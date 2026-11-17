Rusherking habló del final de su relación con La China Suárez

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A tres años de su separación de la China Suárez, Rusherking recordó cómo fue el final de su vínculo con la actriz y descartó que hubiera existido un episodio de infidelidad. En una charla con Nacho Elizalde, el músico explicó que la exposición pública de ambos y las diferencias personales marcaron el cierre de la relación.

Ante la consulta del conductor —“¿Por qué decís que fue un qui... todo alrededor? ¿Qué es eso?”—, Rusherking señaló que atravesaban etapas de alta visibilidad. “Y porque también los dos estábamos… yo estaba en mi momento más peak de la música, ella también, muy conocida, nos separamos, todo el mundo quería saber por qué, si había infidelidad, sí”, expresó.

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Elizalde observó que “siempre buscan eso”, en referencia a las versiones que suelen circular tras una ruptura de figuras públicas. El cantante coincidió y vinculó esa atención con la exposición previa de Suárez: “Siempre. Y aparte, ella siempre fue de ese perfil más polémico, más público. Entonces, siempre querían pinchar por ese lado”.

Sin embargo, Rusherking sostuvo que la relación terminó en buenos términos. “Pero no, terminó bien la relación. No pasó nada, no pasó nada. Simplemente, terminó. Los dos éramos distintos, pensábamos distinto sobre alguna cosa que otra”, afirmó.

El cantante vinculó los rumores de engaño con el perfil público y polémico que rodea a Suárez (Foto: Instagram)

Cuando Elizalde le planteó que la edad también podía haber incidido —“Y supongo que también la edad, ¿no?”—, el artista reconoció que era un factor central. “La edad, obviamente. Sí, sí, sí. Yo era muy chico, realmente. O sea, más allá de que uno por ahí piensa que te podés adaptar a la vida que tiene el otro o a la... Ella tenía una familia, tenía toda una vida construida y para mí en su momento era difícil”.

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El músico agregó que esa diferencia de realidades le resultaba compleja entonces y que hoy dimensiona de otro modo aquella experiencia: “Para hoy me imagino sería mucho más, sería difícil y me imagino ese momento mucho más difícil, que era mucho más chico. También pasó hace tres años, tampoco es...”.

El conductor completó la idea al señalar que “también vos estabas en un momento que era todo. Pero tres años son, ¿eh? Después de todo lo que te pasó. Estabas en un momento que supongo que era mucho todo”. Rusherking respondió que el paso del tiempo modificó su perspectiva: “Sí, a partir de los veinte, tres años es, es un montón. Crecés mucho, cambiás mucho de cómo ves las cosas”.

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Semanas atrás, Rusherking se refirió a otro aspecto de la exposición que atravesó durante su relación con la China Suárez. En su visita a Otro día perdido, el ciclo que conduce Mario Pergolini por eltrece, recordó el episodio que derivó en la frase “me fui mundial”, luego replicada en redes sociales y campañas publicitarias.

Rusherking aseguró que la relación concluyó en buenos términos debido a diferencias en sus formas de pensar

El artista, nacido en Santiago del Estero, contó que llegó a Buenos Aires sin vínculos previos con el ambiente del espectáculo y que el vínculo con la actriz modificó de manera abrupta su vida cotidiana. “Imagínense, soy de Santiago del Estero, recontra tímido. Llegué acá y me empezaron a pasar cosas y de repente, en esa relación, me pasaron cosas que no me esperaba”, relató. Pergolini intervino para mencionar la aparición de personas que difundían detalles de su vida privada, algunos falsos y otros cuyo origen le resultaba difícil de entender.

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Según explicó, las versiones sin sustento no eran lo que más le pesaba. El problema, dijo, era no poder salir de su casa sin encontrarse con cámaras y micrófonos. “Yo puedo bancar que digan una mentira, lo que quieras. El problema era que salías de tu casa, yo salía en pantuflas, y tenía al reportero, al pelado con la cámara acá y el otro acá con el micrófono, y me quería morir”, recordó. También cuestionó a quienes, a su juicio, buscaban una reacción con preguntas provocadoras: “Los que son malos te preguntan la mayor pavada del mundo para que vos respondas la mayor pavada del mundo también”.

Rusherking afirmó que el transcurso de tres años modificó su perspectiva sobre las vivencias de sus veinte años

En medio de ese contexto, una respuesta a una consulta sobre su vida sentimental se volvió viral. “Prefiero mantener mi vida privada oculta, soy un caballero, pero me fui mundial”, dijo entonces. El músico aseguró que el comentario empezó a circular de inmediato en publicaciones de usuarios y marcas: “Me etiquetaban en historias con el nombre, el nuevo alfajor ‘me fui mundial’, la nueva doble hamburguesa ‘me fui mundial’. La empezaron a usar mucho”.

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Aunque la repercusión adquirió un tono humorístico, Rusherking recordó que inicialmente le generó incomodidad. “Después de decir eso me metí en mi casa, me quería morir. Pensaba: ¿por qué nadie me cuidó antes de decir esto?”, contó. Agustín “Rada” Aristarán relativizó el episodio durante la charla: “En ese momento decías que te querías matar. Hoy lo ves a la distancia, ¿qué decís? No pasó nada”. El cantante coincidió: “No pasó nada, me cago de risa, pero digo también ‘qué boludo’”.

El artista explicó que “me fui mundial” era una expresión habitual entre sus amigos para celebrar que algo había salido bien. “Es como decir: bueno, acá la rompí. Grabamos este tema, sí, me fui mundial. Y yo venía con el ‘me fui mundial’ toda la semana”, señaló. Fuera de ese código cotidiano, la frase quedó asociada a uno de los momentos de mayor exposición pública que atravesó.

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