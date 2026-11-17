Carlos Rottemberg con el diploma del galardón "Rector Ricardo Rojas" junto al el vicerrector de la institución, Emiliano Yacobitti, y el subsecretario de Relaciones Internacionales, Roy Cortina (RS Fotos)

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El productor teatral y empresario cultural Carlos Rottemberg recibió este martes el galardón “Rector Ricardo Rojas” que otorga la Universidad de Buenos Aires (UBA) en reconocimiento a sus más de cinco décadas de trayectoria, su aporte al desarrollo de la cultura argentina, la preservación de espacios teatrales y la defensa de la libertad de expresión y los valores democráticos.

El acto se realizó en el salón del Consejo Superior de la UBA

La ceremonia tuvo lugar en el Rectorado de la Universidad, en la calle Viamonte, y estuvo encabezada por el vicerrector, Emiliano Yacobitti, y el subsecretario de Relaciones Internacionales, Roy Cortina. Del acto participaron autoridades, decanos, funcionarios vinculados al mundo de la cultura —entre ellos Jorge Telerman, Enrique Avogrado, Juan Carlos D’Amico y Luis Ovjesevich de la Fundación Konex—, y familiares del homenajeado, incluida su madre, Juana y su hijo Tomás junto a su novia, la actriz Natalie Pérez.

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Fue Yacobitti quien le entregó el diploma y la medalla del galardón. “Carlos Rottemberg es una figura fundamental de la cultura argentina. A lo largo de más de cinco décadas hizo un aporte enorme al teatro nacional, impulsó a generaciones de artistas y asumió un compromiso ejemplar con la defensa de la libertad de expresión”, destacó el vicerrector, y agregó: “Reconocer su trayectoria es también reconocer a quienes hacen de la cultura un pilar central de nuestra vida democrática”.

Carlos Rottemberg y su madre, Juana (Prensa Rectorado de la UBA)

Cortina también destacó la contribución de Rottemberg al teatro nacional

A su turno, Cortina sumó su reconocimiento: “A lo largo de más de medio siglo contribuiste a que el teatro argentino siguiera creciendo, transformándose y encontrándose con su público. Ayudaste a preservar espacios y salas, generaste muchísimos puestos de trabajo, acompañaste talentos, abriste horizontes de oportunidades para varias generaciones y defendiste la libertad de expresión”. El funcionario cerró su intervención con una reflexión: “Contribuiste a que generaciones de argentinos pudieran encontrarse con historias capaces de emocionarlos, movilizarlos, hacerlos pensar y ampliar su mirada sobre el mundo. Y eso también es una manera de educar”.

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Rottemberg: “Es el premio más conmovedor”

Visiblemente emocionado, el productor tomó la palabra para cerrar el acto. “Nunca me imaginé que los 50 años de trayectoria los iba a terminar en noviembre en esta casa de estudios. Me impacta mucho, pero me impacta muy bien porque creo que me ayuda a tomar todavía más responsabilidad y compromiso”, dijo ante los presentes.

Invitados especiales: Luis Ovjesevich, de la Fundación Konex, Jorge Telerman, Roy Cortina y el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti (RS Fotos)

Luego del acto, en declaraciones a Teleshow, amplió su sentir: señaló que a lo largo de su carrera recibió reconocimientos de distintos estamentos del ambiente artístico —entre ellos el Premio Pinti a la trayectoria por parte de la Sociedad de Empresarios Teatrales—, pero que este galardón tuvo un carácter diferente. “Para quienes somos hijos de la educación pública y entendemos el prestigio de doscientos cinco años que tiene la Universidad de Buenos Aires, le da un carácter especial”, afirmó.

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Fundada en agosto de 1821, la UBA acumula más de dos siglos de historia. Rottemberg subrayó ese peso simbólico: “Pensemos que hablamos de la Revolución de Mayo de 1810, de la Independencia de 1816, y la UBA vino en agosto del 21”. En el acto mismo, había dicho: “Es incómodo decir que es el mejor premio porque sería faltar, pero sí es el premio más conmovedor, justamente porque lo estamos haciendo mucho más en familia y con menos lucecitas, con menos espejitos de colores”.

Tomás Rottemberg, el hijo de Carlos Rottemberg y su pareja, la actriz Natalie Pérez (RS Fotos)

Rottemberg reivindicó la educación pública y repasó sus orígenes en Mataderos

Al repasar su trayectoria, el productor —criado en el barrio porteño de Mataderos— se refirió a las desigualdades de origen y a su relación con la universidad pública. “Se habla mucho de la meritocracia y yo creo en el mérito, no hay duda, pero agrego una obviedad: no todos arrancamos de la misma manera, con la misma posibilidad ni en la misma geografía. Justamente por eso, la universidad pública y la educación pública están tan ligadas a la cultura”, sostuvo.

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También recordó que terminó la escuela secundaria y casi de inmediato se volcó al mundo del espectáculo, sin pasar por las aulas universitarias. Con humor, señaló que ese camino tuvo su revancha simbólica: “Hoy pasé a tener un título universitario. Me llevo el diploma”, dijo en diálogo con Teleshow.

“La profesión siempre me trató bien”

En el mismo sentido, Rottemberg agradeció el trato recibido a lo largo de toda su carrera, con especial mención al periodismo. “Siempre estuvo difundiendo y apoyando”, indicó. Y cerró con una máxima personal que, según contó, usa habitualmente como metáfora: “Siempre trabajé para intentar tener, y que la gente que me rodea tenga, no más de trece ocho de presión sin pastillas. Estoy convencido de que la gente que se enoja mucho se muere antes. Poder acompañar eso con un reconocimiento como este es cartón lleno para mí”.

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El galardón “Rector Ricardo Rojas” reconoce la trayectoria de personalidades nacionales en los campos de la cultura y las ciencias sociales, y es otorgado por la UBA a figuras destacadas de la cultura, la educación y el arte.