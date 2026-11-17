El economistas frances, Philippe Aghion, habló durante las Jornadas Monetarias y Bancarias del BCRA. (Foto: Reuters)

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Philippe Aghion, el economista francés a quien el presidente Javier Milei definió como su “gran maestro”, aseguró que para impulsar el crecimiento económico es necesario fomentar la innovación sin dejar desprotegida a la población. El Premio Nobel de Economía 2025 expuso durante el segundo día de las Jornadas Monetarias y Bancarias del Banco Central de la República Argentina (BCRA), donde detalló qué políticas debería adoptar la Argentina y qué elementos pueden tomarse como referencia de otros países.

Aghion participó del panel “Reflexiones del Premio Nobel 2025 sobre el crecimiento económico”, moderado por Fernando Alvarez e Iván Werning. Durante su presentación, abordó la relación entre competencia, desarrollo tecnológico, protección laboral, educación, tributación e inteligencia artificial.

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Las recomendaciones para Argentina

Durante su exposición de casi una hora, Aghion afirmó que Estados Unidos no tiene el mejor sistema para inspirar a la Argentina. En cambio, planteó que el país puede tomar elementos del modelo estadounidense, ligado a la innovación, y del modelo europeo, orientado a la protección social.

“Podemos combinar lo bueno del modelo estadounidense, que es la innovación, con el europeo, que es la protección”, dijo. También remarcó: “No se puede dejar desprotegida a la población”. El economista identificó tres políticas que, en su opinión, pueden hacer a un país más innovador e inclusivo: la flexiguridad -un concepto danés que combina un mercado laboral flexible con fuerte protección social-, la educación y la competencia.

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Aghion presentó a Dinamarca como ejemplo. Explicó que, cuando una persona pierde el empleo en ese país, recibe durante dos años el 90% de su salario. Al mismo tiempo, el Estado le ofrece capacitación para facilitar la búsqueda de un nuevo trabajo. El economista señaló que ese esquema permite recapacitar a los trabajadores y facilitar su reinserción en el mercado laboral. “Es un sistema muy eficiente que ha funcionado eficientemente”, afirmó durante su presentación.

Philippe Aghion recomendó la flexiguridad, la innovación y la competencia sobre todo para Argentina. (Foto: Banco Central)

Aghion añadió que, en Dinamarca, la pérdida del empleo no deriva en un aumento del consumo de antidepresivos o medicamentos contra la ansiedad, como, según sostuvo, sucede en Estados Unidos. También afirmó que el mismo contraste se observa en los infartos. A su vez, el sistema danés constituye una referencia para la Argentina porque permite sostener el proceso innovador sin dejar expuestos a quienes pierden su fuente de ingresos. “La flexiguridad, la innovación y la competencia son los tres elementos que recomiendo en todos lados, pero sobre todo en Argentina”, dijo.

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El peligro de limitar el ingreso

El académico, profesor del Collège de France, planteó que la innovación necesita incentivos para desarrollarse. Según explicó, los nuevos productos y servicios desplazan tecnologías existentes y ofrecen a los innovadores la perspectiva de obtener ganancias por sus creaciones. “Las nuevas innovaciones desplazan a las tecnologías existentes con nuevos productos y servicios. Es la perspectiva de tener renta”, afirmó Aghion. Pero el economista advirtió que los innovadores buscan obtener rentas monopólicas porque ese ingreso compensa a quienes desarrollan tecnologías nuevas.

Es que las mismas rentas que alientan el desarrollo tecnológico pueden utilizarse para bloquear la llegada de nuevos actores. “Esas rentas pueden utilizarse para impedir nuevas innovaciones y bloquear el ingreso de nuevos”, señaló.

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El economista explicó que las empresas que alcanzan la frontera tecnológica ingresan al mercado y, en algunos casos, lo crean. Luego, según describió, la competencia puede tener un efecto desalentador para esas compañías porque buscan preservar su posición y evitar la entrada de rivales.

Fernando Alvarez e Iván Werning estuvieron a cargo de la moderación del ganador del Premio Nobel de Economía 2025. (Foto: Banco Central)

Aghion consideró que ese fenómeno plantea un desafío para la política económica. En su exposición, sostuvo que las autoridades deben encontrar una respuesta frente a la tensión entre la necesidad de compensar a los innovadores y el riesgo de que las firmas consolidadas cierren el paso a otros proyectos.

“El factor de desaliento que se produce en el mercado respecto a la entrada de nuevos competidores afecta el proceso tecnológico”, afirmó. También vinculó esa situación con la ampliación de la brecha tecnológica y con una mayor concentración económica.

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El Premio Nobel señaló que una menor difusión de innovaciones deja aún más rezagadas a las empresas que no alcanzan la frontera tecnológica. Esa distancia consolida la posición de los líderes y reduce las posibilidades de que otras compañías se equiparen. “Los rezagados van a encontrar cada vez más dificultades para ponerse a la altura de aquellos que están en la frontera tecnológica”, expresó. Para Aghion, esa situación se relaciona con otro problema: la trampa del ingreso medio.

El uso de la IA

Aghion abordó también el impacto de la IA sobre el crecimiento económico. Sostuvo que, cuando se combinan varios elementos, la inteligencia artificial puede aumentar la productividad.

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El Premio Nobel indicó que la IA puede tener un efecto transitorio y permanente sobre la evolución de las ideas. Sin embargo, alertó que una competencia inadecuada puede limitar ese potencial.

“La IA tiene un potencial de crecimiento, pero si hay una competencia inadecuada puede afectar”, señaló. Para Aghion, la inteligencia artificial permite avances, pero requiere políticas de competencia que eviten restricciones al ingreso y a la circulación de innovaciones.

Sobre el empleo, sostuvo que existen puestos de trabajo expuestos a los cambios asociados a la IA. Según dijo, las tareas administrativas recibirán un impacto directo. El economista afirmó que la transformación puede tener efectos positivos y negativos. A la vez, anticipó que surgirán nuevos puestos de trabajo, una mayor demanda de productos y nuevas ideas.

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“Sin dudas va a afectar a las tareas administrativas, pero sin dudas se van a generar nuevos puestos de trabajo”, expresó. Por eso, insistió en que resulta necesario un sistema que suavice la transición de los trabajadores que pierdan o modifiquen sus empleos.

Aghion también abordó la tributación sobre los innovadores. Señaló que quienes desarrollan proyectos tecnológicos buscan ganar dinero con sus innovaciones, por lo cual consideró necesaria una política tributaria adecuada.

El economista sostuvo que los unicornios que no tienen flujo de caja pueden quedar “sumamente comprimidos y limitados” frente a una sobretributación. Como alternativa, propuso alentar a las personas con riqueza a financiar instituciones públicas a cambio de una menor carga impositiva.

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Según expresó, esa alternativa permite resguardar la soberanía y promueve la creación de fundaciones por parte de personas ricas. En el cierre de su presentación, Aghion se refirió a la relación entre inteligencia artificial y pensamiento crítico.

“No creo que la inteligencia artificial llegue a reemplazar el pensamiento crítico, pero va a cambiar aquellos paradigmas que son obsoletos”, afirmó. También sostuvo que la IA es una herramienta que puede ajustarse, mientras las ideas innovadoras y creativas parten del pensamiento crítico.