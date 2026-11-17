Los demandantes solicitaron sanciones judiciales contra Meta por ocultar informes sobre el impacto de las redes sociales en menores de edad. (EFE/EPA/ADAM VAUGHAN)

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Los abogados de miles de personas y distritos escolares que demandan a Meta pidieron a un juez federal que sancione a la empresa. Sostienen que usó el secreto entre abogado y cliente para ocultar pruebas sobre el daño de Instagram y Facebook a los adolescentes, según informó la agencia Reuters.

El escrito se presentó el viernes 13 de noviembre ante el Tribunal de Distrito del Norte de California, en Oakland. La jueza Yvonne Gonzalez Rogers supervisa cerca de 4.300 casos reunidos en un solo proceso federal, que reclama por plataformas diseñadas para generar adicción y que habrían causado depresión y ansiedad en jóvenes.

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Los demandantes afirman que Meta marcó como confidenciales documentos de alto valor para el caso y que sus abogados “manipulaban activamente” el registro de pruebas. Como sanción, piden que la jueza informe al jurado sobre esa conducta en el juicio de febrero y limite la capacidad de Meta para cuestionar el uso de esas pruebas.

Meta determinó que cerca del 93% de los documentos revisados recientemente contenía tachaduras o bloqueos indebidos. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

El 93% de los documentos revisados estaba mal retenido

En octubre, tras las críticas de la jueza a algunas tachaduras, Meta aceptó revisar de nuevo miles de documentos que había retenido. Un perito especial controla sus decisiones. La empresa revisa 20.000 documentos por semana y debe terminar antes de fin de año.

Según el escrito, Meta determinó hasta ahora que cerca del 93% de los documentos estaba tachado o retenido de forma indebida. Los demandantes recibieron decenas de miles de archivos nuevos a tres meses del próximo juicio, material que debían tener más de un año y medio antes según los plazos del tribunal.

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La magistrada retirada Suzanne Segal, que actúa como perita especial y revisa una muestra de lo que Meta sigue considerando confidencial, encontró que más documentos debían entregarse. Segal no respondió de inmediato a la consulta de Reuters.

Los abogados de los distritos escolares describen además lo que llaman una cultura de abuso del privilegio: citan gorras de regalo corporativo del equipo de cuentas para adolescentes de Instagram que llevaban impreso “a/c priv”, abreviatura de privilegio entre abogado y cliente.

La perita especial Suzanne Segal resolvió que la empresa tecnológica debe liberar más archivos clasificados bajo confidencialidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La respuesta de Meta y el próximo juicio

Un vocero de Meta calificó la moción como “nada más que una táctica de litigio” de los abogados de los demandantes, que busca convertir “disputas rutinarias” sobre la entrega de pruebas en una ventaja ante el jurado. Los abogados de la empresa dijeron a la jueza que actuaron de buena fe al retener o tachar documentos.

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Meta ya había defendido ese proceso en documentos judiciales de marzo. Allí sostuvo que su nueva revisión fue voluntaria y que los archivos liberados son una fracción pequeña de los más de 2,4 millones que entregó durante la etapa de pruebas.

Las disputas por documentos que Meta consideró confidenciales se repitieron en juicios de todo el país. Los informes internos, correos y mensajes de la empresa fueron parte central de las pruebas que los demandantes presentaron en los juicios realizados hasta ahora.

La pelea se agravó durante la preparación del próximo juicio federal, que pondrá a prueba el reclamo de un distrito escolar contra Meta, Google, TikTok y Snap. El caso es “In Re: Social Media Adolescent Addiction/Personal Injury Products Liability Litigation”, número 4:22-md-03047. Meta debe completar su revisión de documentos antes de que termine el año.

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Meta rechazó las acusaciones de los demandantes y afirmó que actuó de buena fe en la entrega del material probatorio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Italia multa a Meta por acceder sin permiso a fotos de usuarios

Italia sancionó a Meta con 805 millones de euros por acceder sin consentimiento a fotos, videos y metadatos de unos 20 millones de usuarios de Facebook en Android, a través de una función de sugerencias que usaba el contenido de la galería del teléfono.

El Garante italiano determinó que el permiso solicitado era genérico y no informaba claramente su uso real, lo que vulnera el artículo 122 del Código de Privacidad.

Meta deberá desactivar la función por defecto en 60 días y pedir un consentimiento específico y separado para activarla nuevamente.