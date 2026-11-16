Meta, la dueña de Instagram, no dijo si la extenderá a otros países. REUTERS/Dado Ruvic

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Instagram anunció que los creadores de contenido podrán agregar enlaces de afiliado de Amazon directamente en sus Reels y publicaciones del feed, hasta 30 productos por video y 20 por publicación. Cada compra hecha a través de esos enlaces le dará una comisión a quien los publicó.

Un enlace de afiliado es una dirección web que identifica al creador que recomendó un producto, de modo que Amazon le pague un porcentaje cuando alguien compra. Hasta ahora, los creadores compartían esos vínculos en historias, mensajes privados o en la biografía de su perfil.

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La función llega por ahora solo a Estados Unidos. Según Wired, los creadores deben ser adultos residentes en ese país, con una cuenta profesional y más de 1.000 seguidores. Engadget informó que Meta, la dueña de Instagram, no dijo si la extenderá a otros países.

Instagram anunció que los creadores de contenido podrán agregar enlaces de afiliado de Amazon directamente en sus Reels y publicaciones del feed. REUTERS/Dado Ruvic

Para activarla, el creador conecta su cuenta de Instagram con su cuenta de influenciador de Amazon desde la sección de monetización del panel profesional, según TechCrunch. Después, la red social agrega sola el enlace de afiliado cuando se etiqueta un producto de Amazon, aunque el creador pegue un enlace común.

Quién cobra y cómo se ve el enlace

Instagram afirmó que agregar los productos es gratis y que no cobra comisión ni cargos por transacción. Amazon sigue pagando las comisiones, y el creador puede ver la tasa estimada de cada producto antes de sumarlo a su contenido.

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Wired describió un ejemplo que compartió Meta: una mujer se maquilla frente a la cámara y, sobre su nombre, aparece una pequeña imagen del producto. Al tocarla se abre una página dentro de Instagram con el precio. Si el usuario toca el artículo, la app lo lleva a Amazon para completar la compra.

Instagram afirmó que agregar los productos es gratis y que no cobra comisión ni cargos por transacción. REUTERS/Dado Ruvic

Meta dijo a TechCrunch que los enlaces puestos directamente en Reels y publicaciones reciben cerca del doble de clics que los de la biografía. Cabe señalar que esa cifra es de la propia compañía.

Meta promete que el feed no se llenará de ventas

Megan Buckley, portavoz de Instagram, respondió a Wired sobre el efecto en los usuarios. “No esperamos una afluencia repentina de contenido de compras”, dijo. Agregó que los sistemas de recomendación seguirán mostrando contenido según los intereses de cada persona.

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Durante años, Instagram permitió un solo enlace en la biografía. Eso impulsó servicios externos como Linktree, donde los creadores reunían varios vínculos en una página. En 2023 la red amplió el límite a cinco enlaces, según Wired.

La compañía no precisó cuándo ni dónde ampliará la función. REUTERS/Dado Ruvic

En marzo, Meta presentó herramientas de afiliados en la conferencia Shoptalk. Nicola Mendelsohn, directiva de Meta, dijo entonces que “la era del enlace en la biografía por fin terminó”, según Retail Dive. Para Facebook, la empresa anunció a Amazon como primer socio en Estados Unidos, con Temu y eBay previstos para más adelante.

Engadget señaló que estos enlaces también dan a Meta información sobre los intereses de sus usuarios. Wired planteó que la medida podría molestar a quienes ya reciben mucha publicidad en internet. Meta lanzó el cambio justo antes del Black Friday y de la temporada de compras de fin de año.

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Por ahora, la compañía no precisó cuándo ni dónde ampliará la función. Solo los creadores de Estados Unidos que cumplen los requisitos pueden conectar su cuenta de Amazon.

Amazon es una corporación multinacional de tecnología y comercio electrónico fundada por Jeff Bezos. REUTERS/Dado Ruvic

Qué es realmente Amazon

Amazon es una corporación multinacional de tecnología y comercio electrónico fundada por Jeff Bezos. Lo que comenzó en el garaje de Bezos en el estado de Washington como una modesta librería en línea, se transformó rápidamente bajo su liderazgo en la tienda minorista de internet más grande del mundo, vendiendo prácticamente cualquier tipo de producto.

Más allá de revolucionar las compras digitales y la logística global con servicios como Amazon Prime, la empresa se ha expandido para dominar otros sectores clave, destacando especialmente en la computación en la nube a través de Amazon Web Services (AWS) y el entretenimiento digital. Aunque Bezos dejó su puesto como director ejecutivo (CEO) en 2021, continúa guiando la visión general de la compañía desempeñándose como su presidente ejecutivo.

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