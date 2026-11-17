Los registros de la red de bitcoin confirmaron que una dirección vinculada a la intrusión recibió cerca de 15.700 dólares en tres transferencias (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Hackers desviaron el trabajo de las máquinas de poco más de una docena de clientes de Luxor, una empresa de servicios para la minería de bitcoin, y cobraron las ganancias que les correspondían. El director ejecutivo de la compañía, Nick Hansen, atribuyó el ataque del fin de semana a una “sofisticada vía habilitada por IA”, sin explicar cómo.

La intrusión comenzó alrededor de las 18:00 del sábado 14 de noviembre, hora del Pacífico de Estados Unidos, según Hansen. Los atacantes entraron por Commander, el programa con el que Luxor permite a sus clientes vigilar sus equipos de minería y cambiar sus ajustes a distancia.

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Con ese acceso, los intrusos apuntaron las máquinas hacia OCEAN, otro grupo de minería. Los mineros se organizan en esos grupos para sumar su capacidad de cómputo y repartirse las recompensas en bitcoin. Al cambiar el destino, los equipos siguieron encendidos y gastando electricidad, pero el pago fue para otro.

Luxor informó el domingo que su sistema de monitoreo detectó el desvío, que corrigió Commander en dos horas y que empezó a devolver las máquinas a su configuración original. La empresa aseguró que no se filtraron datos y que sus otros servicios no se vieron afectados. También prometió pagar a cada cliente lo que habría ganado sin el ataque.

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Cuánto cobró el atacante

Las primeras versiones decían que el atacante no había ganado nada. Los registros públicos de la red de bitcoin lo desmintieron. Según CoinDesk, una dirección señalada por la empresa de alojamiento CoreX Hosting recibió tres pagos de OCEAN por unos 0,243 bitcoins, cerca de USD 15.700. Ninguno se había movido hasta la mañana del lunes.

El cobro llegó incluso después de frenar el desvío por una regla del grupo de minería: el trabajo ya entregado sigue contando para repartos posteriores durante un período. Las máquinas no necesitan hallar el bloque ganador ni seguir conectadas para que lleguen pagos.

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Una dirección asociada a la intrusión cobró 0,243 bitcoins, una suma equivalente a casi 15.700 dólares (REUTERS/Edgar Su/Ilustración/Archivo)

El volumen es objeto de disputa. Un usuario de redes identificado como GalaxyMind estimó 64.000 máquinas y 13 exahashes por segundo, una medida de potencia de cálculo. La firma de seguridad CoinSpect calculó que eso equivalía a cerca del 1,5% de toda la capacidad de la red.

Hansen sí habló de la dimensión del desvío a The Block: unos 13 exahashes en total, equivalentes a unos USD 20.000 por hora. Dijo que el incidente “no fue un golpe importante” en bitcoins, pero que resultó muy visible porque las transacciones de bitcoin son públicas.

El argumento de los ataques con IA

Hansen sostuvo que cualquier empresa de cierto tamaño, “especialmente en cripto”, está “inundada de ataques habilitados por IA”. Según él, modelos de IA a los que se les quitaron las barreras de seguridad, conocidos como “abliterated”, buscan fallas las 24 horas y las aprovechan casi al instante.

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La empresa respondió comprando sus propios procesadores gráficos para ejecutar esos modelos con fines defensivos, según Decrypt. También frenó casi todo el desarrollo de funciones nuevas para renovar claves de acceso, actualizar sistemas y corregir fallas recién divulgadas.

El director ejecutivo Nick Hansen atribuyó el acceso no autorizado a modelos de inteligencia artificial sin filtros de seguridad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ni Hansen ni la empresa mostraron pruebas de que los atacantes usaran IA. CoinDesk señaló que, en incidentes de seguridad de bitcoin de los últimos meses, la presencia de la IA se mencionó a menudo con evidencia incompleta. Citó el robo de hasta USD 114 millones por una falla en el firmware de una billetera física, que su fabricante Coinkite creyó que modelos de IA pudieron ayudar a encontrar.

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Luxor había recaudado USD 16 millones el mes pasado en una ronda liderada por CMT Digital, según The Block. En septiembre lanzó una unidad para ofrecer su infraestructura a empresas de IA. La compañía prometió publicar pronto un análisis completo del incidente, que debería aclarar cómo entraron los atacantes y cuánta capacidad se desvió realmente.