como una licencia de uso, por lo que los títulos no se pueden revender y el acceso depende de las políticas y los servidores de la plataforma.