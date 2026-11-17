El Gol, la Hilux y el Corsa volvieron a ser protagonistas del mercado de usados en octubre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El mercado de vehículos usados cerró octubre con una nueva baja. La Cámara del Comercio Automotor (CCA) informó que durante el mes se vendieron 162.796 unidades, un volumen 2,10% inferior al de octubre de 2025, cuando se comercializaron 166.285 vehículos.

Frente a septiembre, cuando se registraron 170.768 operaciones, la actividad cayó 4,67 por ciento. Entre enero y octubre se vendieron 1.537.248 vehículos usados, frente a las 1.602.941 unidades comercializadas en el mismo período de 2025. La diferencia representa una baja acumulada del 4,10 por ciento.

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El líder clásico del ranking de autos usados

El Volkswagen Gol se mantuvo como el modelo usado con mayor cantidad de transferencias en octubre, al registrar 8.632 operaciones. El resultado implicó una caída del 7,4% frente a septiembre y del 4,8% en comparación con octubre de 2025.

La Toyota Hilux se ubicó detrás, con 6.192 unidades transferidas. El podio lo completó la Ford Ranger, que sumó 4.523 operaciones. La Volkswagen Amarok quedó cuarta, con 4.517 transferencias, mientras que el Chevrolet Corsa ocupó el quinto puesto, con 4.473.

El Volkswagen Gol y Trend encabezó el ranking de autos usados más vendidos en octubre, con 8.632 unidades. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ranking continuó con Peugeot 208, Renault Clio, Ford EcoSport, Toyota Corolla y Ford Fiesta. Entre los diez vehículos más demandados, el Peugeot 208 mostró el mayor crecimiento interanual, con una suba del 11,2 por ciento. También registraron avances la Ford Ranger, con 1,9%; el Renault Clio, con 0,2%; y el Ford Fiesta, con 2,4 por ciento. Los demás modelos retrocedieron frente a octubre del año pasado.

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Volkswagen lideró también el ranking por marcas, con 27.763 vehículos usados transferidos, el 17,9% del total. Ford quedó segunda con 21.229 operaciones y Renault se ubicó tercera con 18.978. Chevrolet, Fiat, Toyota y Peugeot superaron las 14.000 transferencias cada una durante el mes.

En el mercado de automóviles, Volkswagen concentró el 18,1% de las operaciones. Chevrolet alcanzó una participación del 13,2% y Renault, del 12,7 por ciento. Ford representó el 12% de las transferencias de autos, seguido por Fiat, con el 11 por ciento. Entre los comerciales livianos, Ford tuvo la mayor cuota de mercado, con 19,4%, seguida por Toyota, con 17,7%, y Volkswagen, con 17,2 por ciento.

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Los tres modelos que concentraron las transferencias de pick-ups

La Toyota Hilux encabezó las transferencias de pick-ups usadas en octubre, con el 26,6% del segmento. Ford Ranger y Volkswagen Amarok quedaron igualadas en el segundo lugar, con una participación del 19,4% cada una.

Chevrolet S10, Ford F-100, Fiat Toro, Nissan Frontier y Renault Oroch integraron el resto del ranking. Las camionetas representaron una parte sustancial de las operaciones de comerciales livianos, junto con los vehículos utilitarios.

En ese último segmento, el Renault Kangoo fue el modelo con mayor participación, al concentrar el 16,7% de las transferencias. Volkswagen Saveiro quedó segunda con 11,7%, seguida por Peugeot Partner, con 10,4%; Fiat Strada, con 9,7%; y Fiat Fiorino, con 8,7 por ciento.

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Los 10 vehículos más vendidos de octubre 2026

Volkswagen Gol y Trend: 8.632 Toyota Hilux: 6.192 Ford Ranger: 4.523 Volkswagen Amarok: 4.517 Chevrolet Corsa y Classic: 4.473 Peugeot 208: 3.601 Ford EcoSport: 3.211 Toyota Corolla: 3.176 Ford Ka: 2.869 Fiat Palio: 2.860

Cuánto cuestan los usados más vendidos en noviembre

Volkswagen Gol 2016: 3p 1,4l Power 4g, $8.077.000; 5p 1,4l Power 4g, $8.705.000.

Volkswagen Gol Trend 2022: 5p 1,6 Trendline 2019, $18.620.000; 5p 1,6 Trendline Tipt 2020, $18.993.000.

Toyota Hilux Pick Up 2025: C/c 2,4 Tdi 4x2 Dx 6mt 2024, $31.481.000.

Volkswagen Amarok 2022: D/C 3,0 TDi V6 4X4 8AT Black Style 258 CV, $54.047.000.

Ford Ranger 2023: D/C 3,0 TD V6 Lion LTD + 4X4 10AT 2023, $59.562.000.

Ford Ranger 2018: D/C 3,2 TDCi Black Edition 4X4 6AT 2019, $33.365.000.

Chevrolet Classic 2016: 4P 1,4 LS A/C DH ABG ABS PAC, $9.878.000.

Peugeot 208 2025: 5P T200 CVT GT, $26.708.000.

Ford EcoSport 2012: 5P 2,0 XLT 4X4 Plus CRO, $12.389.000.

Toyota Corolla 2025: 4P HEV 1,8 SEG eCVT Safety, $41.066.000.

Ford Ka 2020: 4P 1,5 12V SEL AT 2018, $17.891.000.

Fiat Palio 2016: 5P 1,6 Sporting Pack Seg, $13.624.000.