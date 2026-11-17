Los jubilados y pensionados de la Ciudad de Buenos Aires viajan gratis en la red de subte con su Documento Nacional de Identidad

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El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (CABA) habilitó desde noviembre de 2026 una nueva modalidad para que los jubilados, pensionados y retirados porteños viajen gratis en subte usando su Documento Nacional de Identidad (DNI). Para acceder, basta con apoyar el documento en los molinetes Multipago habilitados en las estaciones de la red, una vez completado el trámite de alta.

El sistema incorpora al DNI como soporte para utilizar el boleto gratuito en el subte, sin depender de una tarjeta SUBE ni de una aplicación para celulares. La medida está respaldada por las leyes de la Legislatura porteña 6.817 y 6.966, que establecen el derecho al viaje sin cargo y fijan las condiciones de acceso. La reglamentación técnica se definió en un plazo máximo de 60 días tras la sanción, y la operatoria quedó activa a partir de este mes.

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La habilitación tiene una vigencia de cinco años, al cabo de los cuales puede renovarse si el titular mantiene las condiciones de residencia e ingresos requeridas. Con esta medida, el DNI pasa a funcionar como credencial de acceso al beneficio, y deja atrás el sistema de pases físicos que los beneficiarios debían gestionar y presentar hasta ahora.

Quiénes pueden viajar en subte gratis con DNI

El beneficio está destinado a las personas que cumplan simultáneamente todas las condiciones que establecen las leyes locales vigentes. En primer lugar, deben ser jubilados, pensionados o retirados de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas de seguridad. En segundo lugar, deben residir en CABA. En tercer lugar, sus ingresos no pueden superar 2,5 veces el haber mínimo previsional, un tope que en noviembre de 2026 se ubica en alrededor de $1.087.000. Además, el solicitante debe declarar que no percibe otros ingresos de ninguna naturaleza más allá de los haberes previsionales informados.

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El beneficio se puede utilizar todos los días y durante todo el horario de funcionamiento del subte, sin restricción de franja horaria, lo que cubre desplazamientos a consultas médicas, trámites, visitas o cualquier otra actividad.

La franquicia cubre traslados todos los días durante el horario completo de funcionamiento del transporte subterráneo (Wikimedia Commons)

Cómo es el trámite para poder acceder al beneficio

La gestión es gratuita y no requiere intermediarios. Se puede realizar de dos maneras: en forma digital o de manera presencial. Para la vía digital, el interesado debe ingresar al formulario de Boleto gratuito para jubilados, pensionados y retirados, disponible en el sitio oficial del Gobierno porteño: buenosaires.gob.ar/tramites/boleto-gratuito-para-jubilados-pensionados-y-retirados. Quienes prefieran la atención en persona pueden concurrir sin turno previo a las oficinas de atención a jubilados en las sedes comunales.

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En ambos casos, es necesario tener a mano la siguiente documentación:

Nombre y apellido, domicilio, CUIL y número de teléfono.

Foto del DNI (frente y dorso).

Foto del último recibo de haberes.

El formulario incluye una declaración mediante la cual el solicitante confirma que no percibe ingresos adicionales a sus haberes previsionales. Una vez aprobada la solicitud, el beneficiario recibe una notificación por WhatsApp. A partir de ese momento puede usar su DNI para ingresar al subte.

Para que el sistema funcione correctamente, es necesario tener en cuenta dos aspectos técnicos. Primero, el DNI solo es leído por los molinetes Multipago, es decir, aquellos que muestran la sigla NFC en su pantalla y aceptan pagos con tarjetas Visa, Mastercard y códigos QR de billeteras virtuales. Los molinetes con cartel “SUBE” no reconocen el documento. Segundo, la validación se puede hacer de dos formas: acercando el DNI tarjeta al sensor por proximidad, o exhibiéndolo frente a la cámara para que lea el código de barras.

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Los molinetes Multipago reconocen el documento nacional mediante sensores de proximidad o con la cámara de código de barras (Imagen: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA))

Cuánto cuesta el viaje en subte en noviembre 2026

Desde el 1° de noviembre rige un aumento del 3,9% en las tarifas del subte, dispuesto por la Resolución de Directorio 253/2026 de Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (SBASE), publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad. El incremento responde al mecanismo tarifario mensual que toma la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de los dos meses previos y le suma un adicional de 2 puntos porcentuales.

Con la actualización, el boleto pasó de $ 1.817 a $ 1.887 para los pasajeros con SUBE registrada que realizan entre 1 y 20 viajes por mes. La red mantiene un esquema de descuentos progresivos por frecuencia: entre los viajes 21 y 30, el valor baja a $ 1.509,60; entre el 31 y el 40, a $ 1.320,90; y desde el viaje 41 en adelante, a $ 1.132,20. Para quienes no tienen la SUBE registrada, la tarifa de los primeros 20 viajes es de $ 2.541,10.

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El Premetro, por su parte, quedó en $ 660,45 con SUBE registrada y en $ 1.050,12 sin tarjeta registrada.