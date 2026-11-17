El autómata creado por Matteo Suzzi alternó solos con el músico italiano en Prato y mostró una precisión basada en electroimanes e instrucciones informáticas (Captura de video)

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TeoTronico, un robot pianista de 53 dedos, compartió escenario con el músico italiano Roberto Prosseda en Prato, ciudad de la región de Toscana, en un encuentro que puso frente a frente la precisión mecánica y la expresividad humana. Ambos interpretaron piezas de Chopin, alternando solos antes de tocar juntos en una misma actuación.

Según informó Euronews, el programa incluyó también obras de Mozart y Rimsky-Korsakov, donde el autómata exhibió su capacidad de sincronización y exactitud. El evento no tuvo un ganador declarado: su propósito fue plantear una pregunta que atraviesa el mundo del arte y la tecnología, si una máquina puede transmitir emoción a través de la música.

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TeoTronico tiene 53 dedos y supera los límites anatómicos del pianista humano

El robot fue creado en 2008 por el ingeniero italiano Matteo Suzzi y funciona mediante electroimanes e instrucciones informáticas que le permiten pulsar las teclas con una exactitud difícil de igualar. Sus 53 dedos le otorgan una ventaja mecánica concreta: puede ejecutar combinaciones y velocidades que están fuera del alcance de cualquier mano humana.

La máquina pulsa las teclas mediante sistemas electromagnéticos y puede mantener velocidades y regularidad sin fatiga, tensión ni errores (Captura de video)

A lo largo de la actuación, el pianista mecánico demostró que sus interpretaciones son impecables desde el punto de vista técnico. Cada nota cayó en el momento exacto, sin vacilaciones ni variaciones, con una regularidad que ningún intérprete puede sostener durante toda una pieza. A diferencia de un músico de carne y hueso, el autómata no se fatiga, no comete errores por tensión ni reinterpreta una partitura según su estado de ánimo: ejecuta exactamente lo que se le instruyó, cada vez.

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El robot también está integrado con Gemini, el chatbot de Google, lo que le permite mantener conversaciones con el público en tiempo real y responder preguntas sobre las piezas que interpreta.

Prosseda sostuvo que ninguna máquina puede reemplazar la emoción humana en la música

Frente a esa exhibición de destreza, el pianista italiano defendió que la perfección técnica no puede sustituir la emoción y la conexión humana que están en el corazón de la música. Para Prosseda, tocar no es solo reproducir notas con exactitud: es comunicar algo que surge de la experiencia, la memoria y la sensibilidad del intérprete, elementos que no se programan.

Roberto Prosseda defendió que la interpretación artística nace de la experiencia y la sensibilidad, mientras el dispositivo reproduce cada partitura sin cambios ni matices personales (Captura de video)

La postura del músico resume un debate que recorre el mundo del arte desde que las máquinas empezaron a imitar procesos creativos. La pregunta no es si un robot puede tocar bien, sino si puede tocar con significado. Chopin, cuya obra estuvo en el centro de la velada, es uno de los compositores donde esa distinción se vuelve más evidente: sus partituras exigen matices de dinámica y rubato que los intérpretes modulan de manera personal en cada ejecución. En ese terreno, el pianista marcó una línea clara entre ejecución y expresión artística.

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Desde su creación, el robot acumuló actuaciones en festivales y espacios académicos de Europa

El autómata participó a lo largo de los años en numerosos encuentros donde musicólogos, ingenieros y artistas analizan los límites de la interpretación automatizada. Suzzi lo concibió como una herramienta de investigación musical y tecnológica, y la máquina recorrió festivales y espacios académicos en distintos países del continente.

El encuentro con Prosseda en la Toscana continúa esa línea. Lejos de presentar al robot como amenaza o al humano como víctima de la automatización, el evento funcionó como un espacio de contraste: ambos intérpretes compartieron el mismo piano, el mismo repertorio y el mismo escenario, pero con aproximaciones radicalmente distintas.

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El debate sobre si los autómatas pueden expresar emoción a través del arte no tiene aún una respuesta definitiva. Lo que quedó claro en Prato es que la tecnología ya alcanzó la perfección técnica, y que la siguiente frontera —si existe— está en otro lugar.