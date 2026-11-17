La CEPAL proyecta que el PIB per cápita de El Salvador será 8.7% menor en 2050 debido a los efectos del cambio climático. (Rudy QUIROZ / AFP)

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¿Cuánto puede costarle el cambio climático a los hogares salvadoreños? La respuesta ya empezó a tomar forma en los campos, los mercados y las reservas de agua del país.

Menos lluvia, temperaturas más altas y pérdidas agrícolas presionan los ingresos de las familias rurales y el precio de los alimentos. A ese escenario se suma una proyección de largo plazo: el PIB per cápita de El Salvador podría ser 8.7% menor en 2050 debido a los daños asociados al cambio climático.

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La estimación fue presentada en el informe The economics of Culclimate change in Latin America and the Caribbean, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). El documento evalúa los efectos económicos del cambio climático bajo un escenario en el que se mantienen las políticas actuales y la temperatura global se acerca a un aumento de 3 °C hacia finales de siglo.

Para 2050, la CEPAL calcula que cada salvadoreño tendría, en promedio, $2,033 menos de ingreso anual por los efectos climáticos. Sin esos daños, el PIB por habitante alcanzaría $23,393. Con el impacto del cambio climático, bajaría a $21.360.

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La cifra no representa una caída puntual de la economía en un solo año. Muestra la distancia entre dos escenarios para 2050: uno en el que el país crece sin los perjuicios provocados por el clima y otro que incorpora pérdidas derivadas de sequías, menor productividad, daños en infraestructura y presión sobre el sistema energético.

Protección Civil declaró alerta roja por sequía tras constatar un déficit de lluvia del 41% en mayo. crédito Colprensa

La sequía ya afectó cultivos y disponibilidad de agua en 2026

El impacto proyectado por la CEPAL coincide con un año de condiciones climáticas adversas en El Salvador. El fenómeno de El Niño estuvo asociado con lluvias irregulares, períodos secos y temperaturas elevadas, sobre todo en áreas agrícolas y en territorios expuestos al déficit hídrico.

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La Dirección General de Protección Civil declaró alerta roja por sequía meteorológica y agrícola el 25 de agosto. La resolución señaló que mayo cerró con un déficit de lluvia de 41%, que el país atravesó tres episodios de sequía meteorológica y que el último de ellos acumuló hasta 19 días secos consecutivos.

El documento oficial también informó 14 récords de temperatura durante agosto. El valor máximo fue de 43.9 °C en Santa Rosa de Lima, en el departamento de La Unión. Las altas temperaturas aceleran la pérdida de humedad del suelo y elevan la demanda de agua, una combinación que afecta a cultivos dependientes de las lluvias.

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Las zonas oriental y paracentral figuraron entre las áreas con mayor probabilidad de precipitaciones por debajo de lo normal durante el segundo semestre. En esos territorios se concentra parte de la producción de granos básicos y de la población que depende de la agricultura para consumo propio y venta local.

El Ministerio de Agricultura y Ganadería anunció medidas para atender a productores y ganaderos damnificados por El Niño. Foto de Marvin RECINOS / AFP

Los hogares enfrentan el efecto de una menor producción

El costo económico de una sequía no se limita a las parcelas. Cuando baja la cosecha de maíz, frijol o sorgo, las familias productoras pierden alimentos e ingresos al mismo tiempo. También aumenta la dependencia de compras en el mercado, en un contexto en el que una menor oferta puede trasladarse a los precios.

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El Ministerio de Agricultura y Ganadería informó en octubre que las condiciones asociadas con El Niño habían provocado afectaciones en zonas del país, especialmente en el oriente, y anunció medidas para atender a agricultores y ganaderos que perdieron cultivos.

La CEPAL advierte que El Niño 2026/2027 puede profundizar las condiciones secas en el Corredor Seco centroamericano. Para los países de la subregión, el organismo estima que el fenómeno podría sumar entre 0.40 y 0.93 puntos porcentuales a la inflación, principalmente a través del encarecimiento de alimentos y energía.

El informe también identifica riesgos para la electricidad. Una menor disponibilidad de agua puede limitar la generación hidroeléctrica, mientras que el calor eleva el consumo de energía. Si el país necesita recurrir a fuentes más costosas o importadas, el impacto puede alcanzar los gastos de las empresas, las tarifas y las finanzas públicas.

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