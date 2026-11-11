Estados Unidos batirá en 2026 su tercer récord seguido de consumo de electricidad, con la IA como motor

El consumo de electricidad en Estados Unidos alcanzará un récord de 4.306 mil millones de kilovatios hora en 2026. (REUTERS/Priyanshu Singh/File Photo)

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El consumo de electricidad en Estados Unidos llegará a un récord de 4.306 mil millones de kilovatios hora en 2026 y a unos 4.370 mil millones en 2027, según la Administración de Información de Energía (EIA), el organismo estadístico del Departamento de Energía.

En 2025 el consumo fue de 4.216 mil millones, también un máximo histórico. Si la proyección se cumple, 2026 será el tercer año consecutivo de récord, según Reuters sobre el informe que la EIA publicó el 10 de noviembre.

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La agencia atribuye el aumento sobre todo a los centros de datos dedicados a la inteligencia artificial y a que hogares y empresas usan más electricidad y menos combustibles fósiles para calefacción y transporte.

La demanda de los centros de datos para inteligencia artificial impulsa el alza en el consumo energético nacional. (REUTERS/Dado Ruvic)

El texto de la EIA explica el alza de otro modo: señala como causas la demanda del sector comercial, que agrupa comercios, oficinas y otros servicios, y las altas temperaturas del último verano.

El sector comercial pasará a los hogares

Las ventas de electricidad al sector comercial llegarán en 2026 a 1.557 mil millones de kilovatios hora, según las tablas de la EIA. Los hogares consumirán 1.546 mil millones, de modo que el sector comercial quedará por encima del residencial.

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Ambos superan sus marcas de 2025: 1.503 mil millones para el comercio y 1.519 mil millones para las viviendas. La industria, con 1.061 mil millones, quedará apenas debajo de su máximo de 2000, de 1.064 mil millones.

Las ventas de electricidad al sector comercial superarán el consumo de los hogares en 2026. (REUTERS/Dylan Martínez)

En 2027 la brecha se ampliará. La EIA proyecta 1.600 mil millones para el sector comercial y 1.539 mil millones para el residencial, que bajará por un verano que prevé más templado. La industria subiría a 1.086 mil millones, un nuevo récord.

La generación de las compañías eléctricas llegará a casi 4.390 mil millones de kilovatios hora en 2026, un 2,7% más que el máximo anterior. En 2027 crecerá más despacio, un 1,2%, según la agencia.

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Las renovables cubren buena parte del aumento

La EIA prevé que la energía solar a gran escala pase de aportar el 7% de la electricidad en 2025 al 8% en 2026 y a casi el 10% en 2027. El viento subirá del 11% al 12%. Entrarán en servicio 72 gigavatios de nueva capacidad solar y 20 de eólica entre este año y el próximo.

El gas natural seguirá cerca del 40% de la generación y la energía nuclear en el 18%. El carbón caerá del 17% al 15% hacia 2027, con el retiro previsto de 13 gigavatios de plantas hasta fines de ese año.

La participación del carbón en la matriz eléctrica caerá al 15% hacia 2027 ante el retiro de plantas. (REUTERS/Vincent West)

La tarifa residencial promedio subirá de 17,2 centavos de dólar por kilovatio hora en 2025 a 18,2 centavos en 2026 y a 18,7 centavos en 2027, de acuerdo con las proyecciones de la agencia, un aumento de más de 5% en el primer salto.

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La pausa a nuevos centros de datos ya movió las previsiones. En agosto de 2026, la EIA redujo su estimación de crecimiento de la carga eléctrica de Texas en 2027 del 14% al 6%, tras el anuncio del gobernador del estado, el 3 de agosto, de frenar el desarrollo de nuevos centros de datos, según Reuters.

Empresas que construyen centros de datos para IA pagarían USD 380 millones más en intereses

Los desarrolladores de centros de datos para inteligencia artificial afrontarían al menos USD 380 millones adicionales en intereses al refinanciar en 2027 USD 13.400 millones de deuda a tasa fija, según BloombergNEF.

Los desarrolladores de centros de datos para inteligencia artificial afrontarán 380 millones de dólares adicionales en intereses en 2027. (REUTERS/Noah Berger for AWS/Archivo)

El cálculo supone que los rendimientos del Tesoro estadounidense permanezcan en los niveles de octubre de 2026, lo que elevaría las tasas 2,85 puntos porcentuales.

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El mayor costo llega mientras los prestamistas revisan los proyectos de IA y sus flujos de caja. Goldman Sachs prevé que los grandes proveedores de nube emitan USD 420.000 millones de deuda en 2027. Moody’s alerta sobre vencimientos que presionarán a deudores débiles.