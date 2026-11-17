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A más de dos semanas de la boda de Lali Espósito y Pedro Rosemblat, salió a la luz uno de los detalles más comentados de la fiesta: la lista de canciones que los novios pidieron que no sonaran durante la celebración.

El encargado de mostrarla fue Andrés Balaciano, el DJ que musicalizó parte de la noche. En sus redes sociales, compartió una foto de la nota escrita a mano por la cantante, con 11 canciones vetadas y una indicación extra que llamó la atención: tampoco debía sonar ningún tema de The Killers. Balaciano tomó el control de la música después del set de vinilos de Ale Sergi. Al repostear una publicación vinculada al casamiento, mostró el papel que recibió de Lali antes de la fiesta.

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Las canciones a las que que Lali Espósito le dijo "No" en su boda para el DJ Andrés Balaciano (Instagram)

La selección reúne clásicos de reggaetón, cumbia, merengue y pop latino que suelen aparecer en los cierres de cualquier pista. Sin embargo, para la celebración de la pareja, quedaron expresamente afuera.

Entre los títulos que integran la lista aparecen “Ella me levantó”, de Daddy Yankee, “La isla del sol”, de El Símbolo, y “Tusa”, de Karol G y Nicki Minaj. También quedaron descartadas “La gozadera”, de Gente de Zona junto a Marc Anthony, y “No te creas tan importante”, de Damas Gratis y Viru Kumbieron.

Toda la discografía de la banda The Killers quedó afuera de la boda de Lali Espósito y Pedro Rosemblat (TheKillersMusic/ Youtube)

Las 11 canciones rechazadas en la fiesta de Lali Espósito y Pedro Rosemblat

Las canciones prohibidas por Lali Espósito en su boda con Pedro Rosemblat: de “La isla del sol” y “El tiburón” a The Killers

Estos fueron los temas que no tuvieron lugar en la boda:

“Ella me levantó” — Daddy Yankee. Un hit de reggaetón de 2007, con una mezcla de ritmos tropicales que todavía funciona en la pista.

“La isla del sol” — El Símbolo. Uno de los clásicos bailables de fines de los 90, asociado a las coreografías y las fiestas de verano.

"La isla del sol" fue versionada e interpretada por Leo García y una de sus versiones más interpretadas es la de El Símbolo

“Ven báilalo” — Ángel y Khriz. Referente del reggaetón de comienzos de los 2000, conocido por su ritmo acelerado.

“La gozadera” — Gente de Zona ft. Marc Anthony. La colaboración de 2015 cruza salsa, reggaetón y cubatón.

“No te creas tan importante” — Damas Gratis y Viru Kumbieron. Una cumbia argentina que se instaló como uno de los temas más populares del género en los últimos años.

“Tusa” — Karol G y Nicki Minaj. El éxito de 2019 combinó pop urbano y reggaetón y tuvo gran circulación en redes y plataformas.

“La vecinita” — Vico C. Un tema de principios de los 2000 que mezcla hip hop latino y reggaetón, con una letra humorística.

“Pa’ Mayté” — Carlos Vives. Canción de 1995 que acerca el vallenato colombiano al formato pop.

“Todo de ti” — Rauw Alejandro. Un tema de 2021 con base dance y guiños al synth-pop de los años 80.

“El tiburón” — Proyecto Uno. Emblema del merengue house de los 90 y uno de los infaltables de esa década.

“Caraluna” — Bacilos. Una de las canciones más reconocidas del pop latino de comienzos de los 2000.

A esa lista se sumó una decisión todavía más amplia: el repertorio completo de The Killers quedó prohibido. La banda estadounidense, conocida por canciones como “Mr. Brightside”, “Somebody Told Me” y “Human”, no formó parte de la musicalización de la noche.

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La revelación del DJ llegó después de que Lali Espósito compartiera nuevas imágenes de su casamiento, que se realizó el 31 de octubre en San Telmo. En las historias de Instagram, la artista agradeció a las personas que colaboraron para que la ceremonia y la fiesta salieran como las habían imaginado.

Lali Espósito y Pedro Rosemblat en su casamiento

La cantante publicó una foto de su mamá, Majo Riera, junto a su suegra, Marcela Amado, y les dedicó un mensaje especial: “Primero a las más importantes. Nuestras mamás. Gracias por acompañarnos con el amor más incondicional. ¡Estaban hechas unas diosas!”.

También reconoció el trabajo del equipo de organización liderado por Claudia Villafañe, del diseñador Justo Ocampo —a cargo de su vestido— y de sus amigos Marina Venancio y Juan Manuel Cativa. Entre las postales de la noche, además, aparecieron imágenes del show de Juliana Gattas y una foto de la artista junto a Rosemblat, ya convertidos en marido y mujer.

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