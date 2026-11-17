Una vista aérea registra los daños en el techo y los árboles caídos en una escuela de Embarcación, Salta, tras el paso de un temporal.

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Las escuelas de Embarcación, en el norte de Salta, retomaron sus actividades de manera parcial tras el temporal que dañó edificios, viviendas y redes de servicios: diez instituciones ya volvieron a la presencialidad, mientras otras sostienen la enseñanza virtual o distribuyen cartillas hasta que concluyan las tareas de mantenimiento y se verifique la seguridad de docentes y estudiantes.

La interrupción alcanza a establecimientos de distintos niveles educativos y no tendrá una resolución uniforme. La vuelta a las aulas depende de las condiciones edilicias, la accesibilidad de cada edificio y los informes técnicos que aún se elaboran luego de las tormentas que afectaron a la localidad durante la semana pasada.

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El fenómeno meteorológico dejó al menos 150 personas lesionadas en Embarcación, además de voladuras de techos, árboles y postes de media tensión caídos, cables cortados y calles anegadas. El Hospital San Roque atendió a los heridos y recibió refuerzos de ambulancias y profesionales procedentes de Pichanal y San Ramón de la Nueva Orán.

El Ministerio de Educación y Cultura de Salta informó que mantiene un monitoreo diario sobre el funcionamiento de las escuelas afectadas. Las evaluaciones incluyen tanto el estado de la infraestructura como la continuidad de los contenidos pedagógicos para quienes todavía no pueden asistir a clases.

Los equipos técnicos revisan las condiciones edilicias bajo las pautas de la Resolución 486 del Plan Jurisdiccional de Riesgo y Protección Escolar.

Supervisores educativos recorrieron las instituciones junto con los equipos directivos para definir alternativas según cada situación. A las diez escuelas que normalizaron la presencialidad se suman otras que continúan con propuestas a distancia, mediante clases virtuales cuando las condiciones lo permiten y materiales impresos para los alumnos que estudian desde sus hogares.

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El relevamiento abarca instituciones de educación Inicial, Primaria, Secundaria, Técnica, Superior y Permanente para Jóvenes y Adultos. También incluye a unidades educativas de gestión privada ubicadas en el municipio.

La decisión de evitar una disposición general para todas las escuelas se encuadra en la Resolución N.° 486 del Plan Jurisdiccional de Riesgo y Protección Escolar. Los equipos técnicos de Gestión Educativa y de Mantenimiento Escolar trabajan junto con personal municipal para revisar daños, accesos y condiciones de seguridad.

Las escuelas con calendario regionalizado terminarán esta semana su ciclo lectivo. Sus muestras y actos de cierre se realizarán en espacios abiertos que fueron habilitados luego de las tareas de limpieza.

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Una vista aérea registra las afectaciones materiales en las instalaciones de una escuela de Embarcación, Salta, tras el paso de un temporal.

Los establecimientos que siguen el calendario común, en cambio, aún esperan los informes de Mantenimiento Escolar para definir cuándo podrán recibir nuevamente a sus alumnos de forma presencial. Las autoridades provinciales anticiparon que los equipos técnicos presentarán sus evaluaciones en las próximas horas.

La continuidad pedagógica para los estudiantes que no pueden regresar a las aulas se sostendrá con cartillas de actividades preparadas por el sistema educativo. El objetivo es que mantengan el vínculo con los contenidos mientras persistan las limitaciones para acceder a los edificios.

El temporal se registró durante la tarde del jueves 13 de noviembre y también alcanzó a Senda Hachada. La tormenta combinó lluvias intensas, ráfagas de viento y actividad eléctrica, con daños en casas, comercios e instalaciones de servicios en ambas localidades del departamento General José de San Martín.

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El Ministerio de Desarrollo Social de Salta desplegó equipos de emergencia para asistir a las familias afectadas por las voladuras de techos. Las tareas incluyeron recorridas barriales, relevamientos domiciliarios y la preparación de elementos de primera necesidad, mientras se evaluaba la eventual apertura de un centro de evacuados.

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, cuestionó la ausencia de asistencia del Gobierno nacional durante una visita a Embarcación. “Hay una Agencia Federal de Emergencias que se creó para este tipo de situaciones cuando hay crisis de estos tipos y, lamentablemente, desde la Nación nadie se ha comunicado ni con nosotros ni con ningún gobernador para ver cómo podían acompañar y ayudar”, expresó.

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Sáenz agradeció la colaboración de vecinos, empresas, organismos provinciales, el municipio, la Policía, Defensa Civil, EDESA y Agua del Norte. También sostuvo que los fenómenos climáticos “van a afectar y van a seguir afectando” a la provincia, mientras las escuelas aguardan las condiciones necesarias para completar el regreso presencial.