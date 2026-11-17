Lautaro Midón cayó al piso tras perder un punto clave en Montevideo y lanzó una frase contra su propio deporte, en una escena que generó comparaciones inmediatas con el histórico lamento del campeón de Roland Garros

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Un grito de frustración en plena cancha volvió a instalar una comparación que el tenis argentino no olvida. Lautaro Midón cayó al piso tras perder un punto clave en el Challenger de Montevideo y exclamó “qué deporte de mierdaaaaaa”, mientras permanecía tendido varios segundos sobre el polvo de ladrillo, Esta escena quedó registrada en video y se viralizó con rapidez en redes sociales, donde muchos usuarios recordaron de inmediato el histórico lamento de Gastón Gaudio durante la final de Roland Garros 2004.

El episodio ocurrió este martes durante el duelo de dieciseisavos de final ante el boliviano Juan Carlos Prado Ángelo. La caída se produjo en el tercer set, que le permitió a Prado Ángelo ponerse arriba 4-3 en el marcador. Midón se había estirado al máximo para devolver una pelota en la red, pero su rival terminó quedándose con el punto pese al esfuerzo. El correntino, que llegaba al torneo como octavo preclasificado tras alcanzar el puesto 179 del ranking ATP, su mejor ubicación como profesional, no pudo sostener la ventaja y Prado Ángelo se impuso finalmente por 6-2, 3-6 y 6-3.

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Lautaro Midón

La frase repite, de forma casi literal, otra que el propio Midón había pronunciado en mayo de 2025. Tras perder en cuartos de final de un M25 en Coquimbo, Chile, frente a Gonzalo Villanueva. En aquel momento, el tenista argentino escribió en su cuenta de X “quién me mandó a jugar este deporte de re mierda”. Aquella publicación ya había generado repercusión inmediata entre los seguidores del tenis argentino.

La comparación con Gaudio no es casual. El último argentino campeón de Roland Garros protagonizó una de las frases más recordadas del tenis nacional durante la final de 2004 ante Guillermo Coria, cuando exclamó “qué mal que la estoy pasando” en pleno partido. La escena, con un Gaudio visiblemente angustiado pese a estar disputando el título más importante de su carrera, se convirtió en un clásico de la cultura popular del deporte argentino y quedó como punto de referencia obligado cada vez que un tenista nacional protagoniza un exabrupto similar.

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El exabrupto de Lautaro Midón en Twitter

El exabrupto de este martes se suma a otro episodio reciente de Midón. En octubre de 2026, durante el Challenger de Curitiba, Brasil, el tenista perdió ante el local Gustavo Heide y arrojó la raqueta al aire en un gesto de enojo. El objeto cayó dentro de una fuente ubicada detrás de la cancha central del Graciosa Country Club, de donde debió retirarla él mismo una vez terminado el encuentro.

El correntino, de 22 años, venía de un buen envión en el ranking: había ascendido cinco puestos en la actualización semanal previa a Montevideo, luego de participar en el Challenger de Lima, donde debió retirarse por una molestia física en los octavos de final ante el colombiano Miguel Tobón. Con la derrota de este martes ante Prado Ángelo, Midón quedó eliminado del certamen uruguayo, que reparte 107 mil dólares en premios y puntos para el escalafón mundial.

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