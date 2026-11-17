El informe oficial no incluyó detalles sobre marcas, modelos ni provincias donde se registraron los automóviles sustraídos. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los sedanes, registrados en las estadísticas oficiales bajo la categoría de “carros”, concentraron la mayor incidencia de robos de vehículos de cuatro ruedas en República Dominicana durante el período comprendido entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de 2026.

De acuerdo con los datos del Departamento de Información y Estadísticas, los carros representaron el 55 % de los casos reportados en el tercer trimestre del año. Los datos indican que 44, de un total de 80 vehículos sustraídos, fueron sedanes.

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La cifra coloca a este tipo de automóvil muy por encima de los camiones, que acumularon 14 denuncias, equivalentes al 17 %; y de las camionetas y jeepetas, con 11 casos cada una, para un 14 % respectivamente.

La información disponible no desglosa las marcas, modelos, años de fabricación ni las provincias donde ocurrieron los hechos. Tampoco precisa si los vehículos fueron recuperados, si hubo personas apresadas o cuáles fueron los métodos empleados para cometer los robos.

Sin embargo, los registros más recientes incluidos en el informe reflejan que el robo de automóviles continúa siendo la modalidad con mayor peso dentro de los casos de vehículos de cuatro ruedas denunciados ante las autoridades.

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El domingo sumó 16 denuncias de robo vehicular y encabezó los registros semanales con el 20 % del total de casos. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

El comportamiento de los robos también muestra una mayor concentración durante los fines de semana. El domingo fue el día con más reportes, al sumar 16 casos, equivalentes al 20 % del total trimestral. Le siguió el sábado, con 13 denuncias, lo que representa el 16 %, mientras que los jueves registraron 12 hechos, para un 15 %.

Los miércoles y viernes contabilizaron 11 robos cada uno, un 14 % por jornada. En tanto, los martes se produjeron nueve casos, el 11 %, y los lunes ocho, para un 10 %. La distribución sugiere que más de un tercio de los robos reportados —29 de los 80 casos— ocurrió entre sábado y domingo.

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El horario de madrugada concentra igualmente la mayor cantidad de incidencias. Entre las 12:00 de la medianoche y las 5:59 de la mañana fueron reportados 29 robos, cifra que representa cerca del 36 % de los casos registrados. En el rango de 12:00 del mediodía a 5:59 de la tarde ocurrieron 18 hechos, y en el horario de 6:00 de la tarde a 11:59 de la noche se reportó igual número.

El Código Penal dominicano castiga la sustracción de vehículos y prevé mayores sanciones ante agravantes como violencia o uso de llaves falsas./ (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante la mañana, entre las 6:00 y las 11:59, se produjeron 15 robos de vehículos. Estos datos apuntan a que la madrugada constituye la franja de mayor riesgo para propietarios de sedanes y otros automóviles, especialmente durante los fines de semana.

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En República Dominicana, la sustracción de un vehículo puede ser perseguida como robo conforme al Código Penal. El artículo 379 define este delito como la sustracción fraudulenta de una cosa que no pertenece a quien la toma. La pena puede aumentar cuando concurren circunstancias agravantes, como violencia, amenazas, actuación de varias personas, porte de armas, escalamiento o el uso de llaves falsas.

El Código Penal contempla además sanciones correccionales para robos que no estén comprendidos en modalidades agravadas, sin perjuicio de que la calificación jurídica final dependa de las circunstancias de cada expediente, las pruebas reunidas por el Ministerio Público y la decisión final de los tribunales.

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