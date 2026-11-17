Jensen Huang manifestó su disposición para volver al cargo de director ejecutivo de Nvidia si la junta directiva lo solicita. (REUTERS/Manami Yamada/Foto de archivo)

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Jensen Huang aseguró que estaría dispuesto a retomar el cargo de director ejecutivo de Nvidia, aunque la junta directiva del fabricante de chips de inteligencia artificial (IA) habría descartado, por ahora, la posibilidad de restituir a su fundador tras su salida en medio de un presunto caso de espionaje.

En sus primeras declaraciones públicas desde su dimisión del jueves pasado, Huang afirmó que consideraría un honor volver a liderar la compañía, valorada en 3,7 billones de dólares.

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“Si el consejo considera que mi regreso beneficia a los accionistas, a los empleados, a la empresa y a Estados Unidos, me sentiría honrado de atender esa petición y volver a ejercer como director ejecutivo”, señaló Huang, según Financial Times.

La junta directiva de Nvidia descartó por el momento la restitución del cofundador de la compañía tecnológica. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

La salida de Huang se produjo después de que surgieran acusaciones sobre una supuesta relación con una mujer que, de acuerdo con las autoridades estadounidenses, tendría vínculos con los servicios de inteligencia chinos y ocuparía además un puesto ejecutivo de alto rango en Nvidia.

Durante el fin de semana ganó fuerza una campaña para promover su regreso. Huang, quien habría estado al frente de Nvidia durante 33 años desde su fundación, incluso recibió el respaldo condicionado del presidente Donald Trump, que el lunes dijo estar abierto a su vuelta.

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Sin embargo, la junta —que analiza perfiles internos y externos para cubrir el puesto— habría transmitido ese mismo día que no contempla reincorporar a Huang.

Las autoridades estadounidenses señalaron a una alta ejecutiva de Nvidia por supuestos nexos con los servicios de inteligencia chinos. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Qué investigó la junta directiva de Nvidia

La junta de Nvidia abrió una investigación independiente para determinar si Jensen Huang pudo haber sido blanco de una operación de inteligencia extranjera. La revisión quedó a cargo de un comité de directores independientes, con asesoramiento legal externo, después de que informaciones periodísticas vincularan al ejecutivo con una empresaria china investigada por autoridades estadounidenses.

La empresa afirmó entonces que no tenía razones para creer que la seguridad nacional de Estados Unidos o secretos corporativos hubieran resultado comprometidos. La pesquisa, sin embargo, puso bajo escrutinio la conducta del entonces director ejecutivo y los mecanismos de gobierno corporativo de una compañía decisiva para el desarrollo de la inteligencia artificial.

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Jensen Huang estuvo al frente de Nvidia durante 33 años desde la fundación de la firma tecnológica. (Foto: REUTERS/Mike Blake/File Photo)

Por qué el caso trascendió el ámbito personal de Jensen Huang

La controversia adquirió una dimensión política por las sospechas sobre posibles transferencias de chips avanzados a compañías chinas. La empresaria relacionada con el caso había trabajado para Megaspeed, una firma de computación en la nube de Singapur que estaba bajo investigación por un eventual acceso de China a procesadores de Nvidia sujetos a controles de exportación de Estados Unidos.

Las acusaciones no fueron verificadas de manera independiente por medios estadounidenses, y China negó cualquier implicación en una operación de espionaje. Aun así, legisladores estadounidenses solicitaron explicaciones y plantearon la necesidad de endurecer las restricciones sobre las ventas de chips de inteligencia artificial al gigante asiático.

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El presidente Donald Trump expresó un respaldo a Jensen Huang a la conducción de la empresa. (Foto: REUTERS/Jonathan Ernst)

Qué obstáculos enfrenta un eventual regreso de Huang a Nvidia

La dimisión de Huang no se produjo solo en medio de la investigación sobre sus vínculos personales. También surgieron reportes sobre una segunda relación extramatrimonial con una ejecutiva de Nvidia que, según The New York Times, le reportaba de forma directa.

Trump afirmó el domingo 8 de noviembre de 2026 que Jensen Huang había “hecho un trabajo increíble para nuestro país” y que el entonces jefe de Nvidia le dijo que desconocía que la empresaria china con la que mantuvo una relación fuera una espía.

La sucesión abrió un debate sobre la continuidad del liderazgo en Nvidia, donde Huang ejerció durante más de tres décadas y mantiene una participación accionaria relevante. La directora financiera, Colette Kress, asumió como directora ejecutiva interina mientras la empresa inició la búsqueda de un reemplazo permanente entre candidatos internos y externos.

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