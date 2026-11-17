EVOX Productions demandó a ByteDance por el presunto uso no autorizado de 7.095 fotos automotrices para entrenar el modelo Seedream. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

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EVOX Productions, una empresa californiana de fotografía automotriz, demandó a ByteDance, la dueña de TikTok, por copyright. Sostiene que ByteDance copió 7.095 de sus fotos sin permiso y las usó para entrenar Seedream, su generador de imágenes con inteligencia artificial (IA), según la denuncia presentada el 29 de octubre de 2026.

El caso tramita en el Tribunal de Distrito para el Distrito Central de California, con el número 5:26-cv-06428. Los acusados son ByteDance Inc. y ByteDance Ltd. La denuncia plantea dos cargos: infracción directa de derechos de autor e infracción contributiva, es decir, responsabilidad por lo que hagan los usuarios de Seedream.

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EVOX afirma que tiene más de dos millones de fotografías protegidas y que invirtió unos USD 56 millones en su biblioteca durante tres décadas. Vende licencias a empresas del sector automotor y, por imagen, a través del sitio EvoxStock.com.

La compañía de fotografía invirtió 56 millones de dólares durante tres décadas para desarrollar su catálogo de imágenes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una descarga detectada en abril

Según la denuncia, el 10 de abril de 2026 una revisión de los registros de sus servidores mostró que ByteDance había entrado sin autorización a EvoxStock.com y copiado las 7.095 imágenes. Un anexo de unas 100 páginas las lista junto con sus números de registro de derechos de autor.

EVOX dice que cree, sin aportar una prueba directa, que ByteDance usó esas fotos para ampliar la base de datos con la que entrenó Seedream. Cita un texto de ByteDance sobre Seedream 4.0 que menciona una “recuperación de datos basada en HTML” y lo interpreta como una admisión de que recopiló imágenes de internet.

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La empresa presenta comparaciones entre sus fotos y imágenes que atribuye a Seedream 4.5, generadas a partir de texto: un Audi Sportback 2021, un Audi TT Coupe 2021 y una Chevrolet Silverado 2021. Alega que replican encuadre, iluminación, fondo blanco y sombra bajo el vehículo.

EVOX dice que cree que ByteDance usó esas fotos para ampliar la base de datos con la que entrenó Seedream. (Europa Press)

El reclamo: hasta USD 150.000 por obra

EVOX pide la “indemnización máxima por cada obra infringida”, y alternativamente sus daños reales y las ganancias de ByteDance, además de intereses y costas. Según la denuncia, una licencia de una sola foto puede superar los USD 1.300, mientras que Seedream puede reproducir una imagen similar por unos centavos.

La ley fija hasta USD 150.000 por obra cuando la infracción es deliberada. Music Business Worldwide calculó que, con 7.095 imágenes, el techo teórico pasaría de USD 1.000 millones. El medio advierte que no está garantizado: las fotos están registradas en grupos y muchas comparten un mismo número de registro.

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La ley establece indemnizaciones de hasta 150.000 dólares por cada obra en casos de infracción deliberada de propiedad intelectual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esa pregunta pesa en el cálculo final. Según el recuento del sitio especializado Copyright Now, el anexo abarca 860 registros. La denuncia sostiene que cada imagen tiene “valor económico independiente”, un argumento que los tribunales han considerado al decidir si obras registradas juntas cuentan por separado.

Otra demanda de una serie contra empresas de IA

El escrito no fija una cifra de daños ni pide expresamente que un juez ordene a ByteDance dejar de ofrecer Seedream. También sostiene que el propio modelo es una obra derivada de las fotos, porque contendría una copia matemática comprimida de ellas. ByteDance no había respondido públicamente en las fuentes consultadas.

El litigio contra ByteDance constituye la quinta demanda por derechos de autor que EVOX promueve contra firmas tecnológicas. (EFE/EPA/RITCHIE B. TONGO)

Según el sitio chatgptiseatingtheworld.com, que sigue las demandas de derechos de autor contra la IA, EVOX ya demandó antes a la Universidad de Stanford, Stability AI y Midjourney. La de ByteDance es la última. En los documentos revisados no consta una fecha para la primera audiencia ni la respuesta de ByteDance.

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El escrito incorpora diez demandados no identificados, citados como Does 1 a 10, y EVOX pidió un juicio por jurado. La empresa está constituida en Delaware y tiene su sede principal en Chino, California.

El expediente suma 119 páginas, con 18 de demanda y unas 100 de anexo que enumera las fotos y sus registros. El listado identifica las obras reclamadas, pero no acredita por sí solo su uso para entrenar Seedream.