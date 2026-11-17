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Miles de usuarios de Apple perdieron acceso simultáneo a iCloud, Apple Pay y la App Store el 17 de noviembre de 2026, en una interrupción masiva que generó más de 2.300 reportes de fallas en algunas plataformas, según registros de DownDetector, portal especializado en monitoreo de incidencias digitales.

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La caída se produjo en medio de una serie de fallos tecnológicos que, en menos de una semana, golpearon también al sistema bancario estadounidense, al transporte aéreo y a los servicios de Microsoft.

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Apple confirmó problemas en App Store, Apple Music y Apple Care de forma simultánea

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La compañía reconoció públicamente que App Store, Apple Music y Apple Care sufrieron una interrupción del servicio. Al mismo tiempo, informó que los usuarios enfrentaban dificultades con el inicio de sesión y la gestión de cuentas en iCloud, el sistema de almacenamiento en la nube que utiliza gran parte de su base de clientes global.

DownDetector registró más de 2.300 informes vinculados a Apple Pay y una cifra similar para Apple Support, el portal oficial de asistencia técnica. Apple Store y Apple Music sumaron cerca de 700 reportes adicionales cada uno.

Las primeras quejas comenzaron a aparecer alrededor de las 8:00 a. m. en la Costa Este de Estados Unidos. Para el equipo técnico de la sede central en Cupertino, California, eso equivalía a las 5:00 a. m. locales, horario en el que comenzaron a recibir las primeras alertas internas.

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El pico de fallas alcanzó casi 1.800 reportes entre la 1:00 y la 1:30 p. m. hora del Este

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El momento más crítico del incidente se registró entre la 1:00 p. m. y la 1:30 p. m. en la Costa Este, cuando los reportes de usuarios escalaron de forma abrupta hasta casi 1.800 incidencias simultáneas. En Cupertino, el reloj marcaba las 10:00 a. m. cuando la plataforma llegó a su punto de mayor colapso.

A partir de ese pico, los sistemas comenzaron a recuperarse de manera gradual. Para las 3:26 p. m. en la Costa Este —las 12:26 p. m. en California— el volumen de quejas había caído a 405 reportes, señal de que el equipo técnico había conseguido restablecer la mayor parte de la operatividad antes del mediodía local.

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iCloud fue uno de los servicios más afectados durante toda la ventana de interrupción. Los usuarios reportaron que no podían iniciar sesión ni acceder a sus archivos almacenados, lo que bloqueó el acceso a fotos, documentos y copias de seguridad de dispositivos.

JPMorgan Chase atribuyó un fallo de sus sistemas a un “error de software” el día previo

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La caída de los servicios de Apple ocurrió apenas 24 horas después de que JPMorgan Chase, el banco más grande de Estados Unidos, reportara un fallo en su infraestructura tecnológica. La entidad descartó expresamente que se tratara de un ciberataque y atribuyó el incidente a un “error de software”.

El problema no se limitó a JPMorgan Chase: Bank of America, Wells Fargo y US Bank también registraron fallas en sus sistemas durante el mismo período, afectando el acceso de millones de clientes a sus cuentas bancarias.

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La concentración de fallos en distintos sectores de la economía digital estadounidense en un lapso tan corto generó atención pública sobre la fragilidad de la infraestructura tecnológica que sostiene servicios financieros y de consumo masivo.

Más de 12.000 vuelos quedaron en tierra días antes por un fallo en telecomunicaciones aéreas

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Días antes de los incidentes en el sistema bancario y en Apple, el transporte aéreo de Estados Unidos fue el primero en sufrir una interrupción de gran escala. Un fallo técnico paralizó la operación nacional y dejó en tierra a más de 12.000 vuelos, con consecuencias que se extendieron al viernes y el sábado previos, cuando se produjeron más de 10.000 cancelaciones.

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Las autoridades estadounidenses atribuyeron el problema a la transición del antiguo cableado de cobre hacia fibra óptica en los sistemas de telecomunicaciones que coordinan el tráfico aéreo nacional. La sustitución de infraestructura, pensada para modernizar las comunicaciones, derivó en una falla operativa de escala nacional.

Microsoft 365 también cayó el mismo viernes y afectó Teams y Outlook

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El mismo viernes en que se acumulaban los reportes por los fallos bancarios, Microsoft sufrió un apagón que interrumpió el funcionamiento de Microsoft 365, la suite de herramientas de productividad que incluye Teams y Outlook. El problema afectó tanto a las versiones web como a las aplicaciones de escritorio.

Una de las consecuencias directas fue el retraso en la entrega de mensajes dentro de Outlook y Teams, lo que generó interrupciones en las comunicaciones laborales de los usuarios que dependen de esas plataformas para su trabajo diario.

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La falla de Apple del 17 de noviembre se sumó así a una cadena de incidentes tecnológicos que, en menos de una semana, afectaron aerolíneas, bancos y dos de las compañías tecnológicas más grandes del mundo. Para las 3:26 p. m. del mismo día en la Costa Este, Apple ya había reducido el volumen de reportes activos a 405 incidencias.