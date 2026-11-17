Imagen de archivo del CEO de Nvidia, Jensen Huang, durante su discurso de apertura en el CES en Las Vegas, Nevada, EEUU. 7 enero 2018. REUTERS/Rick Wilking

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La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), el regulador de los mercados, abrió una investigación civil sobre Nvidia, informó The Wall Street Journal el 17 de noviembre. Ese día la empresa duplicó sus ventas en su primer balance sin Jensen Huang, y su directorio descartó reponerlo como director ejecutivo.

Axios recogió la información del Journal. Un portavoz de la SEC declinó comentar y Nvidia no respondió de inmediato a la consulta de ese medio. The Guardian precisó que la investigación se refiere a los negocios de la compañía en China, tras la renuncia de Huang.

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Los departamentos de Justicia y de Comercio confirmaron el lunes que investigan desde 2024 a Megaspeed, una empresa de Singapur socia de Nvidia, por posibles violaciones a los controles de exportación. Alice Huang dirigió esa compañía y, según CNBC, habría mantenido una relación con Jensen Huang y sería considerada por la inteligencia estadounidense una posible espía china.

FILE PHOTO: The NVIDIA logo, a computer motherboard, and a declining stock graph in this illustration, taken on November 17, 2026. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

El Departamento de Comercio también anunció el lunes un cambio que impediría alquilar chips de Nvidia a empresas chinas. Nvidia sostiene que no tiene pruebas de desvíos físicos de chips. La firma Culper Research, que apuesta a la baja de la acción, estima que el 20% de los ingresos de cómputo del año fiscal 2026 dependió de China.

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Ventas duplicadas y una proyección de USD 130.000 millones

Nvidia informó ingresos de USD 115.800 millones en el trimestre cerrado el 25 de octubre. Según el comunicado, subieron 103% frente al mismo período de 2025 y 20% frente al trimestre anterior. La ganancia neta fue de USD 65.300 millones y los analistas consultados por LSEG esperaban ingresos de unos USD 109.100 millones.

El negocio de centros de datos, el más grande de la empresa, facturó USD 107.600 millones, 110% más que un año antes. Nvidia informó que comenzó a enviar Vera Rubin, su nueva plataforma de chips para IA, en lo que describió como el despegue de producto más rápido de su historia.

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Para el cuarto trimestre, la empresa proyectó USD 130.000 millones, con un margen de error de 3%, por encima del promedio de USD 125.100 millones que estimaban los analistas, según LSEG. No incluye ingresos por chips de centros de datos vendidos a China. La directora financiera, Colette Kress, elevó además la previsión de crecimiento anual de 70% a 75%, según CNBC.

Colette Kress asumió la dirección de Nvidia tras la renuncia de Jensen Huang. (Nvidia)

En el trimestre, Nvidia destinó USD 28.100 millones a recompras de acciones y dividendos. Le quedan unos USD 227.300 millones en su programa de recompras, que el directorio amplió en USD 150.000 millones en septiembre.

El directorio descartó que Huang vuelva a dirigir la empresa

La llamada con inversores empezó con un mensaje del nuevo presidente del directorio, Harvey Jones. Dijo que Huang renunció tras revelar una conducta personal contraria al código de ética de la empresa y que el directorio aceptó por unanimidad su renuncia y “no tiene la intención” de reponerlo. Jones agregó que no se responderían preguntas sobre las circunstancias de la salida.

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Horas antes, Huang había publicado su primera declaración desde la renuncia. Reconoció “errores graves” en su vida personal y escribió que sería “un honor” volver si el directorio concluye que es lo mejor para los accionistas, los empleados y el país. Elon Musk pidió ese regreso y el presidente Donald Trump dijo que estaría abierto, según CNBC.

FILE PHOTO: Nvidia’s CEO Jensen Huang attends a media roundtable meeting in Singapore December 6, 2023. REUTERS/Edgar Su/File Photo

Kress, que dirige la empresa de forma interina, no nombró a Huang en el comunicado. En la sesión de preguntas dijo que en la compañía todo sigue “como siempre”. El directorio creó además un comité de seguridad nacional y controles de exportación y contrató al estudio Wachtell Lipton para investigar la conducta de Huang. Las acciones subieron entre 2% y 3% tras el cierre de la bolsa.

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Huang aceptó declarar en diciembre ante comités de la Cámara de Representantes, entre ellos el de Asuntos Exteriores y el de Inteligencia, en entrevistas transcritas, según The Guardian.