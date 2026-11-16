Las acciones de Intel cayeron un 28,6 % en una jornada y la empresa perdió cerca de USD 140.000 millones en capitalización bursátil (REUTERS/Robert Galbraith/File Photo)

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Los accionistas de Intel llevaron a la compañía a los tribunales después de que su cotización se hundiera 28,6 % en una sola jornada y borrara cerca de USD 140.000 millones de capitalización bursátil.

La demanda colectiva propuesta acusa al fabricante de semiconductores de no informar con suficiente antelación el deterioro de las ventas de computadoras personales, la acumulación de inventarios y las restricciones de suministro que, según los demandantes, afectaban sus perspectivas financieras.

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El City of Southfield Fire and Police Retirement System, un fondo de jubilación de Míchigan, presentó la acción el 13 de noviembre en el Tribunal Federal del Distrito Norte de California, con sede en San José.

El reclamo abarca a quienes compraron acciones ordinarias de Intel entre el 23 de julio y el 29 de octubre de 2026, ambas fechas inclusive.

La demanda no supone que las acusaciones hayan sido probadas. El tribunal todavía debe resolver las etapas iniciales del proceso, incluida la eventual certificación de la acción colectiva.

El fondo de jubilación City of Southfield Fire and Police Retirement System demandó a la tecnológica ante el Tribunal Federal del Distrito Norte de California (REUTERS/Amir Cohen/File Photo)

El desplome siguió a una previsión más débil para el cuarto trimestre

La cotización de Intel cerró el 30 de octubre en USD 65,76, frente a los USD 92,07 del día anterior. La caída se produjo después de que la empresa difundiera sus resultados del tercer trimestre y anticipara ingresos y ganancias para el cuarto trimestre por debajo de las expectativas del mercado.

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Según informó Reuters, la compañía también advirtió sobre una desaceleración prolongada de la demanda de computadoras personales. La reacción bursátil fue la mayor caída diaria de sus acciones en más de 50 años, de acuerdo con la demanda.

El expediente sostiene que la corrección del precio reflejó información que Intel habría debido comunicar antes al mercado.

Los inversores alegan que las dificultades del negocio de PC y el exceso de existencias pesaban más que los beneficios vinculados a la expansión de los centros de datos y la inteligencia artificial.

La acción judicial incluye a Lip-Bu Tan y David Zinsner

Además de Intel Corporation, la demanda nombra como demandados al director ejecutivo, Lip-Bu Tan, y al director financiero, David Zinsner.

El recurso legal señala como uno de los demandados individuales al director ejecutivo Lip-Bu Tan (REUTERS/Laure Andrillon/File Photo)

El caso, identificado como 5:26-cv-13758, invoca disposiciones de la Ley de Intercambio de Valores de 1934 y solicita una indemnización no especificada, además de un juicio por jurado.

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El City of Southfield Fire and Police Retirement System sostiene que Tan y Zinsner participaron en la elaboración, revisión o difusión de declaraciones que habrían sido falsas o engañosas. Esa es la posición de la parte demandante y deberá ser evaluada por el tribunal.

La presentación también señala que Intel colocó aproximadamente USD 23.000 millones en acciones a USD 95 por título en agosto, durante el período cubierto por la demanda.

Para los accionistas, esa operación refuerza la relevancia de la información que la empresa comunicaba entonces sobre sus resultados y perspectivas.

Los accionistas cuestionan las previsiones sobre computadoras y centros de datos

El escrito judicial afirma que Intel no explicó adecuadamente el impacto de una caída prolongada de las ventas de PC ni el volumen de inventario acumulado en fabricantes y distribuidores.

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La compañía proyectó ingresos y beneficios inferiores a lo previsto debido a la desaceleración de la demanda de computadoras personales (AP Foto/Paul Sakuma, Archivo)

También atribuye a las restricciones de suministro de sustratos un límite para trasladar producción hacia chips destinados a centros de datos.

Esos componentes son necesarios para empaquetar y conectar procesadores. Según los demandantes, la empresa transmitió una imagen insuficientemente precisa de su capacidad para atender la demanda de servidores, mientras el negocio de computadoras personales perdía impulso.

En la conferencia con analistas del 29 de octubre, Zinsner reconoció que la corrección de inventarios tendría un efecto mayor en el cuarto trimestre y el primero de 2027, según consta en la demanda. El documento vincula esas declaraciones con la caída posterior de la acción.

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El litigio deberá superar la etapa inicial antes de avanzar como demanda colectiva

El fondo de jubilación de Southfield busca representar a todos los compradores de acciones ordinarias de Intel durante el período definido en la denuncia, con excepciones habituales para los demandados y sus vinculados.

La empresa, Tan y Zinsner podrán responder a las acusaciones y cuestionar tanto los fundamentos del reclamo como la certificación de la clase.

Hasta que exista una decisión judicial, las afirmaciones sobre ocultamiento de información y perjuicios para los inversores constituyen alegaciones de la demanda. El expediente fue presentado el 13 de noviembre y el tribunal no había resuelto aún el fondo del caso.