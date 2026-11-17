Las autoridades estiman que en Panamá ocurre un homicidio intencional aproximadamente cada 15 horas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un total de 513 homicidios se registraron en Panamá entre el 1 de enero y el 8 de noviembre de 2026, siete más que durante el mismo período del año anterior.

Del total de casos, 504 fueron homicidios intencionales y nueve no intencionales, frente a los 501 y cinco, respectivamente, contabilizados en 2025, según el Sistema Nacional Integrado de Estadísticas Criminales (SIEC).

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El informe establece que la tasa nacional de homicidios intencionales aumentó de 10 a 11 por cada 100.000 habitantes, un indicador que ubica al país en un nivel de violencia moderada que requiere atención.

Aunque el incremento nacional es relativamente bajo, las estadísticas reflejan un crecimiento significativo de los asesinatos vinculados al pandillerismo, los femicidios y las riñas, además de aumentos pronunciados en algunas provincias del interior.

Los homicidios asociados a las rencillas delincuenciales continúan encabezando las causas de estas muertes, con 178 casos, frente a los 191 registrados durante el mismo período de 2025, una disminución del 7%.

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Panamá registró 513 homicidios entre el 1 de enero y el 8 de noviembre de 2026, siete más que durante el mismo período del año anterior. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En contraste, los asesinatos relacionados con el pandillerismo aumentaron de 50 a 77 casos, un incremento del 54%, mientras que los atribuidos a riñas pasaron de 24 a 36, un crecimiento del 50%.

El documento también recoge un incremento del 53% en los homicidios clasificados como femicidios, al pasar de 15 a 23 casos, mientras las muertes vinculadas a la violencia doméstica aumentaron de tres a cinco.

Los homicidios relacionados con robos aumentaron de 30 a 34, mientras aquellos atribuidos a ajustes de cuentas disminuyeron de 40 a 23 y los vinculados al narcotráfico registraron una reducción del 21%.

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De acuerdo con el SIEC, el 59% de los homicidios está relacionado directamente con la delincuencia organizada o común, cuyas acciones también han provocado la muerte de 31 personas clasificadas como víctimas de daño colateral.

Las armas de fuego continúan siendo el principal instrumento utilizado para cometer estos delitos, con 430 homicidios, equivalentes al 85,3% de los casos intencionales, mientras otros 35 fueron perpetrados con armas blancas.

Las armas de fuego fueron utilizadas en 430 de los 504 homicidios intencionales registrados en el país. EFE/Joédson Alves

La provincia de Panamá concentra el mayor número de homicidios intencionales, con 314 casos, seis más que en 2025, y una tasa de 18,9 muertes por cada 100.000 habitantes, considerada de violencia moderada.

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Sin embargo, Colón presenta el indicador más elevado del país, con una tasa de 26,5 homicidios por cada 100.000 habitantes, pese a registrar una disminución del 17% en el número de asesinatos, al contabilizar 84.

Uno de los mayores incrementos se observa en Chiriquí, donde los homicidios aumentaron de 10 a 30 casos, un crecimiento del 200%, mientras Coclé pasó de 10 a 15, equivalente a un aumento del 50%.

En Los Santos, los asesinatos aumentaron de uno a cinco, mientras Panamá Oeste registró una disminución del 9%, al pasar de 47 a 43 casos, y Veraguas contabilizó una reducción del 33%.

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Por distritos, Panamá encabeza las estadísticas con 219 homicidios intencionales, seguido de San Miguelito, con 90; Colón, con 79; Arraiján, con 25; La Chorrera, con 14, y David, con 11.

Los homicidios relacionados con el pandillerismo aumentaron de 50 a 77 casos durante 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En San Miguelito, los corregimientos de Belisario Frías, con 25 homicidios; Omar Torrijos, con 16, y Arnulfo Arias Madrid, con 15, concentran más del 62% de las muertes intencionales del distrito.

En la capital, Pedregal, 24 de Diciembre y Tocumen figuran entre los sectores orientales con mayor incidencia delictiva, mientras Chilibre y Ernesto Córdoba Campos encabezan las estadísticas de homicidios en el sector norte.

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Los domingos son los días con mayor número de homicidios, con 93 casos, seguidos de los sábados, con 84, y los viernes, con 77, lo que evidencia una concentración durante los fines de semana.

El denominado reloj del homicidio establece que en Panamá ocurre una muerte intencional aproximadamente cada 15 horas, con un promedio de 50 casos mensuales, indicadores similares a los registrados durante el año anterior.

El SIEC proyecta que noviembre finalizará con entre 43 y 45 homicidios intencionales y advierte sobre la necesidad de reforzar los esfuerzos tácticos y estratégicos para mantener la contención de este delito.

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Los domingos concentran la mayor cantidad de homicidios intencionales registrados durante 2026, con 93 casos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De mantenerse el promedio mensual de 50 homicidios, Panamá podría cerrar 2026 con alrededor de 600 asesinatos, superando los 584 registrados en 2024 y los 593 contabilizados en 2025, aunque el resultado dependerá del comportamiento de la violencia durante las próximas semanas.