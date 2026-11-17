Esteban Lamothe reflexionó en el ciclo de Blender sobre los desafíos de la paternidad y la crianza de su hijo Luis Ernesto (Video: Instagram)

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Esteban Lamothe se sentó frente a las cámaras de Blender y se sinceró sobre uno de los temas que más lo inquietan como padre: la imposibilidad de proteger por completo a un hijo en un mundo donde los peligros ya no quedan del lado de afuera de la puerta de casa. Las reflexiones del actor cobraron una dimensión muy concreta: tiene a Luis Ernesto, el adolescente de 13 años que nació en diciembre de 2012 de su relación con la también actriz Julieta Zylberberg, y es precisamente ese chico —hoy en sus primeros pasos por la escuela secundaria— quien está en el centro de sus preocupaciones más íntimas.

La conversación tuvo lugar en el ciclo conducido por Gerónimo “Momo” Benavídes, en un tono íntimo y sin filtros. Lamothe reflexionó sobre los cambios radicales que trajo la era digital a la crianza. Para él, algo tan cotidiano como el cuarto de un adolescente dejó de ser ese espacio de refugio que fue para generaciones anteriores. “Antes vos en el cuarto de tu casa estabas a salvo. Tu mamá sabía que vos ahí estabas a salvo, porque estabas jugando a lo sumo a la Play, o leyendo un libro o con un amigo viendo una película”, recordó. Hoy, en cambio, ese mismo cuarto puede ser el escenario de situaciones que ningún padre querría: bullying, discriminación, acosos y abusos, todo a través de las redes sociales.

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El actor advirtió que las redes sociales transformaron la habitación de los adolescentes en un espacio expuesto al acoso y la discriminación

Cuando el actor afirmó que los chicos ya no están a salvo ni en su propio cuarto, Momo respondió con una observación que Lamothe corroboró de inmediato: “No están a salvo en ningún lado entonces”. “En ningún lado”, confirmó el actor. Y desde ese lugar, lejos de caer en el catastrofismo, planteó una postura que equilibra la preocupación con la aceptación de los límites reales de la paternidad. Para él, un buen padre es aquel que acompaña sin invadir: “Creo que un buen padre tiene que acompañar a su hijo sin meterse demasiado en la vida de su hijo”, sostuvo.

Esa línea entre el cuidado y el respeto por la autonomía del otro es, según el actor, uno de los grandes desafíos de criar hijos hoy. Luis Ernesto tiene actualmente 13 años y convive con una realidad familiar ensamblada que, según trascendió, transita con equilibrio: por un lado, mantiene vínculo con Agustín Toscano, el director de cine pareja de su madre y padre de su hermano Florián; por el otro, comparte el día a día con Débora Nishimoto, la actriz con quien Lamothe está en pareja desde 2024 y con quien se casó en 2026. El propio actor había señalado en declaraciones previas que uno de sus requisitos para enamorarse es que la otra persona tenga buena relación con su hijo, y que Nishimoto supo cómo ganarse ese lugar.

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El intérprete remarcó la importancia de brindar herramientas emocionales ante vivencias inevitables como el desamor y la traición

El intérprete también habló de la inevitabilidad de ciertas experiencias. Su hijo tendrá que atravesar las redes sociales, el amor, la traición, las amistades que fallan y las que sostienen. “Va a tener que vivir todo”, dijo, con una mezcla de resignación y convicción. No se trata de blindarlo, sino de darle herramientas. “Lo que trato es de darle las herramientas para que él después... Yo no voy a estar cuando él se case, se separe, cuando le rompan el corazón, cuando él le rompa el corazón a alguien”, planteó frente al conductor.

Esa imagen —la del padre que suelta— fue quizás el momento más emotivo de su intervención en Blender. El actor describió la paternidad como un proceso con una fecha de vencimiento implícita: en algún punto, el hijo sale al mundo y el padre solo puede acompañar desde afuera. “Eso es lo trágico de ser padre, que en un momento tenés que soltar y dejar que tu hijo salga a la vida y uno quisiera acompañarlo hasta el final”, admitió. No poder evitar que lo lastimen, que lo decepcionen, que cometa errores propios: esa impotencia, dijo, es parte constitutiva del rol.

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La noche también ocupa un lugar en sus preocupaciones. Con la misma honestidad con que habló de las redes, Lamothe mencionó el momento en que Luis Ernesto empiece a salir: la droga, el alcohol, los boliches, las peleas callejeras. Ya le da consejos concretos. “Si te dicen salir de un boliche, no salgas afuera, porque afuera probablemente te estén esperando. Tené cuidado, andá con tus amigos”, le dice. Para el actor, la clave no pasa solo por evitar conflictos, sino por construir una red de vínculos sólidos: “Tené amigos, eso es lo más importante, porque también el amor es el amor, pero siempre están los amigos”.