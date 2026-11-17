Honduras registra su cuarta caravana migrante en 2026: más de 3.000 personas ya abandonaron el país (AGN)

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El Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) mantiene el seguimiento a un nuevo grupo de aproximadamente 150 personas que salió el domingo 15 de noviembre desde San Pedro Sula, Honduras, con destino a la frontera de Corinto. Se trata de la cuarta movilización masiva registrada entre Honduras y Guatemala desde septiembre, en medio de un endurecimiento sin precedentes de la política migratoria de Estados Unidos bajo la administración de Donald Trump.

Según información preliminar del IGM, el contingente partió de la Gran Central Metropolitana de San Pedro Sula y tenía previsto llegar a Corinto alrededor de las 10:00 horas del lunes 16 de noviembre. Hasta ese momento, el puesto fronterizo se reportaba sin novedad. Medios hondureños, entre ellos la agencia AFP, documentaron la salida de entre 100 y 250 personas, mientras que el diario La Prensa contabilizó más de 250 integrantes, entre ellos familias con niños pequeños que emprendieron el trayecto con mochilas y botellas de agua.

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Honduras registra su cuarta caravana migrante en 2026: más de 3.000 personas ya abandonaron el país (AGN)

Tres movilizaciones previas marcaron el trimestre

El IGM detalló que, entre el 20 y el 22 de septiembre, más de 250 personas ingresaron de manera regular a territorio guatemalteco, mientras que otras 106 fueron identificadas por ingreso irregular y recibieron la sanción administrativa de abandono del territorio nacional. El 14 de octubre se registró un segundo movimiento con 150 personas de ingreso regular, además de ocho localizadas de forma irregular.

El episodio de mayor magnitud ocurrió entre el 4 y el 6 de noviembre, cuando 607 personas ingresaron por el puesto fronterizo integrado El Cinchado, en la aldea Entre Ríos, Puerto Barrios, departamento de Izabal.

De ese total, 365 quedaron registradas y 242 no contaban con constancia de ingreso. Durante esos operativos, las autoridades localizaron a 27 hondureños en situación irregular, quienes fueron expulsados del país el 6 de noviembre conforme a los procedimientos administrativos vigentes.

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En el mismo operativo se identificó a dos adolescentes hondureños que viajaban sin compañía de adultos. Ambos quedaron bajo protección de la Procuraduría General de la Nación (PGN) y fueron trasladados a un hogar de resguardo. También se registró el caso de una niña nicaragüense que viajaba junto a su hermana; ambas recibieron atención conforme a lo dispuesto por un juez competente.

Más de 3.000 hondureños salieron en caravana durante el año

La defensora de derechos humanos Itsmania Platero afirmó que más de 3,000 hondureños han abandonado el país en caravanas durante 2026 con destino a Estados Unidos, según declaraciones recogidas por la agencia EFE.

La cifra incluye las movilizaciones del 20 de septiembre, el 13 de octubre, el 3 de noviembre y la más reciente, todas con punto de partida en San Pedro Sula.

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Entre los motivos expuestos por los migrantes ante el Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos de El Progreso figuran la falta de empleo, el alto costo de la vida y las dificultades para acceder a servicios de salud y educación. “Nosotros vamos con la intención de trabajar”, declaró a la AFP Alexander Vallecillo, un albañil de 18 años que dejó en Honduras a su esposa y a un hijo de ocho meses.

La salida de la cuarta caravana se produjo tres días después de que Trump amenazara con duplicar los aranceles a México si su gobierno no frenaba el avance de estos grupos hacia la frontera estadounidense. La embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa advirtió, además, que quienes “crucen ilegalmente” enfrentarán consecuencias legales. El destino inmediato de los migrantes tras Guatemala es Tapachula, en el estado mexicano de Chiapas.

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Las deportaciones desde Estados Unidos alcanzan cifras récord

El contexto regional está marcado por el endurecimiento migratorio estadounidense. Según datos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) citados por la agencia AFP, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) deportó a 483.200 personas durante el año fiscal 2026, concluido el 30 de septiembre, la cifra más alta en los 23 años de historia de la agencia.

El registro supera en un 9% al máximo anterior, de 442.640 deportaciones en el año fiscal 2025, y en un 78% al total de 271.480 contabilizado en 2024, último año completo de la gestión de Joe Biden.

El IGM precisó que, del 1 de enero al 15 de noviembre de 2026, 4.799 personas fueron deportadas desde Estados Unidos hacia Guatemala según su nacionalidad. La mayoría corresponde a mexicanos, con 4.598 casos, seguidos por 90 hondureños, 63 salvadoreños y 48 nicaragüenses.

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Respecto a la cuarta movilización en curso, el IGM indicó que continuará el seguimiento de la situación en la frontera de Corinto. Una vez que se registre el ingreso del grupo, la institución contará con información precisa sobre la cantidad de integrantes y las acciones de control migratorio que correspondan, en coordinación con las autoridades hondureñas.