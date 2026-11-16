El periodista costarricense Camilo Rodríguez Chaverri fue asesinado a balazos este 16 de noviembre de 2026 en Santo Domingo de Heredia.

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El periodista y escritor costarricense Camilo Rodríguez Chaverri fue asesinado a balazos la tarde de este lunes 16 de noviembre de 2026, cuando transitaba en su vehículo por las cercanías de Santo Domingo de Heredia, en un ataque armado que vuelve a poner en discusión la seguridad de quienes ejercen el periodismo en Costa Rica.

El homicidio ocurrió después de las 3:00 p. m., en las inmediaciones de las instalaciones de revisión técnica vehicular Dekra, cerca de la ruta 32.

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Rodríguez se movilizaba en un pick-up rojo cuando fue interceptado por sujetos armados que dispararon en reiteradas ocasiones contra el automotor, provocándole la muerte en el lugar.

Los atacantes presuntamente viajaban en motocicleta y escaparon después de ejecutar el ataque.

La Fuerza Pública acordonó la escena, mientras agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) iniciaron las diligencias para esclarecer las circunstancias del homicidio.

El comunicador viajaba en un pick-up rojo cuando sujetos armados dispararon contra su vehículo en las cercanías de la ruta 32.

¿Quién era Camilo Rodríguez?

Camilo Rodríguez Chaverri desarrolló una extensa trayectoria en el periodismo costarricense, con participación en programas de radio, televisión, prensa escrita y proyectos editoriales.

Su carrera incluyó colaboraciones con distintos medios nacionales y regionales, además de la publicación de numerosos libros relacionados con personajes, comunidades e instituciones del país.

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También incursionó en la política. En 2025 fue designado candidato a diputado por San José con el partido Aquí Costa Rica Manda, de cara a las elecciones nacionales de 2026.

El comunicador se había convertido en una figura polémica por sus denuncias públicas sobre presunta corrupción, narcotráfico y supuestos vínculos entre organizaciones criminales y sectores políticos o empresariales.

Dos hombres en moto habrían propiciado al menos seis balazos a Rodríguez

Críticas contra el Gobierno y presuntos narcotraficantes

Durante los últimos años, Rodríguez utilizó sus redes sociales y espacios de opinión para realizar acusaciones contra distintas figuras públicas.

Entre sus señalamientos estuvieron supuestas relaciones entre personas vinculadas al narcotráfico y sectores políticos, incluyendo críticas dirigidas a la presidenta Laura Fernández Delgado.

Estas declaraciones provocaron una querella por presunta difamación presentada por Fernández, relacionada con manifestaciones del comunicador sobre supuestos vínculos con personas ligadas al narcotráfico en Cartago.

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En agosto de 2025, también trascendieron acciones judiciales promovidas por el exdiputado Otto Guevara, quien rechazó públicamente las acusaciones formuladas por Rodríguez.

En julio de 2026, el comunicador cuestionó presuntos vínculos del narcotráfico con el fútbol nacional, declaraciones que fueron rechazadas por el presidente del Club Sport Cartaginés, Leonardo Vargas.

Los señalamientos de Rodríguez no constituyen hechos judicialmente acreditados y, hasta el momento, no existe confirmación de que estas publicaciones estén relacionadas con su asesinato.

Autoridades judiciales se encargan del levantamiento del cuerpo del periodista costarricense

Otros periodistas asesinados en Costa Rica

El homicidio de Rodríguez recuerda otros crímenes contra comunicadores que marcaron la historia costarricense.

Uno de los más conocidos fue el asesinato de Parmenio Medina Pérez, ocurrido el 7 de julio de 2001, también en Santo Domingo de Heredia.

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Medina, director del programa radial La Patada, fue asesinado después de denunciar presuntas irregularidades y actos de corrupción. Por ese crimen fueron condenados Omar Chaves y Luis Alberto Aguirre Jaime.

Otro caso fue el de Ivannia Mora Rodríguez, periodista especializada en información económica, asesinada en diciembre de 2003. Los acusados fueron absueltos y el móvil del crimen no quedó esclarecido.

También figura el atentado de La Penca, en 1984, ocurrido durante una conferencia de prensa en Nicaragua y en el que murieron periodistas y otras personas.

Estos antecedentes reflejan los riesgos que puede enfrentar el ejercicio periodístico, aunque cada homicidio responde a circunstancias particulares que deben investigarse.

La muerte de Camilo Rodríguez abre ahora una nueva investigación en la que las autoridades deberán determinar quiénes ejecutaron el ataque, quién pudo ordenarlo y si estuvo relacionado con su actividad profesional.

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