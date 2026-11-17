El joven del Como rompió la paridad ante Costa Rica

Guardar

A Nico Paz no le queda grande la responsabilidad de ser uno de los generadores de juego de la selección argentina luego del retiro de Lionel Messi. Este martes, el joven de 21 años volvió a demostrar su jerarquía y calidad con el golazo que abrió el marcador para Argentina en el amistoso ante Costa Rica en el Estadio Mario Alberto Kempes, de Córdoba.

A los 7 minutos, el propio Paz recuperó cerca de la mitad de la cancha y de primera tocó para Julián Álvarez, quien trasladó por la derecha. El Araña dejó atrás a dos rivales y cedió para Enzo Fernández, quien de taco asistió a Nico Paz. La resolución del ex Real Madrid fue soberbia, con un tiro a colocar que venció la resistencia del arquero Patrick Sequeira.

PUBLICIDAD

Fue el quinto gol de Nico Paz en la selección mayor y se sigue consolidando entre los titulares en esta era post Messi en el equipo nacional.

El control del equipo dirigido por Lionel Scaloni continuó y amplió las diferencias luego de un tanto de Julián Álvarez. Aunque más tarde el propio Paz volvió a aparecer en toda su dimensión y a los 38 minutos firmó su doblete con un misil de derecha, su pierna menos hábil.

Noticia en desarrollo...