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Alemania apabulló a Países Bajos en una nueva jornada de la UEFA Nations League: lo goleó 5-0 en la última fecha de la fase de grupos. El combinado conducido por Jürgen Klopp pisó con fuerza en el Olympiastadion de Berlín y le arrebató el primer puesto de la zona al equipo de Xavi Hernández. A pesar de la goleada, ambos elencos se clasificaron a los cuartos de final del certamen internacional europeo.

Los teutones arribaron al encuentro con la obligación de ganar por goleada, ya que se ubicaban en el tercer escalón del grupo en el inicio de la jornada. La apertura del marcador llegó a los 40 minutos del primer tiempo. Derry Scherhant, quien segundos antes había estrellado un tiro contra el poste, se lució con una notable jugada individual en la que enganchó dentro del área y clavó la pelota en el ángulo.

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Holanda intentó reaccionar en el complemento, pero solo generó peligro en el inicio con un cabezazo de Denzel Dumfries que se fue por encima del travesaño y un remate de Cody Gakpo que despejó el arquero Marc-André ter Stegen. Florian Wirtz convirtió un golazo a los 59 minutos para aumentar la diferencia: hizo pasar de largo a toda la defensa rival con un amague en la frontal del área y sacó un zurdazo que venció la resistencia de Bart Verbruggen.

Juergen Klopp le ganó el duelo a Xavi Hernández en Alemania (REUTERS/Annegret Hilse)

La superioridad de Alemania continuó con un tanto de cabeza de Nico Schlotterbeck tras una pelota parada y un segundo tanto de Wirtz, que definió de primera en el área chica luego de un toque sutil de Brajan Gruda. La actuación, bajo la atenta mirada del ex entrenador Joachim Löw —conquistó el Mundial 2014 ante Argentina— en la tribuna, se selló con la conversión de Gruda, que se hizo cargo de utilizar el dorsal 10 de los germanos.

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El triunfo por goleada del elenco de Jürgen Klopp, que hasta el momento tenía un rendimiento irregular, le permitió escalar al primer puesto del grupo A2 de la Nations League. La singularidad de la zona pasó por el hecho de que tres equipos terminaron con 11 unidades: los germanos, Países Bajos y Grecia, que venció 1-0 a Serbia (descendió a la Liga B con 0 puntos) con un gol de Georgios Masouras. Sin embargo, la diferencia de gol fue clave para delimitar las posiciones definitivas, ya que los teutones quedaron con +8 y Holanda con +4, mientras que los griegos culminaron con -4.

Florian Wirtz se lució con dos goles para encaminar el triunfo de Alemania (REUTERS/Lisi Niesner)

De esta manera, quedaron definidas casi todas las selecciones que disputarán los cuartos de final del certamen (se jugarán en la fecha FIFA de marzo 2027), donde los cruces se definirán mediante un sorteo. En el bombo 1 se encuentran los que terminaron punteros en su zona: Francia, Alemania e Inglaterra. Los británicos escalaron a la cima gracias al triunfo por 3-2 contra España, que forma parte del segundo bombo con Bélgica y Países Bajos.

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La única zona que resta definirse es la 4. Portugal ya se aseguró su lugar al alcanzar la línea de los 12 puntos, aunque definirá su posición final el martes a las 16:45 después de chocar contra Gales. El segundo lugar se pondrá en juego entre Dinamarca (9) y Noruega (6), con la selección de Erling Haaland obligada a imponerse en condición de visitante.

LOS RESULTADOS DE LA UEFA NATIONS LEAGUE DEL DÍA LUNES

Kazajstán 2-2 Eslovaquia

Islas Feroe 1-0 Moldavia

Lituania 2-1 Liechtenstein

Estonia 2-1 Bulgaria

Islandia 3-0 Luxemburgo

Macedonia del Norte 0-3 Eslovenia

Suiza 4-0 Escocia

Grecia 1-0 Serbia

Alemania 5-0 Países Bajos

Gibraltar 1-1 Malta

LOS PARTIDOS DE LA ÚLTIMA JORNADA DE LA UEFA NATIONS LEAGE

Martes 16/11

16.45: Irlanda - Kosovo

16.45: Polonia - Suecia

16.45: Gales - Portugal

16.45: Dinamarca - Noruega

16.45: Bosnia Herzegovina - Rumania

16.45: Israel - Austria

16.45: Ucrania - Georgia

16.45: Hungría - Irlanda del Norte