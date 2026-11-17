Panamá registró la tasa más alta de material de abuso sexual infantil en América Latina con 245.31 reportes por cada 10,000 habitantes. (AP Foto/Fernando Vergara)

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Panamá registró la tasa más alta de disponibilidad de material de abuso sexual infantil entre los países de América Latina y el Caribe incluidos en el índice 2026 de Childlight: 245.31 reportes y avisos por cada 10,000 habitantes durante 2025.

El indicador regional fue de 52.1 por cada 10,000 habitantes. La tasa incorpora reportes de sospechas de abuso o de agresores, además de avisos sobre material alojado, en proporción a la población de cada país.

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Panamá concentró una parte elevada del material alojado detectado

El informe 2026 Into the Light Index on Global Child Sexual Exploitation and Abuse señala que Panamá fue el caso más atípico de América Latina y el Caribe en las mediciones sobre disponibilidad de este material.

La Internet Watch Foundation identificó entre 98.3% y 99.9% del material detectado en la región como alojado en Panamá. La red INHOPE registró proporciones de entre 42.9% y 99.7%.

Ambas organizaciones miden el volumen de material alojado en un país. Childlight indicó que estos hallazgos muestran que una proporción sustancial del contenido identificado en América Latina y el Caribe estaba alojada en Panamá.

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El reporte añade que se requiere un análisis adicional para determinar los factores que contribuyeron a esa concentración.

Las cifras y los cálculos de tasas reflejan material detectado o reportado dentro de la cobertura y los mecanismos de notificación de cada fuente. No miden la prevalencia nacional de explotación y abuso sexual infantil ni ofrecen una base fiable para clasificar a los países según los niveles subyacentes de abuso.

La Internet Watch Foundation identificó que hasta el 99.9% del material ilícito detectado en la región estuvo alojado en servidores de Panamá. (Movimiento Manuela Ramos)

República Dominicana tuvo la segunda tasa más alta de la región

La República Dominicana registró 157.23 reportes y avisos por cada 10,000 habitantes en 2025, la segunda tasa más alta entre los países de América Latina y el Caribe incluidos en el índice.

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La tasa había sido de 90.66 en 2023 y de 69.14 en 2024. El informe también documentó fluctuaciones en los reportes remitidos al Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados de Estados Unidos, conocido como NCMEC.

Los reportes vinculados con República Dominicana pasaron de 79,020 en 2024 a 181,140 en 2025. El informe señala que el cambio entre ambos años superó los 100,000 reportes.

Los datos sobre material de abuso sexual infantil relacionados con el país se limitaron a reportes del NCMEC y a información sobre posesión de archivos en redes de intercambio. El documento no contó con datos de alojamiento procedentes de INHOPE ni de la Internet Watch Foundation.

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Los reportes sobre República Dominicana remitidos al Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados alcanzaron los 181,140 casos en 2025. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Childlight indicó que la tasa elevada sugiere un alto nivel de actividad preocupante vinculada con este material en plataformas tecnológicas por parte de usuarios en República Dominicana. El reporte añade que se necesita una mayor exploración con fuentes de datos de la región para comprender el grado de daño.

El Salvador superó el promedio de América Latina y el Caribe

El Salvador registró una tasa de 58.60 reportes y avisos por cada 10,000 habitantes. El dato estuvo por encima del promedio regional de 52.1.

Costa Rica alcanzó una tasa de 42.19. El informe señala que, en 2024, el país registró un aumento en el volumen de material alojado según los datos de INHOPE.

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Ese incremento elevó en 10% la proporción regional correspondiente a Costa Rica frente al año anterior, de acuerdo con el análisis de Childlight.

En Guatemala, la tasa fue de 39.89 reportes y avisos por cada 10,000 habitantes. Nicaragua registró 34.58 y Honduras, 30.90.

El informe advierte que los registros bajos o inexistentes pueden reflejar una capacidad limitada de detección o de reporte, y no necesariamente niveles bajos de daño.

El Salvador sobrepasó el promedio regional con una tasa de 58.60 avisos de abuso sexual infantil por cada 10,000 habitantes. (Cortesía: CBS)

Las encuestas muestran otra dimensión de la explotación y el abuso sexual infantil

Las encuestas representativas permiten estimar la frecuencia de la explotación y el abuso sexual infantil en la población general. Los datos sobre material de abuso sexual infantil muestran, en cambio, el volumen y la escala relativa del contenido detectado o reportado dentro de la cobertura de cada fuente.

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En América Latina y el Caribe, Childlight estimó que el 23% de las mujeres y el 17.6% de los varones experimentó alguna forma de explotación o abuso sexual infantil fuera de internet antes de los 18 años.

En relación con los abusos facilitados por tecnología, el 11.4% de los niños de la región reportó solicitudes sexuales en línea durante el año previo a la recolección de datos.

La exposición a contenido sexual no deseado alcanzó al 16.2% de los niños en América Latina y el Caribe. Para estas estimaciones, el índice analizó 15 estudios de nueve países.

El análisis de las formas de explotación y abuso sexual infantil fuera de internet reunió 92 estudios realizados en 23 países de la región.

Los sistemas policiales reportaron brechas de recursos y acceso a información

Entre los 24 países y territorios de América Latina y el Caribe que respondieron la encuesta sobre fortalecimiento de sistemas, el 83.3% informó que disponía de una capacidad investigativa especializada en explotación y abuso sexual infantil.

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Childlight estimó que el 23% de las mujeres de América Latina y el Caribe experimentó abuso sexual infantil fuera de internet antes de los 18 años. (Imagen Ilustrativa)

A la vez, el 41.7% reportó que no tenía analistas dedicados a las investigaciones sobre abuso sexual infantil en línea. Otro 8.3% indicó que no sabía si contaba con esa capacidad.

La evaluación sobre capacidad forense digital mostró que el 25% de los países y territorios encuestados podía procesar todos los casos de explotación sexual infantil en línea dentro de 12 meses.

El 20.8% indicó que tenía capacidad para procesar hasta una cuarta parte de los casos durante ese período. El 16.7% reportó una capacidad inexistente o limitada.

Childlight señaló que estos resultados sugieren que numerosas jurisdicciones pueden enfrentar dificultades para examinar pruebas digitales y responder al aumento del volumen y la complejidad de las investigaciones relacionadas con delitos facilitados por tecnología.

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Las rutas de derivación y las líneas de denuncia inciden en la respuesta

El 45.1% de los 54 países y territorios de América Latina y el Caribe evaluados recibía de forma indirecta las derivaciones del NCMEC. Esos reportes llegaban primero a otra organización, como una embajada o un socio internacional de las fuerzas de seguridad.

La exposición a contenido sexual no deseado en plataformas digitales afectó al 16.2% de los niños en la región. (Cortesía: Grupo SIPSE)

El informe señala que esa modalidad puede llevar a que las autoridades no reciban ni revisen todos los reportes vinculados con sus países. También puede limitar su visibilidad sobre la forma en que las entidades intermediarias clasifican, evalúan y priorizan las denuncias.

La red INHOPE mostró diferencias en los tiempos de retiro del material. En los países donde había una línea miembro, la primera retirada se lograba en un promedio de 1.4 días.

En los países donde se detectaba contenido alojado sin una línea miembro, el promedio para la primera retirada era de 41 días. Childlight sostuvo que esa diferencia muestra el valor de los sistemas de denuncia y retiro de contenido especializado.