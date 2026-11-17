Cómo sonarían los futuros motores V8 de la Fórmula 1 para 2030. El video que publicó el presidente de la FIA

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El presidente de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), Mohammed Ben Sulayem, adelantó en sus redes sociales la vuelta de los motores V8 a la Fórmula 1. Se trata de un acuerdo entre la entidad rectora, Formula One Management (FOM), que es la empresa dueña de los derechos comerciales de la Máxima; y los fabricantes de motores.

“El público habló, nosotros escuchamos. Motores V8, muy pronto”, escribió el ex piloto en su cuenta de Instagram. En el posteo publicado en su perfil y en una historia publicó un video de cómo sonarían esos impulsores. El emiratí corrió en Rally y en dos oportunidades compitió en Argentina en sendas visitas del Campeonato Mundial.

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La Comisión de la Fórmula 1 debatió este lunes, en una reunión en Londres, el marco normativo definitivo sobre el que los fabricantes deberán comenzar a trabajar. El medio especializado Motorsport publicó cuáles fueron los principales puntos que se trataron y sirven como hoja de ruta para definir el futuro reglamento técnico.

La tendencia dentro de las conversaciones entre la FIA y los fabricantes se orienta hacia un motor endotérmico con disposición en V con ocho cilindros a 90 grados, aunque todavía resta definir la cilindrada exacta de la nueva unidad. Existen dos propuestas sobre la mesa: una plantea un motor de 2,1 litros, que surgiría de sumar dos cilindros a los actuales motores de 1,6 litros sin necesidad de desarrollar una arquitectura completamente nueva, mientras que la otra apunta a los 2,6 litros, una cifra que se había concebido en un principio para un V8 atmosférico.

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El CEO de la F1 Stefano Domenicali y Mohammed Ben Sulayem (REUTERS/Jakub Porzycki)

A esa segunda propuesta se le sumó posteriormente un sistema de sobrealimentación, con el objetivo de mejorar la eficiencia y evitar que el rendimiento del nuevo motor quedara muy por detrás de los estándares actuales de la categoría. La opción de un sistema biturbo quedó descartada durante las discusiones técnicas. En la versión de 2.600 centímetros cúbicos, el turbocompresor sería de dimensiones reducidas, con una sobrealimentación que no debería superar 1 bar, mientras que la variante de motor más pequeño requeriría una presión mayor para compensar su menor cilindrada.

La definición del componente híbrido del nuevo propulsor también genera divergencias entre los fabricantes. Algunos sectores plantean un sistema MGU-K de 100 kilovatios de potencia, mientras que otros prefieren una configuración de 200 kilovatios en total, de los cuales solo 100 se utilizarían de forma continua y los 100 restantes quedarían reservados para poder efectuar un sistema similar al push to pass, que permitiría más sobrepasos.

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El régimen máximo de revoluciones constituye otro punto en discusión. La intención de los responsables del reglamento es recuperar parte de la sonoridad característica de los motores de la F1 sin llegar a niveles de ruido excesivos, una consideración relevante en un calendario que continúa incluyendo numerosos circuitos urbanos con restricciones acústicas. Actualmente, el cambio de marcha se produce a 12.500 revoluciones por minuto, mientras que la expectativa para el nuevo motor es ubicar ese límite entre 15.000 y 16.000 revoluciones. Pese a que la presencia del turbocompresor tiende a amortiguar el sonido del motor, el incremento del régimen de giro contribuiría de todos modos a un efecto acústico más marcado.

Largada del Gran Premio de la India en 2013, la última temporada de los V8 (REUTERS/Adnan Abidi (INDIA - Tags: SPORT MOTORSPORT F1)/File Photo)

La F1 se fijó como meta aligerar en 80 kilogramos el peso de los monoplazas que debutarán en 2030, de los cuales alrededor de 30 kilogramos provendrían directamente de la simplificación de las unidades de potencia. La categoría aspira a reducir el costo de cada motor entre 500.000 y 600.000 euros respecto de los valores actuales, una cifra que resultaría determinante para abaratar la participación de los fabricantes en el campeonato.

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Los responsables del reglamento también analizan la posibilidad de reducir a la mitad el límite presupuestario vigente para los equipos. Esa perspectiva genera cautela entre algunos sectores del paddock, que temen que el recorte de gastos no se limite únicamente a la reducción del costo de los motores, sino que termine derivando en una disminución de las plantillas de los equipos, tal como ocurrió tras la introducción del actual límite presupuestario en la categoría.

Con esta definición, la FIA busca alejarse de un modelo de competición excesivamente condicionado por la gestión de la energía de las baterías y acercarse a un esquema en el que los pilotos puedan exigir al máximo sus monoplazas durante más tiempo, sin la necesidad constante de administrar el rendimiento del auto para recargar los sistemas eléctricos. El reglamento definitivo para la nueva generación de motores deberá terminar de definirse en las próximas reuniones de la Comisión de la F1, antes de que los fabricantes inicien formalmente el desarrollo de las unidades que debutarán en 2030.

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