El país recibe USD 11.232 millones enviados por migrantes entre enero y octubre, un 10,79% más. (FOTO: Proceso HN)

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Las remesas representan 56 de cada 100 dólares que ingresan a Honduras en concepto de divisas, frente a los 37 que aportan las exportaciones, según advirtió Amparo Canales, economista del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh), organización de análisis económico. Ambas fuentes concentran el 93% de los ingresos de divisas considerados en su comparación.

La importancia de estos recursos quedó expuesta por Canales, quien señaló que una parte considerable de las divisas que circulan en la economía nacional depende del dinero enviado por los hondureños residentes en el extranjero.

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El peso de las remesas supera al de las exportaciones como fuente individual de ingreso de moneda extranjera, una situación que refleja la relevancia económica de la migración hondureña y de los recursos que las familias reciben desde otros países.

Las cifras más recientes del Banco Central de Honduras (BCH) muestran el crecimiento de estos envíos. Entre enero y octubre de 2026, el país recibió aproximadamente USD 11.232 millones en remesas, frente a los USD 10.138 millones registrados durante el mismo período de 2025.

El comportamiento confirma que las transferencias de los hondureños en el exterior mantienen una tendencia ascendente, incluso en un escenario internacional marcado por cambios en las políticas migratorias y condiciones económicas que pueden influir en la capacidad de los migrantes para enviar dinero a sus familiares.

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Influencia de las remesas

Canales explicó que el flujo de remesas es uno de los factores que contribuyen a mantener la disponibilidad de divisas en el mercado hondureño, lo que tiene consecuencias directas sobre el funcionamiento de la economía.

Los dólares que ingresan al país mediante estas transferencias forman parte de los recursos disponibles para atender distintas necesidades, entre ellas el pago de importaciones, las operaciones comerciales y otras obligaciones que requieren moneda extranjera.

Honduras depende de las compras internacionales para abastecerse de combustibles, medicamentos, maquinaria, alimentos, materias primas y otros productos necesarios para el consumo y la actividad productiva.

La economista advirtió que, si estos recursos dejaran de ingresar en los niveles actuales, el país enfrentaría mayores dificultades para mantener el equilibrio en el mercado cambiario y atender sus compromisos externos.

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Estados Unidos continúa siendo el principal origen del dinero enviado a las familias hondureñas. (FOTO:El Heraldo)

El BCH también destacó la contribución de las remesas al fortalecimiento de la posición externa del país. En su balance semanal al 22 de octubre de 2026, las reservas internacionales netas alcanzaron USD 11.595,1 millones, con una cobertura equivalente a 6,7 meses de importaciones de bienes y servicios.

La relación entre remesas, reservas y estabilidad cambiaria explica por qué las transferencias enviadas por los migrantes tienen un impacto que va más allá de la economía de cada hogar.

Convertir las remesas en ahorro e inversión

Además de su contribución al ingreso de divisas, las remesas representan una fuente de recursos para miles de familias que dependen de los envíos de parientes residentes principalmente en Estados Unidos. El dinero recibido suele utilizarse para cubrir gastos cotidianos: alimentación, vivienda, educación, salud, transporte y pago de deudas.

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Una infografía señala que el 55 por ciento de las remesas en Honduras se destina al consumo cotidiano, mientras que un 24 por ciento financia salud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Especialistas consideran, no obstante, que Honduras necesita ampliar las alternativas para que una parte de esos recursos pueda destinarse al ahorro y la inversión.

Entre las opciones señaladas figuran la adquisición de viviendas, el financiamiento de pequeños negocios, la formación de patrimonio familiar y el acceso a instrumentos de ahorro que permitan aprovechar los ingresos recibidos desde el extranjero.

El objetivo sería que las remesas no se conviertan únicamente en un mecanismo para cubrir necesidades inmediatas, sino que también contribuyan a mejorar las condiciones económicas de las familias a largo plazo.