Jeff Shields afirmó que la generación y la transmisión eléctrica no avanzan al ritmo que impone el consumo de los grandes usuarios (REUTERS/Noah Berger for AWS/Archivo)

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PJM Interconnection, el mayor operador de la red de electricidad de Estados Unidos, propuso el 16 de noviembre a los reguladores federales un nuevo proceso que reduciría de dos años a uno el tiempo de estudio para conectar centrales eléctricas y grandes consumidores de energía, como los centros de datos.

El plan, llamado Fast Energization (energización rápida), se presentó ante la Comisión Federal Reguladora de Energía (FERC), el organismo que supervisa el mercado eléctrico del país. PJM pidió un período de 60 días para recibir comentarios y una decisión de la comisión en un máximo de 120 días.

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PJM coordina el suministro de 13 estados del este y el centro del país, con 67 millones de habitantes. Según Reuters, la región arrastra un faltante de unos 6,8 gigavatios de electricidad, una situación que amenaza la estabilidad de la red y ya provocó un fuerte aumento de las facturas de luz.

PJM Interconnection propuso a la Comisión Federal Reguladora de Energía un plan para reducir de dos años a uno el tiempo de conexión de centros de datos (Reuters)

Un portavoz de PJM, Jeff Shields, explicó el motivo: “Ni la generación ni la transmisión están entrando en operación con la rapidez suficiente para acompañar el crecimiento de la demanda”, impulsado sobre todo por los grandes consumidores como los centros de datos. Lo único que PJM puede acelerar, dijo, es el estudio de confiabilidad de esos proyectos.

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Un solo estudio para centrales y centros de datos

Hoy PJM analiza por separado la conexión de nuevas centrales, el servicio de transmisión y los grandes consumidores. La propuesta unifica esos trámites y estudia la generación y la demanda en conjunto, lo que según la operadora elimina procesos duplicados.

El plan también endurece los requisitos. PJM propone exigir antes las garantías financieras y de preparación, con el objetivo de descartar proyectos especulativos tanto de generación como de consumo. Mantiene el principio de que los primeros en estar listos son los primeros en ser atendidos.

Crea nuevos servicios de transmisión para centros de datos. Incluyen a los que tienen generación propia y a los que pueden reducir su consumo cuando la red lo necesita, y un servicio provisional mientras se construyen las ampliaciones de la red. La FERC había indicado que debían existir esas opciones.

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La iniciativa busca que los estados trasladen los costos de las obras de red a las empresas tecnológicas en lugar de asignarlos a los hogares (REUTERS/Shelby Tauber/Pool)

Al estudiar todo junto, PJM podrá identificar dónde y cuánto habrá que reforzar la red por la demanda de los centros de datos. Esa información permitiría a los estados y a las empresas distribuidoras cobrarles directamente esos costos, en lugar de repartirlos entre el resto de los usuarios, según PJM.

Por eso Reuters señaló que la propuesta puede obligar a las tecnológicas a asumir una parte mayor de los costos de la red. PJM quiere además que los estados vean con claridad cuánto cuesta atender a cada gran consumidor.

No hay consenso en el sector. En octubre, la asociación Data Center Coalition, que agrupa a empresas del rubro, advirtió ante la junta directiva de PJM que un proceso combinado podría complicar las conexiones y, al final, alargar las demoras en lugar de acortarlas.

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Otras medidas en marcha

La propuesta se suma a otras iniciativas. En agosto, PJM presentó un marco para que los nuevos grandes consumidores traigan su propia energía. Los que no lo hagan podrían sufrir recortes de electricidad en emergencias, antes de que se corte el servicio a los hogares.

Las estimaciones de PJM atribuyen a los centros de datos 30 de los 32 gigavatios de aumento en la demanda eléctrica prevista entre 2024 y 2030 (PJM Interconnection)

PJM atribuye a los centros de datos 30 de los 32 gigavatios de crecimiento de la demanda previstos entre 2024 y 2030. La FERC aprobó en junio una vía acelerada temporal para centrales de al menos 250 megavatios, y PJM recibe solicitudes desde el 31 de julio.

En una presentación separada, la entidad propuso además exigir que los centros de datos permanezcan conectados a la red ante fallas, en lugar de pasar a generadores de respaldo, para evitar desequilibrios que desestabilicen el sistema. El siguiente paso es el período de comentarios de 60 días que la institución eléctrica solicitó a la FERC, seguido de la decisión del organismo, que solicitó en un plazo de 120 días.

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