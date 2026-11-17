Un boxeador perdió por KO y fue trasladado directamente al hospital

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El boxeador irlandés Lee Reeves murió a los 31 años, tres meses después de sufrir una lesión cerebral durante una pelea de peso superligero ante Gary Cully en el 3Arena de Dublín. El púgil de la ciudad de Limerick permanecía en coma inducido desde el nocaut que sufrió el 1 de agosto y había sido sometido a una operación de urgencia.

Reeves cayó dos veces en el décimo asalto del combate, que iba a definir el título vacante celta de la Junta de Boxeo de Irlanda. Tras perder el conocimiento, fue retirado del ring en camilla y trasladado a un hospital, donde quedó internado en estado crítico pero estable.

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El boxeador murió acompañado por su familia. Medios de Limerick informaron que había contraído una infección durante el fin de semana, en medio de su recuperación. La promotora Queensberry Promotions confirmó la muerte del deportista y expresó su pesar por la noticia. “En Queensberry estamos consternados por el fallecimiento de Lee Reeves”, señalaron desde la organización. “Lee era un boxeador de inmenso talento, además de un verdadero ejemplo a seguir y una inspiración para su comunidad”, agregaron en el comunicado.

Frank Warren, director de Queensberry Promotions, también le dedicó un mensaje. “Esta es una noticia desgarradora. Lee era un joven excelente y un orgullo para este deporte. Lo echaremos mucho de menos, y mis pensamientos y oraciones están con su familia y todos los que lo amaron”, afirmó.

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El mensaje de Gary Cully, su rival aquella noche de agosto

Reeves había iniciado su carrera profesional en noviembre de 2018. Su registro fue de 16 victorias y dos derrotas, con 11 nocauts, tras haber sido cinco veces campeón nacional amateur. El zurdo, que medía 1,80 metros, disputó parte de sus primeras peleas profesionales en Canadá y Colombia antes de presentarse en Reino Unido e Irlanda.

Cully, quien fue su rival en aquella pelea de agosto, publicó un homenaje en Instagram. Ambos se conocían desde los campeonatos nacionales y habían compartido entrenamientos en Dublín.

“Compartimos el ring en agosto, pero llevamos saliendo desde hace años”, escribió el boxeador. “Todavía recuerdo los días en el estadio cuando solía ver a Lee en los campeonatos nacionales, en una categoría de peso superior a la mía, y siempre me impresionaban sus peleas y su llamativo atuendo”.

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El púgil recordó además algunos encuentros fuera de competencia. “Luke Thomas y yo solíamos molestarlo para que nos sacara un MC cuando estábamos en Dublín en el campo de entrenamiento y siempre eran geniales”, añadió. Cully cerró su mensaje con una despedida: “Qué persona y qué caballero. Nunca hubo nada malo entre nosotros, campeón. No puedo creer que esté escribiendo esto, pero descansa en paz, hermano”.

Lee murió a sus 31 años

Fuera del boxeo, Lee Reeves era embajador y voluntario de Limerick Treaty Suicide Prevention, una organización dedicada a la prevención del suicidio. También había puesto el foco en la salud mental de los jóvenes y prestó servicio como soldado en el 12.º Batallón con base en Limerick.

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Catherine Slattery, amiga de la familia y concejala de la ciudad, subrayó esa faceta. “Limerick es un lugar muy triste esta noche con la pérdida de Lee Reeves. Lee no solo fue un boxeador que destacó en su carrera, sino también un defensor de la salud mental que puso de relieve la importancia de la salud mental y cómo puede afectar a los jóvenes”, declaró.

Slattery recordó que Reeves respaldaba a organizaciones locales y que había recibido una recepción oficial por su vínculo con la ciudad. “Lee era un hombre muy orgulloso de Limerick, amaba Limerick y a su gente, y aprovechaba cualquier oportunidad que tenía para promocionar Limerick”, sostuvo. También se refirió a la relación del boxeador con sus familiares. “Lee amaba a su familia, estaba muy orgulloso de su padre, Tony, y adoraba a sus hermanas, sobrinas y sobrinos, quienes a su vez lo adoraban a él”.

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Jonathan O’Brien, exboxeador, entrenador y amigo de Reeves, había difundido actualizaciones sobre su evolución y organizó una campaña de recaudación para contribuir con los gastos médicos. Tras su muerte, compartió una fotografía junto al púgil. “Adiós, hijo, descansa en paz. Luchaste con todas tus fuerzas hasta el final. Te queremos mucho”, escribió. “Descansa en paz junto a tu madre y tu hermano, que te esperan en las puertas del cielo. Cuida de tus hermanas y tu padre, dales la fuerza para superar esto”.

Jessie Reeves, una de las hermanas del boxeador, también publicó un mensaje: “Nos vemos al otro lado, hermano. No tengo palabras para esto. Te quiero infinitamente, El Champo”. La organización Limerick Treaty Suicide Prevention lo despidió con una imagen de una vela encendida y un breve texto: “Descansa en paz, Lee Reeves, nuestro embajador”.

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