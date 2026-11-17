Cerca de una cuarta parte de la energía se consumió en regiones cuya red eléctrica emite más carbono que el promedio nacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un grupo de 403 centros de datos de gran tamaño en Estados Unidos consumió entre 68 y 99 teravatios-hora de electricidad en un año, una cifra cuyo extremo alto se acerca al consumo anual de estados como Michigan, según un estudio de la Universidad de Harvard publicado el 16 de noviembre en la revista Nature Sustainability.

El equipo, liderado por el investigador Gianluca Guidi, estudió las instalaciones que operaron entre mayo de 2024 y abril de 2025. Son los llamados centros de datos de hiperescala: los más grandes, que pertenecen a las mayores empresas de computación en la nube y de inteligencia artificial. Su capacidad promedio es de unos 40 megavatios.

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En su escenario central, estos centros usaron unos 82 teravatios-hora, equivalentes a cerca del 1,8% de toda la electricidad que consume el país. Las emisiones de dióxido de carbono asociadas fueron de unos 25,7 millones de toneladas, de dos a tres veces más que una estimación anterior para 2018, según el comunicado de Harvard.

Un centro de datos de IA es una instalación especializada que alberga infraestructura de cómputo de alto rendimiento, redes ultrarrápidas y sistemas avanzados de energía y refrigeración. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más de la mitad de la energía es fósil

Alrededor del 54% de la electricidad que alimenta a estos centros se generó con combustibles fósiles: 38% con gas natural y 15% con carbón. Además, cerca de una cuarta parte de la energía se consumió en regiones cuya red eléctrica emite más carbono que el promedio nacional.

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El consumo se concentra en pocos lugares. Virginia, Oregon, Ohio e Iowa reúnen más de la mitad de la electricidad analizada, según los investigadores. Virginia aloja la zona conocida como Data Center Alley, una de las mayores concentraciones de centros de datos del mundo, según señaló Wired.

Para ubicar las instalaciones, el equipo usó imágenes satelitales e investigación de la industria. Después modeló su consumo en distintos escenarios de uso y calculó las emisiones a partir del tipo de centrales que abastecen cada región, con datos de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos.

Virginia, Oregon, Ohio e Iowa reúnen más de la mitad de la electricidad analizada, según los investigadores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un consumo que nadie mide de forma oficial

Ni el gobierno federal ni los estados registran el uso eléctrico de los centros de datos como una categoría aparte, informó Wired. Cada operador suele tratar sus cifras como información reservada, y ni ellos ni las compañías eléctricas están obligados a divulgarlas.

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Jon Koomey, investigador de energía que no participó en el estudio, valoró que exista una cifra anual verificada. “Los centros de hiperescala venían creciendo rápido incluso antes del auge de la IA”, dijo a Wired. Koomey colabora desde 2007 en un informe periódico del Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley sobre el consumo de energía y agua del sector.

Los propios autores reconocen límites. No había datos suficientes para incluir todos los centros del país y no pudieron separar la electricidad usada para IA de la dedicada a otras tareas. Tampoco midieron efectos sobre la salud, algo que planean investigar más adelante.

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Unos 400 centros de datos de Estados Unidos usan casi tanta electricidad como todo el estado de Michigan. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio tampoco cuenta las centrales eléctricas que algunos desarrolladores construyen dentro de sus propios terrenos. Wired informó que hay hasta 189 gigavatios de ese tipo en proyecto para centros de datos, muchos con turbinas de gas. BloombergNEF estimó la semana pasada que, si se construyeran todas, las emisiones totales de Estados Unidos aumentarían 10%.

Guidi advirtió que el estudio puede haber quedado atrás. Según el investigador de Harvard, algunos campus que se proponen hoy son sustancialmente más grandes que la instalación típica de su muestra. Wired indica que los nuevos proyectos alcanzan cientos o incluso miles de megavatios.

Un cambio en la falta de datos oficiales podría llegar pronto. La Administración de Información Energética, el organismo federal que registra el uso de energía por sector, completó este año tres encuestas piloto en 10 estados. Su portavoz, Lee Tucker, dijo a Wired que la agencia usa esos resultados para diseñar una posible encuesta voluntaria al sector.

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